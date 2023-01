El PSOE-A pide explicaciones sobre el asesoramiento a embarazadas por parte de asociaciones antiabortistas subvencionadas por la Junta

La secretaria regional de Igualdad, Mercedes Gámez, exige al Gobierno del PP que “deje de minar los derechos de las mujeres”

Martes, 24 de enero de 2023. La secretaria general de Igualdad del PSOE andaluz, Mercedes Gámez, ha reclamado a Moreno Bonilla y su Gobierno explicaciones sobre su apuesta por subvencionar a organizaciones antiabortistas e información detallada sobre las ayudas otorgadas por el PP en la Junta a la entidad Red Madre, tanto en la anterior legislatura con el respaldo extraparlamentario de la ultraderecha como en el presente ejercicio en el que gestiona con mayoría absoluta.

Mercedes Gámez se ha referido al dinero público otorgado por Moreno Bonilla y su Gobierno desde 2020 a Red Madre para un programa de información y atención a mujeres gestantes y madres vulnerables en distintas provincias andaluzas. Esta entidad se integra en la federación antiabortista europea One of Us, que también se muestra en contra de la eutanasia, el feminismo y el reconocimiento de derechos a las personas LGTBi, que preside Jaime Mayor Oreja y que actúa como lobby en Bruselas.

Ha insistido en la necesidad de que Moreno Bonilla dé explicaciones sobre las ayudas concedidas por sus gobiernos a esta organización, y ha avanzado que el Grupo Socialista ha formalizado peticiones de comparecencia de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y de pregunta oral en comisión parlamentaria para que valoren el servicio de asesoramiento a mujeres embarazadas concertado por la Junta con una asociación antiabortista como Red Madre.

Mercedes Gámez ha cuestionado si Moreno Bonilla está haciendo políticas similares a las que están causando alarma política y social en Castilla y León con su nuevo protocolo sanitario a embarazadas, y ha reclamado al Gobierno andaluz del PP que “basta de minar los derechos de las mujeres”.

FUENTE: PSOE de Andalucía