La coalición Clean Cities España reclama la transposición inmediata de la normativa aprobada en octubre de 2024 y que fija límites más estrictos para el NO₂ y las partículas en suspensión

Las organizaciones denuncian la inacción de comunidades autónomas y ayuntamientos ante episodios de alta polución, pese a que la contaminación causa más de 30.000 muertes prematuras al año

Domingo, 7 de septiembre de 2025. Con motivo del Día Internacional del Aire Limpio por un cielo azul, que Naciones Unidas conmemora cada 7 de septiembre, la coalición Clean Cities España ha instado al Gobierno a cumplir con la obligación de trasponer de manera inmediata la nueva Directiva europea de calidad del aire, aprobada en octubre de 2024 por el Parlamento Europeo. El plazo expira en octubre de 2025 y, según advierten las organizaciones, España no puede seguir retrasando su aplicación mientras millones de personas continúan expuestas a niveles de contaminación superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

La normativa europea actualiza los límites legales para contaminantes como el dióxido de nitrógeno (NO₂) y las partículas en suspensión (PM2.5 y PM10), alineándolos por primera vez con las recomendaciones de la OMS. También refuerza la obligación de las autoridades locales y regionales de prevenir y actuar frente a episodios de alta polución, y endurece los mecanismos de vigilancia y comunicación. Para la campaña, integrada en España por Ecologistas en Acción, ECODES, ISGlobal, Salud por Derecho y ConBici, se trata de “una oportunidad histórica para reducir la carga de enfermedad y transformar nuestras ciudades en entornos más seguros, saludables y sostenibles”.

El problema, denuncian, es que los protocolos de actuación brillan por su ausencia. Pese a que la legislación nacional y europea ya obligaba a comunidades autónomas y ayuntamientos a disponer de planes eficaces frente a picos de contaminación, en la práctica no existen medidas preventivas ni reactivas. El ejemplo de Madrid resulta ilustrativo: la capital ha superado en varias ocasiones los niveles de ozono troposférico sin que se activaran restricciones de tráfico o avisos a la población vulnerable. Según Clean Cities, esta inacción se repite en la mayoría de territorios, incumpliendo de forma sistemática las obligaciones legales de protección de la salud pública.

En este contexto, la coalición plantea cuatro demandas claras: la transposición inmediata de la Directiva antes de octubre, la actualización y cumplimiento efectivo de planes regionales y municipales, la reducción drástica del tráfico contaminante mediante el fomento de la movilidad activa y limpia, y la creación o refuerzo de Zonas de Bajas Emisiones verdaderamente ambiciosas.

Clean Cities España participará este 7 de septiembre en una acción en Madrid incluida en el mapa global de actividades del Día Internacional del Aire Limpio. El objetivo es visibilizar el impacto de la polución en la salud y exigir a las administraciones respuestas acordes con la magnitud del problema. La Agencia Europea de Medio Ambiente estima que en España se producen más de 30.000 muertes prematuras cada año asociadas a la mala calidad del aire. El dato se suma a la evidencia científica acumulada sobre los efectos de la exposición prolongada a contaminantes atmosféricos, vinculados a enfermedades respiratorias, cardiovasculares y oncológicas.

La campaña Clean Cities forma parte de una red europea de más de 80 organizaciones que trabajan por transformar la movilidad urbana y garantizar ciudades más seguras, sostenibles y habitables. En España, su acción se centra en impulsar políticas de descarbonización del transporte y en denunciar la inacción institucional ante una emergencia ambiental y sanitaria que sigue sin respuesta efectiva.