Alta participación y primeras afecciones tras las dos primeras jornadas

Un año de bloqueo en la negociación del I Convenio Colectivo y denuncias contra IRYO

Miércoles, 26 de noviembre de 2025. La Alta Velocidad privada operada por IRYO entre Andalucía y Madrid ha alcanzado este 26 de noviembre su segunda jornada de huelga en un conflicto laboral que se extenderá también durante el puente de la Constitución. La convocatoria afecta a todos los centros de trabajo de la compañía y a los colectivos de Tripulación, Mantenimiento, CEX, Sala de Control y Oficinas. El calendario de paros fue fijado para los días 25, 26 y 27 de noviembre y 5, 6, 7 y 8 de diciembre, con jornadas de huelga de 24 horas, desde la medianoche hasta las 23.00.

Según el Sector Federal Ferroviario de la CGT (SFF-CGT), la primera jornada, celebrada ayer coincidiendo con el tercer aniversario de la empresa, registró una participación del 87,2 por ciento entre el personal no obligado por los servicios mínimos. En total, 236 personas estaban grafiadas para acudir al trabajo; 130 recibieron carta de designación como servicios mínimos y 106 podían secundar la huelga. De estas últimas, 92 ejercieron su derecho de huelga. Para la organización, la cifra constituye un mensaje firme de una plantilla que, tras un año de negociación sin avances, ya ha perdido el miedo.

El Ministerio de Transportes ha impuesto unos servicios mínimos del 73 por ciento. Esta cobertura obligatoria ha supuesto la supresión de ocho trenes diarios entre Madrid y Andalucía, cuatro por sentido, con una afectación del 50 por ciento en Sevilla y Málaga y del 100 por ciento en Córdoba. Durante esta segunda jornada, el sindicato señala que los paros continúan con normalidad, sin incidentes con quienes viajan y manteniéndose los protocolos de seguridad. Se recomienda a la clientela valorar alternativas de transporte ante las previsibles afecciones del servicio durante los días de paro. Este miércoles 27 de noviembre, último día de huelga de esta primera tanda, está convocada una concentración en la estación de Málaga-María Zambrano a partir de las 10.30, para hacer visible a nivel andaluz la movilización de la plantilla.

La convocatoria de huelga tiene su origen en el bloqueo del primer convenio colectivo de IRYO. La comisión negociadora se constituyó en junio de 2024. Desde entonces, según CGT, la dirección ha mantenido una postura inmovilista y no se ha avanzado en aspectos esenciales como la actualización del salario base, la estructura de complementos o la clasificación profesional. La mediación celebrada en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje concluyó sin progresos, activando automáticamente el calendario de huelgas anunciado por la organización. El sindicato sostiene que, después de más de un año de reuniones, continúan escuchando las mismas respuestas que al inicio y que no existe una voluntad real de negociar.

Los colectivos más afectados son la Tripulación y el Mantenimiento. Quienes forman la Tripulación desempeñan simultáneamente tareas de venta, embarque, servicio a bordo e intervención. Pese a esta polivalencia y al incremento de la carga de trabajo, sus salarios permanecen congelados desde 2022, una situación que califican de insostenible en un contexto de encarecimiento generalizado. El personal de Mantenimiento denuncia la falta de reconocimiento profesional, la existencia de una brecha salarial interna, dobles escalas retributivas y propuestas por parte de la empresa que, en algunos casos, quedarían incluso por debajo de los salarios actuales. Según este colectivo, la dirección continúa tratándolo como un apéndice de la subcontrata que ejecuta parte de las tareas técnicas, pese a ser una pieza fundamental para garantizar la seguridad de los trenes que circulan a alta velocidad y transportan a cientos de personas al día.

CGT denuncia también actuaciones de IRYO que, en su opinión, buscan minimizar la repercusión de la huelga y dificultar su desarrollo. Entre ellas, la ausencia de información sobre la convocatoria en la web de la compañía, lo que impediría a las personas usuarias conocer con antelación las afecciones del servicio. La organización afirma igualmente que la empresa ha remitido correos internos de carácter coercitivo al personal, y acusa a la dirección de presentar ante el Ministerio de Transportes dotaciones infladas para la fijación de los servicios mínimos. En Málaga, por ejemplo, IRYO habría comunicado que siete personas trabajan diariamente en cada turno en la atención en tierra, cuando, según la plantilla, habitualmente lo hacen dos. Esta sobredimensión derivaría en un número superior de cartas de obligación y en una apariencia de normalidad que no se corresponde con la dotación real del servicio. Las actuaciones consideradas contrarias al derecho fundamental de huelga han sido trasladadas a los tribunales.

El sindicato sostiene que, tres años después de la puesta en marcha de IRYO, la situación de la plantilla no ha experimentado mejoras significativas y que la dirección continúa negándose a reconocer su esfuerzo. La organización critica que la empresa proyecte una imagen pública basada en elementos ajenos a la realidad laboral y mantenga unas condiciones que, según sus valoraciones, no alcanzan los estándares dignos presentes en el resto del sector ferroviario. La plantilla reclama un convenio que equipare sus condiciones a las del sector y ponga fin a un modelo laboral que consideran insostenible.

Las movilizaciones seguirán activas durante el puente de la Constitución, con paros previstos para los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre, afectando de nuevo al tráfico ferroviario entre Andalucía y Madrid.