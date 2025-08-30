Lunes, 1 de septiembre de 2025. En un contexto donde el cambio climático se convierte en una realidad palpable, el mundo rural emerge como un salvador inesperado para las ciudades. Las políticas que antes se implementaban para mejorar las condiciones de vida en el ámbito rural parecen haber sido descuidadas, dejando un vacío que amenaza tanto a la naturaleza como a las poblaciones urbanas.

El abandono del mundo rural no sólo ha contribuido a la despoblación de estas áreas, sino que también ha facilitado un ciclo de hiper consumismo, alimentado por las dinámicas del mundo globalizado. Este consumismo, que se satisface cada vez más en las urbes, se alimenta irónicamente de recursos que provienen de un entorno rural descuidado.

Sin embargo, es en medio de esta crisis donde la conexión entre lo rural y lo urbano se vuelve crucial. Los incendios forestales, intensificados por el cambio climático, nos recuerdan que el bienestar de la ciudad depende de la salud del entorno que la rodea. La preservación y revitalización de las comunidades rurales no solo es una cuestión de justicia social, sino también de sostenibilidad ambiental.

La restauración de paisajes, la agricultura sostenible y el respeto a los ciclos naturales son acciones que deben ser reevaluadas y reforzadas.

Para apagar los fuegos, tanto literal como figurativamente, es imperativo adoptar una visión integradora que reconozca la interdependencia de todos los ecosistemas. Solo así, podremos mitigar las consecuencias del cambio climático y construir un futuro donde el mundo rural sea un aliado esencial de las ciudades, logrando una verdadera simbiosis que beneficie a todos.

La reconstrucción de una relación equilibrada es necesaria no solo para el bienestar del planeta, sino para el enriquecimiento de nuestras sociedades. La cura de los incendios que asolan nuestros paisajes comienza con el reconocimiento del valor del mundo rural y con políticas que lo fomenten y cuiden.

En este invierno, cuando las llamas parezca extinguirse, surge una oportunidad para encender la llama de un nuevo entendimiento colaborativo, entre lo rural y lo urbano.

Julián Blanco, colaborador de La Mar de Onuba , es jardinero y fotógrafo, activista social y ecologista