El Sporting Club de Huelva, Premio Luchadoras 2023 de UGT-A

UGT Andalucía entrega sus galardones a mujeres que luchan por la Igualdad.

Lunes, 20 de marzo de 2023. El club de fútbol femenino Sporting Club de Huelva ha sido reconocido este lunes por su trayectoria deportiva con el premio Luchadoras 2023 que otorga UGT-A.

El sindicato ha organizado una jornada con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, bajo el título «Conectadas». El acto ha contado con la participación de la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, la secretaria de Igualdad, Juventud y Formación de UGT Andalucía, Carmen Jurado, el secretario general de UGT Córdoba, Vicente Palomares, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, entre otras autoridades. Además, en el mismo acto, se ha hecho entrega de los premios «Luchadoras» de UGT Andalucía 2023, con los que se pretende homenajear a mujeres, que dentro y fuera de la organización, trabajen por conseguir una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, o sean mujeres con una trayectoria laboral o personal especialmente destacable. En esta edición, se ha hecho una «mención homenaje» a la figura de Ana París García.

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, en su intervención, ha destacado que “los Premios Luchadoras son para el sindicato verdaderamente un orgullo, poner en valor a mujeres que luchan por la igualdad, como lo hicieron aquellas cien mujeres que perdieron la vida este 8 de marzo. En el 2020 la brecha salarial en Andalucía está por encima del 21% , es decir, 5.300 euros menos cobra una mujer con el mismo trabajo, la misma cualificación, el mismo puesto y eso a día de hoy es admisible”.

“Las mujeres tenemos los trabajos más precarios, los de menor salario, hay que apostar por seguir avanzando en la reforma laboral. Queda mucho por hacer, hay que combatir la brecha digital, tenemos que formamos más en profesiones de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, porque os voy a dar una cifra, 32.000 millones al año es lo que ganarían las empresas si tuvieran en cuenta el talento femenino, más de dos puntos del Producto Interior Bruto”, ha dicho Castilla.

“Este año hemos querido llamarle “Conectadas” a estas jornadas, conectadas con las que nos precedieron, con las que pelearon, con esas que consiguieron que pudiéramos votar y también con las que van a venir, porque es responsabilidad de todas las que estamos y de todos los que estamos aquí que las mujeres no podamos hablar de discriminación en el futuro, sino que podamos hablar de la igualdad plena. Conectadas también con las luchas sindicales, pelear porque disminuyamos la sectorización en el empleo, esa segregación que siempre nos perjudica, esa conciliación mal dicha y mal entendida para que no tenga nombre de mujer y que la parcialidad tampoco tenga nombre de mujer y también conectadas con algo muy importante, con las redes, porque viene una revolución que está aquí para quedarse, la digitalización y las mujeres no estamos cogiendo el testigo, porque no existen recursos para ello”.

Castilla ha insistido en que “me parece tremendo que haya división en el movimiento feminista, porque ahora no toca estar divididas, ahora nos toca estar unidas porque son muchas las amenazas que nos acechan por parte de determinados grupos políticos. Quieren relegarnos otra vez a que estemos en casa, vestidas decorosamente, que no podamos acceder ni a cargos políticos ni sindicales”, ha concluido.

PREMIOS LUCHADORAS 2023

Por su parte, la secretaria de Igualdad, Juventud y Formación de UGT Andalucía, Carmen Jurado, ha explicado el perfil de las galardonadas con los premios Luchadoras.

“Queremos dar las gracias a todas nuestras delegadas y delegados y el homenaje es para todas, pero sobre todo, los premios son para tres delegadas que por su trabajo continuamente a favor de la igualdad en su centro de trabajo”, ha dicho.

Los premios se han otorgado a Purificación Muñoz Ruiz (trabajadora de Termoplásticos Andaluces), a Josefa Lara Salas (trabajadora en un hospital) y a Toñi Payán Pozo (presidenta del comité de empresa en Inditex). Por su contribución a la visibilidad de las mujeres en la ciencia, y creación de nuevos referentes para las generaciones más jóvenes, ha recibido el premio la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación Universidad de Córdoba y por su contribución a equiparar el deporte femenino con el masculino, a promocionar el papel de las mujeres en deportes en la primera línea, y por su trayectoria deportiva, lo ha recibido el Sporting Club De Huelva.

Por su trayectoria política y por su tenacidad en mejorar los derechos laborales, especialmente de las mujeres, el premio ha recaído en la ministra Yolanda Díaz, que ha sido recogido por el delegado del Gobierno, Pedro Fernández, que ha destacado la labor de UGT “a favor siempre de la igualdad y luchando porque esa igualdad sea real y efectiva entre hombres y mujeres” y en la “Mención homenaje” ha recaído en la figura de la sindicalista, que fue asesinada por garrote vil, Ana París.

APOSTAR POR LA IGUALDAD, ASIGNATURA PENDIENTE

Por su parte, el presidente de la Diputación de Córdoba ha querido destacar que “esta es una institución absolutamente comprometida con la igualdad y, por tanto, desde todos los puntos de vista, mantenemos esa la colaboración con la Unión General de Trabajadores aquí en Córdoba. Apostamos por reivindicar a todas esas mujeres que han tenido un lugar destacado, aunque muchas veces olvidado, tapado, dentro de todos los aspectos de la vida laboral, económica, social y cultural. Es una asignatura de esta sociedad seguir trabajando por la igualdad real entre hombres y mujeres”.

“Desde lo público, desde las instituciones, desde la UGT, así lo hemos hecho, UGT ha tenido un papel importante en ese largo camino hacia la igualdad”, ha manifestado.

FUENTE: UGT-A