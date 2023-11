El presupuesto “restrictivo” de Moreno Bonilla “recorta la inversión pública un 10% y reduce el crecimiento económico y el empleo”

Jueves, 2 de novimebre de 2023. El coordinador regional de Transformación Económica y Digital del PSOE insiste en la propuesta socialista de evaluación de las competencias estatutarias vetada por el PP y reclama al Gobierno de la Junta información sobre su postura y sus planes para analizar y apoyar la asunción de nuevas atribuciones por la comunidad

El secretario de Transformación Económica y Digital del PSOE de Andalucía, Gaspar Llanes, ha denunciado que el proyecto de presupuesto de Moreno Bonilla para 2024 “es restrictivo” y recorta las inversiones públicas en un 10%, poniendo en riesgo el crecimiento económico y la creación de empleo en la comunidad.

Gaspar Llanes ha recalcado que las nuevas cuentas presupuestarias planteadas suponen “un proyecto inaceptable” que “no es adecuado para Andalucía y consolida el fracaso del PP en el Gobierno andaluz”, tanto en la perspectiva económica porque nuestra autonomía “no converge con España” y coloca a la comunidad “la última” en nivel de renta y la primera en tasa de paro y también a la cola del país en “combatir la pobreza, en sanidad pública y en servicios públicos” de los que depende “la calidad de vida de las personas y familias”.

Ha alertado de las consecuencias económicas de las cuentas autonómicas de la Junta para 2024, insistiendo en que supondrá dar “marcha atrás” a la convergencia de Andalucía porque el presupuesto crece un 2,5% cuando las previsiones de aumento de la inflación del propio Gobierno andaluz son del 3,9%.

“El presupuesto crece punto y medio menos que la inflación y eso significa que es restrictivo”, ha incidido el representante regional socialista, quien ha añadido que el proyecto presupuestario de Moreno Bonilla “decrece respecto al presupuesto definitivo de 2023, con 1.200 millones de euros menos”.

Ha remarcado que la inversión pública “es la que más recorte sufre, con 6.450 millones de créditos definitivos de 2023 que en 2024 decrecen un 10%” y ha afirmado que esta decisión de Moreno Bonilla y su Gobierno supone que el Producto Interior Bruto (PIB) “se recortará en 0,5% puntos” y la creación de puestos de trabajo se verá mermada en “23.000 empleos menos”.

Para el integrante de la Comisión Ejecutiva Regional, el proyecto presupuestario del PP para 2024 “duplica el gasto superfluo” mientras recorta la inversión y el ahorro público de la Junta.

Ha criticado la “indolencia e incapacidad” del Gobierno de Moreno Bonilla para gestionar “un volumen de inversiones elevado mes a mes”, de manera que en el presente ejercicio Andalucía “corre el riego” de perder inversiones por la finalización del marco comunitario, toda vez que, según ha destacado, el 45% del total de inversiones previstas en los presupuestos autonómicos provienen de fondos europeos.

Ha expuesto que las inversiones presupuestarias programadas con financiación estatal o europea que no se ejecuten “no se pueden transferir al año siguiente porque termina el marco comunitario a 31 de diciembre, y ese dinero se pierde. El Gobierno de Moreno Bonilla puede hacer perder a Andalucía “por primera vez en la historia en torno a 2.000 millones por incapacidad de gestión” en la ejecución de recursos económicos asignados por Bruselas.

Gaspar Llanes ha lamentado que el nuevo presupuesto autonómico está “lastrado” por “regalos fiscales” del Gobierno andaluz a las grandes fortunas de esta tierra, a las que “elimina impuestos” provocando un recorte de la financiación de la Junta de 1.000 millones de euros. “Este hecho en sí mismo es suficiente para no apoyar este presupuesto, no es justo que los ‘superricos’ no contribuyan al bienestar colectivo como les corresponde”, ha asegurado.

El representante socialista ha reiterado el rechazo del PSOE-A al “presupuesto restrictivo” planteado por Moreno Bonilla en un momento económico delicado a nivel global y “para la coyuntura andaluza”, de manera que el PP está contribuyendo a que “Andalucía diverge de España”, con “80 puntos básicos menos” con la derecha al frente de la Junta.

También contribuye a esta situación que Moreno Bonilla ha incrementado en un 50% el gasto en personal desde que gobierna en la Junta, un 10% más cada uno de los últimos cinco años, además de duplicar la compra en bienes y servicios, que pasa de 3.400 millones en el presupuesto de 2018 a más de 6.000 millones en el último,

Llanes ha expuesto que la gestión del PP provoca que “el ahorro se ha desplomado” en la Junta, de manera que en su proyecto presupuestario para “sólo el 25% de inversión pública es con fondos propios” de la Junta, mientras que el 24% de las inversiones autonómicas corresponden a financiación estatal y un 45% provienen de fondos europeos.

El dirigente regional socialista ha denunciado que en las cuentas autonómicas para el próximo ejercicio se recorta el impulso por la actividad económica porque caen las inversiones en industria, en turismo y comercio. Ha señalado que el PP recorta incluso en las inversiones hidráulicas “de las que presume”, con una reducción del 19% en partidas para infraestructuras de agua.

Ha censurado, en comparación de nuevo con los créditos definitivos disponibles para 2023, que la inversión “social” prevista también, con recortes del 16,6% en sanidad, del 42% en educación, del 16,9% en vivienda y del 24% en cultura.

Lo mismo ocurre en formación para el empleo, que Moreno Bonilla “tiene paralizada desde 2020”, según ha afirmado, de manera que el 33% de los españoles y españolas que quieren encontrar su primer trabajo viven en Andalucía. Nuestra autonomía es la comunidad “que más empresas pierde”, 6.093 firmas perdidas desde 2018, mientras esta tierra lidera el ránking de la pobreza en España, con el 30% de las familias andaluzas en riesgo de exclusión.

“La convergencia en materia social es peor aún que la económica”, ha resumido.

El coordinador de Transición Económica del PSOE-A 3021 ha recalcado que el panorama se agrava porque el Gobierno del PP no “se pone las pilas” y, según los datos oficiales disponibles, a finales de 2023 “sólo se ha ejecutado el 24% de inversiones” del presupuesto vigente, de manera que la Junta tiene 4.900 millones sin gastar, el 72% de créditos previstos en actuaciones ante la sequía, el 91% de las ayudas empresariales, el 80% del gasto programado en infraestructuras, el 85% en vivienda, el 80% de las inversiones sanitarias o el 77% de las inversiones educativas.

Desde el PSOE-A, Gaspar Llanes ha achacado a Moreno Bonilla “un ejercicio de trilerismo político” y le ha acusado de “inventar las inversiones provincializadas”, de manera que el anexo de inversiones de 2023 en comparación con la contabilidad presupuestaria disponible refleja que “de 3.646 millones de créditos provincializados en 2023, sólo se recogen 950 millones”, lo que significa, según ha calculado, que “sólo el 26% de estos están ejecutados”. “Cómo presumen de inversiones provincializadas”, ha cuestionado, y ha denunciado que el PP en la Junta se dedica a “mentir a los andaluces y andaluzas”.

“Andalucía hace aguas en todas sus dimensiones”, ha resumido el coordinador de Transformación Económica y Digital del PSOE-A, explicando que en el ámbito económico la comunidad “no converge, diverge” de las medias nacional y autonómica y “en lo social está a años luz del resto de territorios”.

Competencias estatutarias

Sobre los acuerdos a nivel nacional entre PSOE y ERC para la cesión a Cataluña de competencias ferroviarias, Gaspar Llanes se ha remitido a competencias estatutarias “aprobadas por ley orgánica del Estado” que se puedan traspasar y ejercer “conforme a las posibilidades de gestión”. Ha recordado que el PSOE de Andalucía planteó la importancia de revisar el cumplimiento de las atribuciones autonómicas reflejadas en el Estatuto y valorar si “ha llegado el momento de aspirar a alguna más”, pero Moreno Bonilla y el PP rechazaron la propuesta socialista.

Ha incidido en que el secretario general del PSOE-A ofreció y defendió organizar en el Parlamento una ponencia de estudio sobre el desarrollo estatutario, con el objetivo de “analizar y evaluar” cualquier avance posible en el desarrollo de competencias estatutarias con seriedad y rigor. Ha explicado que la idea era conocer la posición y opinión del PP-A en estas cuestiones, como del resto de grupos políticos, pero Moreno Bonilla empleó su mayoría absoluta para “vetar” este proceso.

“Queremos analizar si Andalucía está dispuesta a gestionar más competencias”, como las ferroviarias, “y si en este momento es la mejor solución para el interés general de los andaluces y andaluzas”, ha indicado desde el PSOE-A. Ha reclamado al Gobierno andaluz del PP “información como gestor de las competencias sobre si ha analizado la posibilidad” de que Andalucía asuma atribuciones sobre servicios ferroviarios toda vez que la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ya avanzó que su Gobierno en la Junta se plantea conectar las capitales “con gestión de líneas ferroviarias propias por lo que estamos dispuestos a analizar este tema en profundidad”, ha señalado.

FUENTE: PSOE de Andalucía