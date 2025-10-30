La formación critica que, cinco meses después del acuerdo plenario, el Ayuntamiento no haya iniciado los trámites para su instalación

Viernes, 31 de octubre de 2025. Izquierda Unida de Zalamea la Real ha denunciado este viernes en un comunicado la ausencia de avances en la ejecución del memorial a las víctimas del franquismo aprobado por unanimidad en el Pleno Municipal del pasado mes de mayo. La iniciativa, impulsada por el grupo de IU, pretendía crear un espacio permanente de recuerdo y homenaje en el municipio onubense, pero cinco meses después no se han dado pasos efectivos para su instalación.

Coincidiendo con el Día de Recuerdo y Homenaje a todas las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra y la Dictadura, la formación ha recordado el compromiso adquirido por el Ayuntamiento y ha calificado la situación de “preocupante y decepcionante para quienes defendemos la memoria democrática y el cumplimiento de los acuerdos plenarios”.

Según IU, la reparación moral y el reconocimiento público de las víctimas “no son una opción, sino una obligación ética y política que no admite demora”. La organización ha insistido en que recordar a quienes sufrieron la represión franquista “no es reabrir heridas, sino cerrarlas con verdad, justicia y dignidad”.

Izquierda Unida subraya que municipios de toda España han instalado memoriales similares en cementerios o espacios públicos como símbolo de respeto y compromiso con la memoria democrática compartida. “Zalamea la Real no debe ser una excepción”, sostiene la organización, que reclama al equipo de gobierno municipal que cumpla el mandato del Pleno y ejecute sin más dilación el proyecto aprobado.

El monolito propuesto, del que IU difundió una recreación, está previsto como elemento central de ese espacio de homenaje y reparación, similar al que puede verse ya en otros municipios onubenses. Para la formación, “la memoria democrática no puede quedar en el olvido. Zalamea la Real merece recordar y honrar a sus víctimas”.