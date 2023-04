El Gobierno recurrirá en el Constitucional la PDL de la derecha andaluza que amenaza a Doñana

PP y Vox sacan adelante la tramitación de la norma con toda la oposición en contra.

Miércoles, 12 de abril de 2023. El Gobierno central acudirá al Tribunal Constitucional para paralizar la ley promovida por el PP y la extrema derecha andaluza para ampliar los regadíos en el Parque Nacional de Doñana, cuya toma en consideración ha sido aprobada este miércoles en el Parlamento de Andalucía, según adelanta El Plural.

El Ejecutivo central ha anunciado que, una vez la norma se apruebe de forma definitiva en el Parlamento andaluz, interpondrá un recurso suspensivo ante el Tribunal Constitucional. Moncloa ha remarcado que “protegerá Doñana” y que hará “todo lo que se tenga que hacer para salvar el humedal más emblemático de Europa”.

“Si la ley sale adelante, el Gobierno presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional, un recurso que es suspensivo. Y se estudiarán todas las vías para frenar esta norma (…) El Gobierno protegerá a Doñana y hará todo lo que se tenga que hacer para salvar el humedal más emblemático de Europa”, han remarcado.

Del mismo modo, desde el ministerio de Transición Ecológica se critica al Ejecutivo andaluz por “utilizar Doñana como una mera mercancía”: “Lo que están haciendo condenará Doñana, tendrá un coste enorme de credibilidad para España y frustrará el futuro económico de la agricultura en los pueblos de la comarca”.

Fue en la mañana de este miércoles cuando la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se dirigía en una entrevista con laSexta al presidente de la Junta de Andalucía por esta cuestión: “Desde su arrogancia de señorito hace un daño inmenso a Andalucía y a Doñana”. “No actúa por ignorancia, sino por mala fe”, añadía Ribera para valorar las intenciones de Moreno Bonilla con el Parque Nacional.

Además, Ribera añadía que Moreno Bonilla ofrece “agua que no existe” sin haber preguntado antes a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, responsable de autorizar los nuevos permisos de regadío. “Engaña a aquellos que en realidad no van a poder tener nunca acceso a un agua que no existe”, remarcaba.