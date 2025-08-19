El Pacto País ante la emergencia climática es el camino

Jueves, 21 de agosto de 2025. Estamos ante el mayor desafío de nuestro tiempo: la emergencia climática causada por las actividades humanas. Ningún reto de semejante magnitud puede jamás superarse desde la fragmentación, sino desde la unidad entendida como la cooperación y la suma constructiva de todos los esfuerzos personales y colectivos.

En ECODES estamos firmemente convencidos de que el Pacto de Estado por la Emergencia Climática es la vía imprescindible para afrontarlo. No partimos de cero. ECODES, junto con muchísimas otras organizaciones, empresas e instituciones, llevamos años trabajando para lograr un pacto de país, promoviendo plataformas, alianzas y propuestas que han tejido consenso, metodología y comunidad en torno a la Agenda Global del Clima de la que nos sentimos muy partícipes como observadores de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Así lo venimos reclamando reiteradamente desde hace tiempo, junto con la Asamblea Ciudadana por el Clima y el Pacto País para la Adaptación impulsado en el marco del Manifiesto por una Recuperación Sostenible. Nos alegra que hoy esta propuesta adquiera el protagonismo que merece en la agenda pública, y se encamine a materializarse en un acuerdo histórico, llamado a poner el acento en la urgencia de las medidas a adoptar y a hacerlas duraderas y ajenas a los ciclos electorales.

Este anuncio es también fruto de este esfuerzo colectivo: miles de personas y cientos de organizaciones que han empujado durante años para que la acción climática sea política de Estado, tanto en el ámbito nacional como en el plano internacional. Por ello, el Pacto de Estado debe transcender el ámbito institucional y abrirse con decisión a la participación del tejido económico, la comunidad científica, las entidades ambientales, sindicatos y el conjunto de organizaciones sociales, para transformarse en un verdadero Pacto de País.

Desde ahora reiteramos nuestra plena disposición y ponemos al servicio del Pacto toda nuestra capacidad técnica y organizativa, así como nuestra experiencia movilizando alianzas público-privadas. E instaremos, también, a nuestros aliados en las redes en las que participamos, y que han hecho de la colaboración y el pacto su razón de ser —como la Comunidad #PorElClima o el Manifiesto por una Recuperación Sostenible, por citar algunos—, a contribuir con decisión en este proceso, sumando esfuerzos y generando sinergias.

La ciudadanía consciente y movilizada percibimos, y los hechos lo confirman, que, en demasiadas ocasiones, se ha banalizado el uso del término “emergencia climática”. No podemos permitirnos que ocurra lo mismo con este anuncio de Pacto de Estado. Restarle valor y necesidad inminente sería un error histórico. Asumir la magnitud del desafío exige traducir las palabras en metas concretas, dotarlas de medios suficientes y situarlas en escalas temporales realistas, acordes al ritmo acelerado de los impactos climáticos que ya vivimos. Por eso no debe demorarse la voluntad efectiva de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, que ha de plasmarse ya en los presupuestos del próximo año mediante partidas adecuadas y suficientes para acometer las acciones más urgentes dirigidas a paliar las consecuencias de las catástrofes sucedidas.

Hoy celebramos el anuncio y no sólo pedimos sino que disponemos nuestros mejores deseos y voluntades al servicio de un Pacto de País. Sólo avanza quien cree que puede, y en ECODES estamos convencidos de que existen las soluciones necesarias para reducir la intensidad y consecuencias del calentamiento global que ya sufrimos, evitar un cambio climático catastrófico y adaptar nuestro territorio y nuestra economía a la nueva realidad, sin dejar a nadie atrás. Es sólo nuestra la responsabilidad de preservar activamente el patrimonio natural que hemos heredado y garantizarlo para las generaciones futuras.

Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) es una organización privada sin ánimo de lucro que trabaja desde 1992 para fomentar el diálogo y la colaboración entre la ciudadanía, la sociedad civil, las empresas y las administraciones públicas. Su objetivo es avanzar y acelerar la transición hacia una economía verde, inclusiva, responsable y socialmente justa, promoviendo una nueva gobernanza basada en la creación de puentes y alianzas. La organización está integrada por más de 50 profesionales especializados en disciplinas científicas y sociales, que trabajan desde lo local hasta lo global.