Marcos Toti reclama a Moreno Bonilla soluciones inmediatas ante el encarecimiento de la vivienda

IU denuncia la degradación de la sanidad y la educación públicas y exige mejoras urgentes en las comunicaciones de la provincia

Miércoles, 3 de septiembre de 2025. Izquierda Unida en Huelva ha presentado esta semana sus principales prioridades para el nuevo curso político, centradas en vivienda, sanidad, educación e infraestructuras de transporte. El coordinador provincial, Marcos Toti, ha subrayado que estos cuatro ejes son “fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades en una provincia que sigue sufriendo déficits estructurales que afectan directamente a la vida diaria de la gente trabajadora”.

En relación con la vivienda, Toti ha advertido de que el encarecimiento de precios se ha convertido en “uno de los principales problemas sociales” en Huelva, donde el metro cuadrado ha subido un 9,9 % en el último año y los alquileres ya alcanzan los 8,77 euros por metro cuadrado. Ha recordado que Huelva es la provincia andaluza con mayor tasa de paro juvenil y con los salarios más bajos del país entre menores de 30 años. Por ello, ha reclamado a la Junta de Andalucía que complemente los fondos estatales con financiación suficiente para impulsar vivienda social, incluida la construcción de VPO en régimen de alquiler y ayudas específicas para jóvenes y colectivos en riesgo de exclusión. “Es hora de que Moreno Bonilla busque soluciones de manera inmediata”, ha señalado.

En materia sanitaria, IU denuncia que la provincia “se encuentra a la cola de Andalucía, que ya de por sí está a la cola del Estado”. Según Toti, las demoras en atención primaria son de hasta 30 días en Isla Cristina, 25 en Lepe y 20 en Almonte, mientras que en barrios como Isla Chica, La Orden o El Torrejón resulta imposible conseguir una cita presencial por vía telemática. “Es una situación insostenible provocada por la falta de planificación de la Junta y por el favorecimiento a la sanidad y los seguros privados”, ha criticado.

Respecto a la educación, el coordinador provincial ha advertido que la supresión de aulas en la escuela pública “contrasta con la financiación creciente a la privada y concertada”. Ha reclamado que se frene de inmediato el cierre de unidades educativas, recordando que a finales del pasado año USTEA denunció la previsión de clausura de 56 aulas.

En cuanto a las infraestructuras, Izquierda Unida insiste en que Huelva “no puede seguir siendo una de las provincias peor comunicadas de España”. Toti ha denunciado el mal estado de carreteras como la A-478 (Zalamea-Calañas), la A-476 (Nerva–El Castillo de las Guardas), la HU-9115 (Zufre-Castillo de las Guardas) y la N-435, y ha defendido la mejora de la línea Huelva-Sevilla, la modernización de la línea Huelva-Zafra y la creación de un corredor ferroviario Sevilla-Costa Occidental-Faro. Asimismo, ha planteado la necesidad de una red de cercanías que conecte Huelva con Gibraleón, San Juan del Puerto, Moguer, Palos y la Universidad de La Rábida, así como estudios para unir mediante transporte público la capital con Corrales, Bellavista y Aljaraque.

Por último, Toti ha destacado la importancia transversal del empleo, recordando que, pese a cierta mejora en los últimos años, la provincia sigue sufriendo graves déficits, especialmente en el empleo juvenil, marcado por la precariedad y por un sistema productivo provincial “fracasado”.