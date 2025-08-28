La acción, impulsada por la Plataforma ‘Huelva con Palestina’ tendrá lugar el próximo 31 de agosto, a las 20.00 horas, en el Muelle del Tinto

Viernes, 29 de agosto de 2025. El próximo domingo, 31 de agosto, partirá desde el puerto de Barcelona la Flotilla Global Sumud, una iniciativa internacional que busca “romper el asedio impuesto a Gaza y abrir un corredor humanitario para la población palestina”.

A la expedición se unirán decenas de barcos procedentes de distintos lugares del mundo con el objetivo de denunciar el bloqueo y exigir el fin de la crisis humanitaria en la Franja.

De manera paralela, se han convocado acciones solidarias en más de 44 países, organizadas de forma simultánea mientras los barcos permanecen en el mar. Unas movilizaciones que pretenden visibilizar el “apoyo global” a la población palestina y denunciar lo que organizaciones de derechos humanos califican de “genocidio y hambruna”.

En Huelva, la concentración tendrá lugar a las 20.00 horas en el Muelle del Tinto. “Queremos seguir diciendo No al genocidio y transmitir aliento a la población palestina”, señalan desde la Plataforma ‘Huelva con Palestina’, impulsora de la iniciativa en la capital onubense.

La Flotilla Global Sumud sigue la estela de anteriores iniciativas internacionales que, en los últimos años, han tratado de poner el foco en las condiciones de vida en la Franja de Gaza.

FUENTE: Plataforma Huelva Palestina