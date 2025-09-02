Lunes, 1 de septiembre de 2025. Desde pequeñitos siempre escuchamos en nuestras casas aquella expresión…”es de bien nacido ser agradecido” y por esta misma afirmación, y atendiendo a la educación que muchos de nosotros hemos recibido, nos planteamos hacer público nuestro agradecimiento reiterado en mil ocasiones en privado.

Mas no es una expresión de gratitud personal e individual, que también lo es, sino un reconocimiento colectivo que la sociedad onubense, andaluza e incluso parte de la internacional le debemos por su labor infinita durante años siempre desde un segundo plano, desde la discreción.

Quizá, para comprender estas letras deberíamos contextualizar y presentar a la persona aludida, Raquel Zapata Santos, historiadora, archivera y conservadora del Museo de Huelva, y aunque su trayectoria es de alabar de forma conjunta nos detendremos en la última de sus facetas, pues ha sido la más visible, a pesar de su mesura a la hora de difundir su labor.

Tras su llegada al Museo el azar, y la falta de personal (lo cual sería un tema aparte a tratar o denunciar en otro momento o lugar), la colocó a la cabeza de dicha institución, y desde ese momento el crecimiento del Museo como atestiguan los datos públicos de los últimos años respalda su buen hacer gracias al arduo trabajo de Raquel como empleada pública. Desde que comenzó a capitanear el Museo se han realizado dos exposiciones temporales, Ídolos. Miradas milenarias desde el extremo suroccidental de Europa con el que fuimos galardonados con un premio EXPONE al mejor proyecto expositivo andaluz; y La Joya. Vida y eternidad en Tarteso en la que su labor inagotable consiguió poner en pie junto a distintos equipos e investigadores, y que podéis visitar en la actualidad. Dos exposiciones temporales junto a una infinidad de actividades de arte, arqueología, moda, etnografía, piezas del mes, semblazas… han conseguido quintuplicar las visitas del Museo, hasta obtener resultados de afluencia de público más que satisfactorios para un Museo Provincial con recursos limitados. A todo ello habría que añadir la excelente gestión realizada ante las múltiples peticiones de estudios y análisis solicitadas por parte de distintos investigadores, a los que se les acogió con todas las facilidades posibles en el momento de desarrollar sus trabajos en las dependencias de dicha institución.

Todo este silencioso y discreto trabajo se ha materializado en el aumento porcentual de visitantes, en el acercamiento a todos de una institución con 52 años de historia en una de las arterias más transitadas de la ciudad de Huelva, y finalmente con el agradecimiento de toda la sociedad onubense otorgándole el premio de empleado público en la categoría de Administración General en la Gala de la XVIII edición del Empleado Público del Año en Huelva. Por todo ello somos muchos los que estamos orgullosos del buen hacer de Raquel, y solo nos queda gratitud por su manera de afrontar los contratiempos y conseguir un mejor posicionamiento de nuestro Museo a nivel autonómico y nacional.

Por todo ello mil gracias Raquel Zapata, pones las cosas difíciles a la recién nombrada nueva dirección del Museo para alcanzar los números conseguidos con incansable trabajo.

GRACIAS.

Usuarios agradecidos