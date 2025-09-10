La comunidad educativa onubense exige la ruptura de relaciones con Israel y un embargo integral de armas.

Docentes, alumnado y colectivos sociales denuncian la inacción del Gobierno y critican el tratamiento mediático de la protesta.

Martes, 9 de septiembre de 2025. Representantes de la comunidad educativa onubense, junto a la plataforma Marea Palestina Huelva, han protagonizado este martes un encierro en la Escuela de Arte León Ortega como parte de la convocatoria estatal de encierros educativos en solidaridad con el pueblo palestino. La iniciativa se suma a las acciones iniciadas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el pasado 2 de septiembre y pretende visibilizar, desde el ámbito de la educación, la denuncia contra la ocupación de los territorios palestinos y el genocidio en Gaza.

Según la nota difundida por el colectivo, el encierro tiene como finalidad “seguir promoviendo acciones en los centros educativos en apoyo a la población palestina y sus derechos, así como condenar los crímenes ilegales e ilegítimos realizados por el Estado de Apartheid de Israel”. Entre las principales demandas trasladadas al Gobierno figuran la ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel y un embargo integral de armas, más allá del decreto anunciado por el Ejecutivo central, considerado “insuficiente” por los convocantes.

La jornada comenzó a las nueve de la mañana con la llegada a las instalaciones de la Escuela de Arte. Posteriormente, los participantes se sumaron a la concentración de la plataforma Huelva con Palestina, celebrada en paralelo en la capital. Durante el día se celebraron talleres, un almuerzo cooperativo y, a las cinco de la tarde, una asamblea abierta en la que participaron docentes de distintos niveles —universidad, secundaria, FP, bachillerato e infantil— junto a alumnado, asociaciones de madres y padres y representantes de otros colectivos sociales.

En la asamblea se compartieron las líneas de trabajo impulsadas desde finales de agosto por la Marea Palestina a nivel estatal, que incluyen la introducción en claustros y consejos escolares de un manifiesto para que los centros educativos se posicionen formalmente sobre la situación en Palestina. Huelva se ha convertido así en la segunda provincia en acoger un encierro educativo de estas características.

Durante la tarde, varios portavoces denunciaron la “vergüenza” que supone la pasividad de la comunidad internacional y la “inacción continuada” del Gobierno español. Según subrayaron, tras varios días anunciando medidas que iban a ser aprobadas en el Consejo de Ministros, “finalmente no se ha concretado nada, lo que hace un flaco favor a quienes nos llamamos defensores de los derechos humanos”. Los convocantes apelaron a “seguir empujando” hasta que el Ejecutivo cumpla los compromisos anunciados.

Los participantes también expresaron su malestar por el tratamiento informativo recibido en algunos medios locales, que en su opinión “han desviado la atención hacia el propio encierro” con titulares que lo presentaban como una ocupación del centro educativo, en lugar de destacar la denuncia de fondo. “Esto no se trata de nosotros, lo importante es el genocidio, el apartheid y el asesinato de miles de niños que no pueden ya asistir a la escuela”, señalaron durante la asamblea.

El encierro continúa con un grito colectivo que resume el espíritu de la jornada de este martes: ¡Stop genocidio!

