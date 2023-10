Juan Cobos Wilkins viaja a la experiencia del «no amor» en ‘Los no amados’, su nuevo poemario editado por Bartlerby

Martes, 3 de octubre de 2023. El poeta onubense Juan Cobos Wilkins vuelve a ocupar desde esta misma semana las estanterías d ela prinicpaloes librerías con su nuevo poemario, Los no amados, editado por Bartleby Editores.

En palabras del también poeta y periodista Manuel Rico, con «Los no amados», Juan Cobos Wilkins «consolida su trayectoria como poeta extremadamente singular y sintetiza en sus versos la profundidad de la reflexión con una expresión ágil, directa y, a la vez, cargada de lirismo, de temblor emocional y estético, de vida».

Se trata de un viaje a la experiencia del “no amor”, algo que, como el propio poeta ha reconocido, no cabe identificar con el desamor, sino que intenta responder a una pregunta no exenta de misterio: ¿Qué vive al otro lado de la relación amorosa, en su reverso? No el vacío, sino una compleja urdimbre en la que el dolor y el placer, la memoria y el olvido, la luz y la oscuridad, conviven extrañamente con la lucidez y la ensoñación, una realidad a la que solo el poema puede dar sentido y forma mediante la palabra.