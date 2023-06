Espadas ofrece a Moreno Bonilla una «propuesta concreta y específica para sacar a Doñana del atolladero»

El secretario general del PSOE-A ha asistido a la presentación de las candidaturas socialistas al Congreso y al Senado en Huelva.

Lunes, 19 de junio de 2023. El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, Espadas, quien ha asistido a la presentación pública de las candidaturas socialistas onubenses al Congreso y al Senado, ha planteado hoy “desde la serenidad” a Moreno Bonilla que, si como afirma, está dispuesto a dialogar para mejorar su propuesta sobre Doñana, “nos sentemos antes del miércoles 28, que hay un debate de política general en el Parlamento de Andalucía, para alcanzar un acuerdo sobre el problema de la gestión del agua en Doñana, de los recursos hídricos, de la agricultura y, sobre todo y en especial, de cómo proteger más y mejor ese ecosistema único Patrimonio de la Humanidad”.

“Se lo propongo con altura de miras, porque no debe quedar ninguna duda a ningún andaluz y andaluza de que el PSOE quiere buscar una solución al problema”, ha defendido, para añadir que ésta pasa, a su juicio, “por el diálogo y por un acuerdo político”. “Le brindo la oportunidad de que me convoque en San Telmo y le llevaré una propuesta concreta y específica para salir del atolladero en el que su propuesta nos ha metido”, ha insistido, dado que se ha mostrado convencido de que “se está deteriorando claramente la imagen de Doñana y de la agricultura onubense”.

El secretario general de los socialistas andaluces ha hecho hincapié en que no se trata de enmendar la ley del PP, sino de “una hoja de ruta y una propuesta para resolver los problemas que tiene el espacio de Doñana y afrontar las necesidades que se plantean desde la agricultura en esa comarca”. Para Espadas, Moreno Bonilla debe comportarse, de una vez, como “un presidente responsable”, no “hacerse el sordo” y citarlo para hablar, “porque Doñana se merece un pacto por Doñana y no una guerra por Doñana”, ha proclamado.

Un año del 19J con un presidente que no se ha centrado en Andalucía Sobre el primer año del Gobierno con mayoría absoluta de Moreno Bonilla, el líder de los socialistas andaluces se ha preguntado si “estamos mejor o peor” en cuestiones como la sanidad “que el año pasado, o hace cinco años”. En ese sentido, se ha referido a que, en el caso de Huelva, por ejemplo, la sanidad pública enfrentará este verano con menos servicios en Atención Primaria, “con un único centro de salud abierto por las tardes en la capital para atender a los vecinos y las vecinas”. En opinión de Espadas, en el balance de este primer año de legislatura no se puede obviar que la gestión de servicios públicos como la sanidad, la dependencia o la educación, con la reciente supresión de 2.000 aulas, entre otras cuestiones, no ha sido buena. “Juanma Moreno ha abordado esta legislatura de mayoría absoluta de una forma muy relajada”, ha aseverado, por lo que “estamos muy lejos de conseguir objetivos ambiciosos”, pese a que el Gobierno de España ha trasladado más recursos económicos que nunca, ha lamentado. En ese punto, ha exigido a Moreno que “abandone tanta propaganda, tantas estrategias electorales, tanto pensar en Feijóo y en cómo echar a Pedro Sánchez”; y que “se centre de una vez por todas en Andalucía”. “Los andaluces y andaluzas necesitamos una mejora de los servicios públicos”, ha rematado, para avisar de que “como perdamos el tren de los fondos europeos”, se va a sentir “para los próximos 10 o 15 años”.

FUENTE: PSOE de Andalucía