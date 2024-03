El boicot del PP en el Senado al techo de gasto resta 33 millones de euros más de inversión del Estado en Huelva

Viernes, 16 de marzo de 2020. El15, ha denunciado hoy el boicot del Partido Popular, aliado con la ultraderecha en España, a la propuesta de techo de gasto que ha presentado el Gobierno socialista para este año. Dicho planteamiento supondría la disposición inmediata de 4.500 millones de euros más para los ayuntamientos y las autonomías, pero “el PP y Vox han boicoteado el acuerdo a la senda del déficit del Ministerio de Hacienda, que se produce por segunda vez en la Cámara Alta”.

Fran Baluffo ha asegurado que los 80 ayuntamientos de la provincia van a dejar de disponer de “33 millones de euros por este boicot. Menos presupuesto significa menos derechos, por lo que, con esta postura, hacen oposición a la ciudadanía. Los 30 alcaldes y alcaldesas del PP en esta provincia tendrán que explicar a sus vecinos por qué les han arrebatado el derecho -ha espetado- de contar con más inversiones públicas”.

En la capital, concretamente, se dejarán de invertir “9 millones de euros por culpa del Partido Popular y de Vox”. La alcaldesa, Pilar Miranda, “tendrá que situarse de uno u otro lado. Hasta ahora, siempre se posiciona junto a su partido. Pero creemos que es el momento -ha reclamado- de defender, aunque sea por una vez, a los onubenses”. Además, a los senadores del PP por Huelva, que son alcaldes los dos, el de Lepe, Juan Manuel González, y el de Palos, Carmelo Romero, habría que pedirles que expliquen su voto negativo a que sus ayuntamientos y el resto de los de la provincia vayan a dejar de percibir esa cantidad importante de dinero con la que se podrían hacer tantas cosas en los municipios y en la capital”.

Con esos 9 millones de euros se podrían hacer, según ha remarcado el portavoz socialista, “muchas obras en la capital, tales como el Parque del Ferrocarril, el nuevo parque de bomberos, la nueva plaza en el antiguo Mercado del Carmen, la rehabilitación de la antigua prisión provincial, la reforma e instalación del césped en el campo de fútbol Cristo Pobre de la barriada de La Navidad, se podrían llevar a cabo planes de asfaltado, rehabilitar viviendas municipales o poner en marcha la valoración de puestos de trabajo (VPT) que supondría mejoras laborales para los trabajadores municipales, por citar algunos ejemplos”.

Por ello, en la moción que se va a presentar en todos los ayuntamientos se obligará a los alcaldes y alcaldesas del PP en esta provincia, también a sus concejales y concejalas, a posicionarse a favor o en contra de lo que ha hecho su partido en el Senado, “así veremos qué piensa Pilar Miranda de Feijóo, de su dañina oposición política. Cuanto peor para España, mejor para ellos”.

El techo de gasto es el mecanismo que sirve para limitar el gasto no financiero de las administraciones públicas y que busca el equilibrio de las cuentas. Es decir, limita lo que se podemos gastar directamente sin contar el pago de deuda bancaria. “En total, serán 3.000 millones de euros lo que perderán las corporaciones municipales y 1.500 los Gobiernos autonómicos. La senda rechazada en el Senado por PP y Vox fijaba un objetivo de equilibrio presupuestario para los ayuntamientos, pero con esta decisión se nos obliga a conseguir superávit del 0,2% del PIB. Es decir, habrá dinero que no podremos invertir, en Huelva, como he dicho, 33 millones de euros, 9 millones en la capital”, ha explicado el portavoz socialista.