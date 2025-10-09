Tras una denuncia presentada por una asociación, el Defensor del Paciente sobre los errores en el programa de cribado de cáncer de mama en el Servicio Andaluz de Salud, el ministerio público comienza a investigar este escándalo.

Fuentes del ministerio público han informado este lunes a EFE de que la referida denuncia había llegado en reparto el viernes al fiscal encargado.

Lunes, 6 de octubre xde 2025. Tras recibir distintas quejas, la referida asociación solicitó a la Fiscalía Superior de Andalucía que investigara al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por la que considera una supuesta dejación de funciones en el marco del programa de detección precoz del cáncer de mama a través de cribado.

También el Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, anunció el viernes que iniciará una investigación de oficio tras los fallos detectados en el programa de cribado de cáncer de mama.

Por su parte, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), colectivo que se ha encargado de canalizar los testimonios de numerosas afectadas, tiene previsto reunirse mañana martes por la tarde para conocer a la mujeres, identificarlas, saber cuántas son y, en su caso, adoptar las correspondientes medidas.

Esta asociación, que se reunió la semana pasada con la consejera de Salud, Rocío Hernández, y que en un reciente comunicado ha considerado lo ocurrido «una absoluta negligencia, que puede incluso tener consecuencias penales«, baraja de esta forma una posible demanda judicial colectiva.

Mónica García exige «la máxima transparencia»

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido a la Junta de Andalucía todos los informes «elaborados o en elaboración» y los indicadores de los últimos cinco años del programa de cribado de cáncer de mama que permitan evaluar la magnitud e impacto en las mujeres del problema detectado en la sanidad andaluza.

En una carta remitida a la consejera Rocío Hernández, García le ofrece la colaboración y apoyo técnico del ministerio que «sea preciso» para resolver el fallo en la comunicación de los resultados de mamografías a miles de mujeres «lo antes posible y mejorar el programa de cribado de cáncer de mama» y también para evaluar la situación de otros, como el de cérvix y el de colon.

«La magnitud del problema actual exige la máxima transparencia y coordinación entre las administraciones para poder dar respuesta a las necesidades de la población y garantizar que se ponen en marcha las medidas necesarias para disminuir los posibles efectos que esto haya tenido sobre las mujeres afectadas, a la vez que evitar que esto vuelva a ocurrir nuevamente», concluye la ministra.