Fallece Francisco, un papa preocupado profundamente por los pobres

Lunes, 21 de abril de 2025. El papa Francisco, que ha fallecido este lunes a las 7:35 de la mañana en su residencia de la Casa Santa Marta, fue elegido papa el 13 de marzo de 2013, tras la renuncia sorpresa de Benedicto XVI.

Antes de convertirse en papa, era Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, y fue la primera persona de América en ser elegida para el cargo. También fue el primero en elegir Francisco como nombre, en honor a San Francisco de Asís, un místico del siglo XIII cuyo amor por la naturaleza y los pobres ha inspirado tanto a católicos como a no católicos.

El papa Francisco optó por no vestir la ropa elaborada de su cargo, como zapatos rojos o vestimentas de seda, asociadas a otros papas. Como erudito del catolicismo mundial, diría que los cambios que Francisco trajo al papado fueron más que superficiales. Abrió la iglesia al mundo exterior de una forma en la que ninguno de sus predecesores lo había hecho antes.

Cuidado de los marginados

El papa Francisco tendió la mano personalmente a los pobres. Por ejemplo, convirtió una plaza del Vaticano en un refugio para las personas sin hogar, a quienes llamó “nobles de la calle”.

Limpió los pies de los migrantes y de los prisioneros durante la tradicional ceremonia del lavado de pies el jueves antes de Pascua. En un acto sin precedentes para un papa, también lavó los pies de no cristianos.

Fomentó una actitud más acogedora hacia los católicos gais y lesbianas e invitó a las personas transgénero a que se reunieran con él en el Vaticano.

En otros temas polémicos, Francisco reafirmó las posturas católicas oficiales. Calificó el comportamiento homosexual como un “pecado”, aunque también declaró que no debería considerarse un delito. Francisco criticó la teoría de género por “difuminar” las diferencias entre hombres y mujeres.

Si bien mantuvo la posición de la Iglesia de que todos los sacerdotes deben ser hombres, hizo cambios de gran alcance que abrieron varios puestos de liderazgo a las mujeres. Francisco fue el primer papa en colocar a una mujer al frente de una oficina administrativa en el Vaticano. También por primera vez, se incluyó a mujeres en el órgano de 70 miembros que selecciona a los obispos y en el consejo de 15 miembros que supervisa las finanzas del Vaticano. Nombró a una monja italiana, la hermana Raffaella Petrini, como presidenta de la Ciudad del Vaticano.

No rehúye la controversia

Algunas de las posturas de Francisco han generado rechazo en algunos círculos católicos.

Uno de estos temas estaba relacionado con su aceptación de la diversidad religiosa. En 2022, pronunciando un discurso en el Séptimo Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales en Kazajistán, Francisco declaró que los miembros de las diferentes religiones del mundo eran “hijos del mismo cielo”.

Mientras estaba en Marruecos, se pronunció en contra de la conversión como misión, diciendo a la comunidad católica que debían vivir “en hermandad con otras religiones”. Para algunos de sus críticos, tales declaraciones socavaban la verdad única del cristianismo.

Durante su mandato, el papa pidió “sinodalidad”, un enfoque más democrático para la toma de decisiones. Por ejemplo, en las reuniones del sínodo de noviembre de 2023 participaron laicos y mujeres como miembros con derecho a voto. Pero el sínodo fue rechazado por algunos obispos que temían que disminuyera la importancia de los sacerdotes como maestros y líderes.

En un movimiento significativo que influirá en la elección de su sucesor, el papa Francisco nombró a más cardenales del Sur Global, aunque no todos esos líderes católicos siguen sus doctrinas. Por ejemplo, los obispos africanos criticaron públicamente la sentencia del papa Francisco de diciembre de 2023 que permitió las bendiciones de personas en parejas del mismo sexo.

Su medida más controvertida fue limitar la celebración de la misa en latín. Esto revocó una decisión tomada por Benedicto XVI que permitía que la misa en latín se practicara más ampliamente.

Los tradicionalistas argumentaban que era una parte importante, y hermosa, de la tradición católica. Pero Francisco creía que había dividido a los católicos en grupos separados que adoraban de manera diferente.

Esta preocupación por la unidad católica también le llevó a disciplinar a dos críticos estadounidenses de sus reformas: el obispo Joseph Strickland, de Tyler (Texas), y el cardenal Raymond Burke. Todavía más significativo fue que Carlo Maria Viganò, el exembajador del Vaticano, o nuncio, en Estados Unidos, fuera excomulgado durante el mandato de Francisco por promover un “cisma”.

Recientemente, el papa Francisco también criticó los esfuerzos de la administración Trump para deportar a los migrantes. En una carta a los obispos estadounidenses, recordó que Jesús, María y José habían sido emigrantes y refugiados en Egipto. El papa Francisco también argumentó que los migrantes que entran ilegalmente en un país no deben ser tratados como delincuentes porque están necesitados y tienen dignidad como seres humanos.

Escritos sobre “el bien común”

En sus cartas papales oficiales, llamadas encíclicas, Francisco se hizo eco de sus acciones públicas al enfatizar el “bien común”, o los derechos y responsabilidades necesarios para el florecimiento humano.

Su primera encíclica, Lumen Fidei, o “La luz de la fe” (2013), se propuso mostrar cómo la fe puede unir a las personas en todas partes.

En su siguiente encíclica, Laudato Si’, o “Alabado seas”, Francisco abordó la crisis medioambiental, incluyendo la contaminación y el cambio climático. También llamó la atención sobre la distribución desigual de la riqueza y pidió una “ecología integral” que respetase tanto a los seres humanos como al medio ambiente.

Su tercera encíclica, Fratelli Tutti, o “Hermanos todos” (2020), criticó una “cultura del descarte” que desecha a los seres humanos, especialmente a los pobres, a los no nacidos y a los ancianos. En un acto significativo para el jefe de la Iglesia católica, Francisco concluyó hablando de los no católicos que le han inspirado: Martin Luther King Jr., Desmond Tutu y Mahatma Gandhi.

En su última encíclica, Dilexit Nos, o “Nos amó”, reflexionó sobre el amor de Dios a través de la meditación sobre el símbolo del Sagrado Corazón que representa las llamas de amor que salen del corazón herido de Jesús, traspasado durante la crucifixión.

Francisco también proclamó un año de la misericordia especial en 2015-16. El papa ha abogado constantemente por una cultura de la misericordia que refleje el amor de Jesucristo, llamándolo “el rostro de la misericordia de Dios”.

Un papado histórico

El papado de Francisco ha sido histórico. Abrazó a los marginados como ningún papa había hecho antes. No solo profundizó el compromiso del catolicismo con los pobres en su vida religiosa, sino que también amplió el número de personas incluidas en su toma de decisiones.

El papa tuvo sus detractores, que pensaban que había ido demasiado lejos, demasiado rápido. Y el arraigo de sus reformas dependerá de su sucesor. Pero, entre otras cosas, Francisco será recordado porque su pontificado representó un cambio de poder en la Iglesia católica, que pasó de Europa occidental al Sur Global, donde viven ahora la mayoría de los católicos.

Mathew Schmalz, Professor of Religious Studies, College of the Holy Cross. Padre, esposo y erudito católico romano, enseña en una universidad jesuita en Massachusetts, EE. UU. Su docencia e investigación abarcan las religiones comparadas, el catolicismo global, la teología y espiritualidad católicas, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y los Testigos de Jehová. Editor fundador del Journal of Global Catholicism, autor de Mercy Matters: Opening Yourself to the Life Changing Gift (OSV, 2016) y coeditor de Engaging South Asian Religions: Boundaries, Appropriations, and Resistances (SUNY, 2012). Forma parte de los consejos editoriales de Christian Higher Education; Asian Horizons; y de la serie de libros de Brill Publisher sobre catolicismo global. Ha publicado artículos de opinión en el Washington Post, Newsweek, Salon, Fortune, Commonweal Magazine, The National Catholic Reporter y US News and World Report. También he colaborado como experto en USA Today, The New York Times, Good Morning America de ABC, NPR, CNBC, BBC, Agence France-Presse, Hardball con Chris Matthews y FoxNews Radio. Vivió cuatro años en India, Pakistán y Sri Lanka, y habla hindi y urdu con fluidez, además de algo de bengalí, bhojpuri y cingalés. Con su familia, también cuida de un cerdo panzón y exigente llamado "Half-Pint".