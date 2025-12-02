Si el mundo anda patas arriba, habrá que empezar a enderezarlo. Toca darle la vuelta con cuidados al cielo, la Tierra y los generosos océanos, temáticas del festival de ciencia ÍNSULA que acabamos de celebrar en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué rumbo tomamos?

José Joaquín Hernández Brito, director de la Plataforma Oceanográfica de Canarias (PLOCAN), pidió a los cerca de 200 chavales y chavalas que le escuchaban que eligieran un súperpoder para salvar los océanos. “Yo elijo el súperpoder de la persuasión. Poder para convencer a la gente de hacer las cosas bien”, respondía uno de los estudiantes de secundaria, con flequillo adolescente y 1,80 metros de estatura.

Uno tras otro eligieron súperpoderes, todos ellos dirigidos a revertir el caos y el aluvión de datos que reciben a diario desde las noticias, la ciencia y las aulas.

“Yo quiero el poder de separar las aguas, para limpiarlas”, elegía otra compañera.

Ninguno eligió volar o hacerse invisible: eligieron salvar el mundo.

“Podemos labrar nuestra propia ruina si seguimos explotando los océanos como si fueran infinitos”, advirtió Hernández Brito. “La contaminación plástica, las emisiones y la sobrepesca están llevando al límite la capacidad del océano para sostener la vida, para sostenernos a nosotros”.

El director de PLOCAN defendió apasionadamente el papel de Canarias como laboratorio natural de innovación azul, especialmente en tecnologías para obtener energía del mar sin generar emisiones. Y lanzó una invitación directa a los jóvenes: “Ustedes son la generación que puede darle la vuelta al mundo”.

El Festival de Ciencia de Canarias

Un año más, el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria abrió sus salones a cerca de un millar de niñas, niños y adolescentes, y a científicas y científicos de primer nivel, en la tercera edición del festival de ciencia ÍNSULA.

Dirigido por Rafael Robaina, ÍNSULA ha contado de nuevo con el apoyo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y con un comité asesor formado por The Conversation, la ULPGC, la ULL, el IAC, la Fundación DISA, el Museo Elder, el Museo Canario y Poema del Mar.

Música para un viaje a Marte

Todo comenzó con música y ciencia. Manuel Benítez González, gerente de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, reunió tres obras y tres compositores.

Guardamos silencio casi reverencial con la electroacústica de José Manuel Marrero, continuó la composición de matemáticas para orquesta de Gustavo Díaz-Jerez y, finalmente, un sexteto con piano compuesto por músicos de la Filarmónica de Gran Canaria hizo vibrar Reencuentros, del compositor Héctor Muñoz. Estreno absoluto, es una obra inspirada en la banda sonora original de la película Encuentros en la tercera fase que quizá se convierta en la BSO del festival ÍNSULA.



Reencuentros abrió las puertas para un viaje a Marte en compañía de doña Ana Crespo, presidenta de la Real Academia de Ciencias (RAC), la primera mujer en ostentar este cargo en los más de 100 años de historia de la institución. “Cuando era niña soñaba con viajar a Marte”, confesaba. “Tenía un baúl lleno de cajones donde guardaba cada pequeña cosa que encontraba, convencida de que algún día los llevaría conmigo al planeta rojo”.

El viaje de una vida para Ana Crespo la ha llevado a sus dos principales preocupaciones de hoy: “Servir de inspiración a las niñas: ese es mi principal compromiso. Y, desde la RAC, servir como asesores del Gobierno para la toma de decisiones”.

La vida de Ana Crespo ha estado rodeada de líquenes, su especialidad: “Llevo toda la vida estudiándolos, y no sabemos nada aún sobre la simbiosis. Dedicaría una vida entera más a tratar de entenderla”. La simbiosis, dice, es un recordatorio de que nada vive aislado: “La ciencia, la vida en sí y la sociedad prosperan cuando colaboramos, cuando nos escuchamos y aprendemos unos de otros”.

Tocar la ciencia

Cada mañana del festival estuvo llena de actividad para niños y niñas de centros educativos de Las Palmas de Gran Canaria. Talleres de vulcanismo, búsquedas de exoplanetas, proyecciones de cine científico y visitas al Museo Elder, al Museo Canario o al acuario Poema del Mar hicieron que casi un centenar de escolares vivieran la ciencia de forma directa.

El timo extraterrestre

La jornada dedicada al Cielo tuvo como figura central a Julia de León, investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Julia llegó aupada por la fama de un visitante interestelar, 3I/ATLAS. El objeto espacial llevaba semanas generando bulos de proporciones siderales, siendo asociado a tecnología extraterrestre. La experta quiso marcar un antes y un después: “que los chicos y chicas sepan distinguir entre ciencia y mentira”.

De León también habló de los asteroides que vigila desde el IAC y de las misiones de defensa planetaria en las que participa. Recordó que misiones como DART, que desvió por primera vez la órbita de un asteroide, demuestran que “ya tenemos los números” para enfrentarnos a una amenaza real si se detecta con suficiente antelación.

El año que salvamos el planeta

La jornada dedicada a la Tierra estuvo en manos de Fernando Valladares, investigador del CSIC y experto en cambio global. De nuevo la sala estaba abarrotada de adolescentes. Valladares les propuso un viaje al futuro y habló desde un ficticio año 2125 para mirar críticamente a nuestro presente: “En 2025, las personas se bebían el agua de sus nietos porque pensaban que era infinita”.

Pero Fernando Valladares hizo algo muy nuevo: planteó un futuro en el que habíamos sido capaces de darle la vuelta al mundo, habíamos frenado lo que hoy es evidente. ¿Cómo logramos detener la que se nos avecina?

Entre otras cosas, Fernando Valladares mencionó nuevos partidos políticos creados por ellos y ellas, esa generación que escuchaba desde sus asientos sin perder un segundo la atención.

“¿Qué partido político es ese que ha nombrado?”, preguntó después uno de los chavales. “Ese partido político está aún por nacer”, le explicó el investigador.

“No todos los tripulantes de un barco tienen que estar de acuerdo. Basta con que lo estén unos pocos, y que el capitán elija el buen rumbo”.

El investigador alertó de los “proyectos suicidas” que amenazan el territorio canario y llamó a las nuevas generaciones a defender su patrimonio natural y cultural desde la ciencia, la política y la participación activa.

Durante la charla de Fernando Valladares, una estudiante tomó la palabra para decir algo que Rafael Robaina, director de INSULA, no dejó pasar por alto. Tomó el micrófono y anunció que en la próxima edición habrá un comité joven que acompañará y asesorará a ÍNSULA. “Si queremos un futuro mejor, hay que hacerlo con los jóvenes”.

Las tardes del Chacha Escucha

Una veintena de expertos del IAC, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad de La Laguna (ULL) hablaron de investigaciones punteras, emocionando con lo que la ciencia avanza para cuidar y explorar el Cielo, la Tierra y los Océanos. Lo hicieron en el formato Chacha Escucha, con 15 minutos de intervención y 5 para preguntas del público.

En la jornada dedicada al Cielo, Antonia Varela, directora del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, doctora en Astrofísica y directora de la Fundación Starlight, abordó la contaminación lumínica y las amenazas al cielo nocturno.

Alejandro Suárez Mascareño, investigador postdoctoral del IAC, presentó su trabajo en la detección de exoplanetas, incluido el estudio que confirmó la existencia de Proxima b.

Jonay González, científico y coordinador de investigación del IAC, expuso sus estudios sobre estrellas primitivas, supernovas, agujeros negros y la búsqueda de un “segundo planeta Tierra” y Anna Ferré-Mateu, investigadora Ramón y Cajal, ofreció su análisis sobre galaxias peculiares y reliquia para comprender mejor la evolución del Universo.

En las jornadas de Océano y Tierra, Zoraida Sosa (ULPGC) pidió mirar con lupa el lado oscuro de los microplásticos que asfixian los océanos y los ecosistemas insulares.

María Teresa Tejedor (ULPGC) relató un “Halloween micobiológico” donde las bacterias vampiro y otros microbios que investiga fueron los protagonistas. Juan Manuel Afonso (ULPGC) nos llevó al fondo del mar para descubrir a los “supercamarones” que desafían la lógica de la vida submarina. Carlos Sangil (ULL) abrió una ventana al futuro climático para revelar cómo las emisiones naturales de CO₂ de La Palma podrían alterar los ecosistemas marinos. Eduardo Pérez (ULL) invitó a explorar el microbioma humano, ese universo invisible que vive dentro de nosotros y define quiénes somos.

Margarita Jambrina (ULL) planteó cómo será el futuro geológico de la Tierra en un planeta que se transforma bajo nuestros pies. Y Noelia Cruz (ULL) recreó una “Guía breve para extraterrestres”, una receta interplanetaria para cuidar el planeta sin destruirlo.

Las ganas de contar ciencia

Los talleres impartidos por The Conversation dentro de ÍNSULA 2025 ofrecieron una inmersión práctica en el mundo de la comunicación científica. A través de ejercicios guiados, los participantes aprendieron a traducir investigaciones complejas a un lenguaje claro, accesible y atractivo. Entre todas buscamos elegir enfoques divulgativos, titular con intención y construir narrativas efectivas.

Los talleres refuerzan la idea de que la ciencia no termina en el laboratorio ni en la universidad: necesita ser contada, discutida y compartida con pequeños, medianos y grandes.

Continuará, y contamos con ellos, esa generación que le va a dar la vuelta al mundo.

Lorena Sánchez es Responsable de Eventos. Editora de Ciencia y Tecnología, The Conversation