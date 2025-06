Entre los firmantes hay ex altos cargos condenados por corrupción de Estado y varios protagonistas del final del felipismo.

Piden una gestora que sustituya a Sánchez sin debate interno ni propuesta alternativa, en un momento políticamente oportuno para la oposición.

Martes, 24 de junio de 2025. Un grupo de antiguos altos cargos del PSOE afines al ex Presidente del Gobierno Felipe González, ha enviado este martes una carta certificada a Pedro Sánchez para reclamar su dimisión como secretario general del partido. La misiva, fechada este 24 de junio, ha sido registrada con valor declarado de 100 euros y tiene como remitente a Pedro Bofill, ex diputado socialista y antiguo delegado del Gobierno en Cantabria. En el sobre, dirigido a la sede del partido en Ferraz, figura como destinatario el actual líder del PSOE y presidente del Gobierno.

En el texto, las personas firmantes se presentan como “personas que hemos desempeñado responsabilidades públicas por encargo de Gobiernos socialistas o del propio Partido Socialista Obrero Español” y aseguran mantener “un firme compromiso con sus valores fundacionales”. Alegan una “profunda preocupación ante el grave deterioro que están causando los continuos escándalos que afectan a la actual dirección del partido” y enumeran una serie de acusaciones políticas que, a su juicio, configuran una “efectiva mutación de nuestra Constitución”.

Entre los reproches al actual secretario general se menciona la prórroga “injustificada” de los Presupuestos Generales del Estado, la “marginación del poder legislativo”, el “reiterado incumplimiento de los compromisos electorales”, el “deterioro del Estado de Derecho”, la “ocupación de los órganos de control”, la negociación “opaca” de la ley de amnistía y una “alarmante falta de transparencia en la gestión pública”. También se refieren a “casos de corrupción vinculados a personas de tu máxima confianza”, en alusión a los anteriores secretarios de organización del PSOE.

La carta concluye con una exigencia explícita de dimisión. “Solicitamos tu inmediata renuncia como secretario general del PSOE”, afirman, y reclaman que el Comité Federal nombre una Comisión Gestora encargada de convocar un Congreso Extraordinario. Según los firmantes, “esta tarea no puede ser liderada por quien ha sido responsable directo del actual proceso de degradación institucional”.

Protagonistas del fin del felipismo

Entre quienes firman figuran dos ex altos cargos condenados por corrupción en los años noventa: José Barrionuevo, ex ministro del Interior, fue condenado en 1998 a diez años de prisión por su implicación en el secuestro de Segundo Marey durante la guerra sucia contra ETA; y Rafael Vera, ex secretario de Estado de Seguridad, fue condenado en varias causas por malversación de fondos reservados. Ambos formaron parte de la estructura de poder del felipismo en su última etapa, marcada también por escándalos como el caso Roldán, Filesa, los GAL o el desvío de fondos públicos. Aunque muchos de esos procedimientos fueron archivados o desestimados, otros acabaron en condenas firmes. Todo ello contribuyó al desgaste definitivo del Gobierno de Felipe González, que tras cuatro legislaturas consecutivas perdió las elecciones de 1996 frente al Partido Popular de José María Aznar.

También firman ex presidentes del Senado como Juan José Laborda y Javier Rojo; ex presidentes autonómicos como José Rodríguez de la Borbolla; exministros como César Antonio Molina; antiguos portavoces parlamentarios como José María Mohedano; ex embajadores como Francisco Vázquez y Carlos Miranda; exsecretarios de Estado como José Luis Méndez Romeu y Rafael Vera; ex fiscales generales como Eligio Hernández; y una larga lista de exdiputados, ex senadores y altos cargos orgánicos y gubernamentales del PSOE durante los años ochenta, noventa y dos mil.

El documento no contiene una sola propuesta política, ni plantea un modelo alternativo de partido. Se limita a reclamar el relevo inmediato de Pedro Sánchez sin ofrecer nombres ni planes, y sin apelar a la militancia o al debate interno. Tampoco se explicita si quienes firman mantienen vinculación orgánica con el PSOE, ni si han intentado trasladar su preocupación a los órganos internos antes de enviar la carta.

El texto se presenta como un alegato de urgencia en defensa del “honor del Partido Socialista y de su militancia”, pero no consta encargo de esta militancia ni respaldo de ninguna estructura territorial. No hay referencia a primarias, ni a participación en congresos, ni a ninguna fórmula estatutaria que justifique el paso dado. Lo que se plantea no es una reflexión ni una línea estratégica, sino una sustitución inmediata desde arriba.

El momento elegido

El momento elegido tampoco es inocente. La carta llega cuando el Gobierno de coalición navega con una mayoría exigua, bajo una presión institucional y mediática sostenida, con la derecha exigiendo la dimisión del presidente por vías no electorales. En este contexto, un grupo de antiguos responsables públicos del PSOE, sin respaldo militante y con pasado institucional cuestionado, opta por intervenir para forzar un cambio en la cúpula del partido sin pasar por las urnas.

El gesto no abre un proceso deliberativo, ni interpela a la base del socialismo democrático. Lo que plantea es una ruptura. Una intervención desde fuera del sistema interno de representación, que en nombre de la regeneración se presenta como una operación de sustitución. Ni asamblea, ni proyecto: solo el corte.