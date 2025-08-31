Más de 300 inscripciones y 15 clubes confirmados; exposición con modelos desde 1915 y sorteo de un Mini 850 el domingo.

Sábado 13 y domingo 14 de septiembre, recinto ferial de Aracena. Exposición de vehículos históricos y desfiles. Ruta de camiones el sábado a las 12:00.

Miércoles, 3 de septiembre de 2025. La Sierra de Aracena pone brillo cromado al fin de semana con la séptima Feria del Automóvil Clásico. El recinto ferial se convierte en un gran garaje-museo y punto de encuentro para aficionados y curiosos, con una muestra amplia que recorre más de un siglo de historia del motor. La organización corre a cargo del Club Vehículos Clásicos Sierra de Aracena, con apoyo de la Agencia Destino Huelva.

Además de la exposición, la feria saldrá a la calle: el sábado está prevista la ruta de camiones a las 12:00 y el domingo, el desfile-ruta de clásicos por carreteras de la Sierra, una oportunidad para ver rodar parte de las joyas que se exhiben bajo techo.

Según la organización, la cita cuenta ya con más de 300 inscripciones y la participación de 15 clubes nacionales, un indicador del tirón que ha ganado el evento en los últimos años. En el pabellón se podrán ver vehículos desde 1915 en adelante, desde piezas singulares a modelos que hoy empiezan a ser clásicos.

El domingo se sorteará un Mini 850 entre quienes adquieran papeletas (precio: dos euros). Una feria pensada para quienes coleccionan, restauran o simplemente disfrutan mirando de cerca máquinas que cuentan historias.