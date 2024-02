“Es machista”, el Gobierno exige a Pilar Miranda que suspenda el curso sobre ‘Mujer y Sostenibilidad’ y la restitución de los fondos contra la Violencia de Género

Miércoles, 14 de febrero de 2024. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha exigido este miércoles al Ayuntamiento de Huelva la suspensión del taller ‘Hogares Saludables-Libre de Tóxicos’ que organiza para «promover el papel de la mujer en la sostenibilidad del planeta», así como la restitución de los fondos del Pacto Nacional Contra la Violencia de Género que hayan podido emplearse en el mismo. «Con dinero público, con el dinero del Ministerio, no se pueden sufragar ese tipo de cursos denigrantes, que inciden en el machismo y en el sesgo de género», ha advertido la ministra.

Redondo ha anunciado que el Gobierno va a exigir al Ayuntamiento de Huelva la devolución de los recursos invertidos en este tipo de actividades, ya que según consta en el propio folleto promocional del curso, este ha sido financiado con fondos estatales provenientes del Pacto Contra la Violencia de Género, pero “no cumple la finalidad” para las que están previsto dichos fondos.

La ministra ha aseverado con rotundidad que el taller ‘Hogares Saludables-Libre de Tóxicos’ es «machista». También que «va completamente en contra de lo que en la sociedad de hoy se demanda, que es la lucha contra esa perspectiva y ese machismo que está tan encarnado en la sociedad»

«No entiendo quién ha podido pensar en eso para las mujeres y quién es posible que suscriba ese tipo de propuestas y de cursos. Desde luego con el dinero público no, con el dinero del Ministerio no y ojalá se replantee esa oferta y la cambien, la quiten y no se produzca ese curso que es contrario absolutamente a lo que es la política de este Ministerio», ha finalizado.

Mayor vigilancia ministerial

El Ministerio de Igualdad “está haciendo un seguimiento con el objetivo de que el dinero del Ministerio se utilice adecuadamente.

«Podemos decir que tanto en las comunidades autónomas como en la inmensa mayoría de los municipios, los recursos se invierten correctamente y para las finalidades que están previstos», ha afirmado.

No obstante, Redondo ha reconocido que tienen «datos preocupantes y algunas noticias reaccionar y estar mucho más vigilantes y mucho más atentos en el seguimiento».

«Lo que es importantes es que se cumplan los fines y los objetivos para los que esos recursos se han aprobado y en este caso evidentemente no se ha producido. Por lo tanto, seremos más vigilantes, estaremos mucho más encima, seremos mucho más proactivos a la hora del control, pero en general también puedo decir que los recursos se utilizan correctamente», concluye el Ministerio de Igualdad.

