La celebración de la Freeestyle Ciudad de Huelva en la Plaza de Toros preocupa en los servicios de emergencias municipales

🗞️ El evento carece de licencia municipal tras el informe desfavorable de los servicios técnicos del SEIS.

🗞️ Espectáculos multitudinarios como los de Isabel Pantoja o Miguel Poveda o el musical el Rey León se han venido celebrando en los últimos años contra el criterio de los profesionales.

🗞️ La vigente licencia de explotación de la Plaza de Toros de La Merced solo permite la presencia de público en los tendidos durante los festejos taurinos.

🗞️ Otro tipo de eventos tienen limitado el aforo a un máximo de 1.020 localidades.

🗞️ El Ayuntamiento mira para otro lado ante el estupor de los servicios de emergencia.

Sábado, 20 de agosto de 2022. La celebración hoy sábado en la Plaza de Toros de Huelva de la competición de motociclismo acrobático Freestyle Ciudad de Huelva carece de la pertinente licencia municipal de explotación.

El evento se ha topado con el «informe negativo» emitido por los servicios técnicos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Huelva (SEIS), que consideran que el recinto de La Merced no ofrece las garantías necesarias para la seguridad del público asistente.

Así lo han confirmado a La Mar de Onuba fuentes municipales que prefieren guardar el anonimato, pero que han expresado a esta revista la preocupación de los profesionales de emergencias ante la «indolencia» del Ayuntamiento de Huelva a la hora de velar por el cumplimiento de las diferentes normativas sobre prevención de riesgos, así como de las exigencias específicas de los propios informes elaborados por los técnicos municipales.

En dichos informes, a cuyo contenido ha tenido acceso esta revista, se asevera que «el estado actual de la zona de gradas en la Plaza de Toros de Huelva no cumple con los requisitos mínimos en materia de EVACUACIÓN exigidos en las distintas normativas». Los informes técnicos, que tienen carácter vinculante, también sostienen que «no se podrá desarrollar actividad alguna que implique una ocupación de dicha zona [los tendidos de la plaza], a excepción de la actividad por la que se le concedió licencia«.

Para los eventos no taurinos, únicos autorizados por la licencia municipal actualmente en vigor, los informes se remiten a estudios más recientes del edificio (construido en 1902 y reformado en 1984) y precisan que sólo podrán celebrarse en el coso del recinto, sin presencia de público en las gradas, y con una ocupación máxima de 1.020 personas. La cifra ha sido calculada por los técnicos de emergencias municipales atendiendo a las especificaciones del denominado Documento Básico SI de Seguridad en caso de incendio (VER), regulado por Real Decreto, que establece el flujo de personas evacuadas sin riesgo en caso de incendio o alguna otra circunstancia.

Los informes precisan, a este respecto, que el aforo deberá ser autorizado siempre en función del tipo de evento (conciertos, teatro, deportivos, religiosos, etc…), y lo que promotores están obligados a presentar para cada acto a celebrar un proyecto de seguridad específico.Este requiere de un informe favorable de los servicios de emergencia municipales, sin el cual no es legalmente posible obtener la «licencia de explotación».

Miguel Poveda, El Rey León, Freestyle Ciudad de Huelva… eventos multitudinarios sin licencia municipal

En esta tesitura, y según han confirmado las fuentes consultadas por esta revista, los últimos eventos celebrados en la Plaza de Toros de Huelva carecían de licencia y no debieron haberse celebrado.

Entre ellos, conciertos multitudinarios como los de Miguel Poveda, Isabel Pantoja o, más recientemente, el espectáculo El Rey León, el tributo. Tampoco algunos eventos deportivos, como las competiciones de motociclismo acrobático Freestyle Ciudad de Huelva, que hoy sábado regresan al coso de La Merced con un informe negativo de los profesionales de emergencias.

Así lo ha confirmado a esta revista la empresa promotora del evento, Aura Motorsport SL, cuyo responsable, Curro Ramírez, asegura que nunca ha recibido objeciones de la propiedad de la Plaza ni del Ayuntamiento a sus exhibiciones acrobáticas con vehículos a motor en Huelva, celebradas «con normalidad» en los últimos años, excepto en los afectados por la pandemia de Covid-19.

En conversación con La Mar de Onuba, Ramírez ha hecho una previsión de asistencia para esta noche de unas tres mil o tres mil quinientas personas. El objetivo inicial era de cinco mil localidades ocupadas, pero ha sido revisado a la baja por no haber podido iniciar la venta hasta esta misma semana, y no haber contado con una pasarela de compra a través de Internet.

El público verá el espectáculo desde los tendidos de la plaza, contraviniendo las indicaciones del Documento Básico SI de Seguridad en caso de incendio (VER) y los informes para su correcta aplicación en el recinto taurino onubense, elaborado por los técnicos municipales del SEIS.

En contra de lo que sostienen las fuentes consultadas por esta revista, Ramírez asevera que su competición cumple con todas las normativas legales exigibles, y considera que cuenta con la aprobación del Ayuntamiento de Huelva para celebrarlo, aunque admite tener constancia de la reticencia de los técnicos municipales.

«Esto se empezó a hablar hace dos meses, y en principio nos dijeron que no», admite el promotor. «Pero después me llamaron diciendo que el dueño de la plaza había hablado con alguien del Ayuntamiento, y que no había ningún problema para celebrar el evento. Así que vamos a seguir adelante, porque yo tengo hecha una inversión de más de 10.000 euros solo en promoción».

«Además», continúa Ramírez, «este es un espectáculo deportivo que se celebra en mucho sitios, que está federado, que tiene sus seguros, sus contratos a punto y sus ambulancias».

Para reforzar su argumentos, el responsable de Aura Motorsport SL ha hecho llegar a esta redacción el INFORME TÉCNICO aportado para la obtención de la licencia municipal. El documento, expedido el pasado 2 de agosto en Sevilla por el Secretario General de la Federación Andaluza de Motociclismo (FAM), dice:

«Que el evento deportivo denominado FREESTYLE CIUDAD DE HUELVA que se celebrará los próximos días 20 y 21 de agosto de 2022, en la provincia de Huelva, organizada por el C.D. Málaga Motor, tiene consideración de CARÁCTER OFICIAL ésta se encuentra acogida a lo dispuesto en el DECRETO 195/2007 DE 26 de junio, publicado en el BOJA nº 137 de 12 de julio de 2007 de Consejería de Gobernación, y cumple toda la normativa vigente sobre la adecuación técnico-deportiva de a competición, así como la suficiencia e idoneidad de los medios de seguridad, asistencia médica, evacuación y extinción de incendios en caso para casos de accidentes; además de los Jueces Deportivos con los que cuenta para la celebración de dicha competición». (sic)

La empresa promotora también ha facilitado varios certificados que acreditan la cobertura para el Freestyle Ciudad de Huelva de los seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes Personales contratados por la Federación Andaluza de Motociclismo con diferentes compañías aseguradoras.

Curro Ramírez sostiene que la documentación facilitada a La Mar de Onuba certifica que la organización cumple con lo exigido en las diferentes normativas, por lo que no espera ningún impedimento para la celebración de su evento este sábado en la Plaza de Toros de La Merced.

«Una temeridad»

El planteamiento del promotor no es compartido por las fuentes consultadas por La Mar de Onuba, que afirman que «es una temeridad» celebrar este tipo de espectáculos en la plaza, y que «es imposible» que el Ayuntamiento de Huelva pueda conceder la licencia, al existir un informe negativo expreso de los técnicos municipales.

«De entrada, un evento así no se puede celebrar porque el freestyle utiliza todo el coso para las motos y el público va a las gradas, que se llenan enteras». En este sentido, las fuentes recuerdan que los tendidos de la plaza solo se pueden utilizar en espectáculos taurinos, que es lo único que autoriza la licencia de explotación vigente del recinto. Preguntadas por la aparente incongruencia de que para las corridas de toros esté permitida la presencia de miles de personas en las gradas y no para otro tipo de eventos, las fuentes son tajantes: «La licencia de explotación de la plaza es anterior a las actuales normativas. Hoy no la obtendrían, ya que la plaza precisa de importantes reformas».

«Por las características de estas competiciones», añaden las fuentes, «en caso de evacuación todo el mundo tendría que salir por una sola puerta, la principal, al quedar condenadas las otras y el acceso a coso para un desalojo ordenado y sin riesgo de tantas personas».

«Esto una locura y no se entiende que no se tomen medidas para que este tipo de eventos no se celebren en ese espacio habiendo otros, como el campo de fútbol y algunas explanadas, que sí cumplen todos los requisitos para garantizar la seguridad del público que disfruta con estas competiciones tan espectaculares».

«Un día va a pasar algo y nadie querrá hacerse responsable, pero los informes técnicos están ahí», finalizan.

Silencio del Ayuntamiento de Huelva La Mar de Onuba solicitó una valoración del Ayuntamiento sobre la situación actual de los planes de seguridad y evacuación de la Plaza de Toros de Huelva, y sobre la preocupación, en este sentido, de los profesionales de emergencias municipales, ante el hecho de que la propiedad del edificio venga programando espectáculos multitudinarios contraviniendo los informes técnicos del SEIS. La solicitud se realizó por primera vez el pasado 21 de julio, cuando esta revista tuvo conocimiento de la situación ante la celebración, cinco días después, del espectáculo musical El Rey León, el tributo, para el que se habían puesto a la venta más localidades de las permitidas en el coso de la plaza, así como varios miles más en los tendidos, provocando una vez más la alarma de los profesionales de los servicios de emergencia. El Ayuntamiento no respondió a la demanda de esta revista. Posteriormente, La Mar de Onuba ha intentado hasta cuatro veces confirmar la existencia de un informe negativo para la celebración del Freestyle Ciudad de Huelva y recabar una explicación de por qué el Ayuntamiento no ha tomado medidas en todo este tiempo para exigir a la propiedad de la Plaza de Toros que se cumplan todas las normativas de seguridad. Sin respuesta. Según consta en la documentación municipal a la que ha tenido acceso esta revista, la propiedad de la Plaza de Toros y el Ayuntamiento de Huelva acordaron en 2013, siendo alcalde aún el popular Pedro Rodríguez, la elaboración de un "Proyecto de reforma y adecuación" del recinto y un "estudio serio" de la adaptación a las distintas normativas "para que se puedan desarrollar actividades distintas a la propia por la que se le concedió licencia en su momento". La normativa legal reserva a los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento "la inspección en materia de cumplimiento de la normativa de protección frente a riesgos de su competencia. En su caso, la elaboración de informes preceptivos con carácter previo a la obtención de licencias de explotación" (Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, Art. 38). Según ha podido confirmar esta revista, todos los informes de los últimos eventos de carácter multitudinario celebrados en la onubense Plaza de Toros de La Merced han sido negativos. Aún así, se han venido programando con normalidad. El Ayuntamiento de Huelva, responsable último de autorizarlos y velar por el cumplimiento de las normativas de seguridad y prevención de riegos, mira para otro lado y guarda silencio. Afortunadamente, hasta la fecha, no hay que lamentar ningún suceso irreparable.