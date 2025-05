La Coordinadora Comarcal por la Sanidad Pública exige responsabilidades al gerente del Área Sanitaria del Campo de Gibraltar tras hacerse público el testimonio del paciente, enfermo de cáncer en estadio 4.

El Servicio Andaluz de Salud guarda silencio mientras se multiplican los casos que evidencian retrasos, caos administrativo y abandono clínico en los tratamientos oncológicos.

Martes, 6 de mayo de 2025. Francisco N.C., de 43 años, ha denunciado públicamente, a través de un vídeo difundido en redes sociales que se ha hecho viral, los graves retrasos y obstáculos sufridos en su proceso diagnóstico y de tratamiento de un cáncer en estadio 4. Su relato, grabado con voz debilitada y visible esfuerzo físico, ha reabierto el debate sobre la situación de la atención oncológica en el Hospital de La Línea de la Concepción y, por extensión, en el sistema sanitario andaluz.

El paciente explica que detectó un ganglio inflamado hace ocho meses. Desde entonces, afirma haber esperado cuatro meses para ser atendido por el especialista. Una vez en consulta, su calvario no terminó: las pruebas necesarias para confirmar el diagnóstico y planificar el tratamiento —ecografías, TAC, TAC-PET— sufrieron aplazamientos constantes, algunos de ellos comunicados en la víspera de la cita. “Contando como que los demás no trabajamos, los demás no tenemos vidas”, lamenta en el vídeo.

El diagnóstico confirmado ha sido demoledor: cáncer con metástasis, en fase avanzada. El hematólogo que lo atiende le comunicó el lunes 29 de abril que la quimioterapia debía comenzarse antes del jueves 2 de mayo. Sin embargo, el lunes siguiente —5 de mayo—, Francisco seguía sin respuesta. “He estado llamando constantemente al hospital de La Línea, a recepción, me han dado varios números… Yo estoy muy débil, no puedo prácticamente andar”, relata.

“Esto no es sanidad pública ni es nada. Juegan con nosotros”, denuncia Francisco

Lo más grave llega después: “Me dicen que me llegue directamente al hospital… para recordarles que me tienen que poner una quimioterapia. No estamos hablando de un paracetamol”. Con esta frase resume Francisco el abandono institucional que, según él, padece. “Esto no es sanidad pública ni es nada. Juegan con nosotros”, sentencia.

La Coordinadora Comarcal por la Sanidad Pública del Campo de Gibraltar ha pedido explicaciones al gerente del Área Sanitaria Este, Sergio Calderón, y ha calificado el caso como «inaceptable». Plataformas como Marea Blanca también han denunciado recientemente el deterioro de la atención oncológica en la comarca, en el marco de protestas más amplias contra los recortes y externalizaciones del sistema público andaluz.

Mientras tanto, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el caso. En los medios digitales donde ha sido recogido el testimonio de Francisco, como Europa Sur o Diario Área, se acumulan los comentarios de pacientes y familiares que relatan experiencias similares: citas que no llegan, pruebas retrasadas, teléfonos que no responden. Francisco ha pedido que su historia se difunda “para que no le pase a nadie más”.