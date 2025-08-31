Pasacalles, encierro infantil, conciertos y romería: tradición serrana con aire de pueblo, a los pies de la Sierra de Aracena.

Del jueves 4 al domingo 7 de septiembre. Epicentro en el Paseo de los Alcaldes y la Plaza de la Iglesia. Cierre con fuegos artificiales en la madrugada del domingo al lunes.

Miércoles, 3 de septiembre de 2025. Zufre abre feria este jueves con el pasacalles inaugural de la Banda de Música “Don Luis” (21:00) y el encendido del alumbrado en el Paseo de los Alcaldes (22:00). La primera noche tendrá también espectáculo de magia con “Emilio el mago” y orquesta en el paseo para estirar el arranque hasta bien entrada la madrugada.

El viernes amanece con diana a las 07:00 y, a mediodía, encierro infantil con toros hinchables. La jornada irá dejando hueco para la convivencia y la música antes del concierto nocturno de Rafael “El Bomba” (23:00), seguido por la orquesta “La Rebelión” y sesión de dj hasta altas horas.

El sábado vuelve la diana (08:00, charanga “The Pingüinos”) y, a media mañana, misa y procesión del Santísimo. Por la tarde está previsto el festival taurino (cartelería aparte) y, ya en la noche, la orquesta “La Gran Orquesta” con remate de dj.

El domingo se celebra la misa y solemne procesión de Nuestra Señora del Puerto (10:00). Por la tarde, música en directo con “La Pólvora de la Calle” y, a continuación, concurso de sevillanas con premios infantiles y de adultos. El cuarteto “Onda Sonora” pondrá el último tramo musical antes de los fuegos artificiales, que cerrarán la feria a la 01:00.

El ciclo festivo se prolonga una semana más con la segunda romería: el domingo 14 de septiembre la imagen de la Virgen del Puerto regresará a su ermita en la Sierra Vicaria, a unos 15 kilómetros de la localidad, en una jornada de caminos, estandarte y tradición.