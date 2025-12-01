El historiador madrileño amplía su trayectoria divulgativa con un análisis riguroso sobre represión, hambre e ideología en los años más duros del franquismo

Martes, 2 de diciembre de 2025. El historiador y colaborador de La Mar de Onuba Eduardo Montagut acaba de publicar La larga posguerra. Entre el imperio, la represión y el hambre, editado por Peruchela Edicións, un estudio que revisa la primera década del franquismo sin concesiones ni revisionismos interesados. La obra describe un tiempo marcado por la exaltación ideológica, la persecución de la población vencida y las condiciones materiales extremas de un país sometido al racionamiento, al frío y a la enfermedad. El libro subraya la necesidad de recordar un periodo que, pese a su cercanía histórica, suele ser presentado de manera edulcorada o distorsionada por discursos actuales que buscan blanquear la dictadura. Montagut insiste en que el trabajo historiográfico no puede plegarse a intereses políticos del presente, y reivindica la obligación de analizar los hechos desde la documentación, el contexto y la crítica fundamentada.

El autor explica que no persigue la originalidad académica ni la formulación de nuevas tesis, sino ofrecer una divulgación honesta y accesible que permita comprender la dimensión ideológica y social de la posguerra. Su mirada recorre la exaltación imperial, la “reserva espiritual de Occidente”, el nacionalcatolicismo y el discurso de valores eternos que el régimen esgrimió para justificar una represión sostenida, múltiple y sistemática. También describe la dureza cotidiana de la población: hambre, frío, escasez de productos básicos, enfermedades y un sistema de racionamiento que se prolongó hasta comienzos de los años cincuenta. En ese punto sitúa el final del periodo analizado, coincidiendo con el término oficial del racionamiento y los primeros reconocimientos internacionales obtenidos por el franquismo, como el Concordato con la Santa Sede y los acuerdos con Estados Unidos.

Eduardo Montagut (Madrid, 1965) es licenciado y doctor en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, donde obtuvo el Premio Extraordinario de Licenciatura. Su tesis doctoral, defendida en 1996, analizó la estructura social del poder en el Madrid del Antiguo Régimen. Desde 1996 desarrolla su labor docente en institutos públicos de la Comunidad de Madrid, combinando la enseñanza con la investigación y la divulgación histórica. A lo largo de su trayectoria ha mantenido una participación activa en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

Su obra escrita abarca estudios sobre historia del socialismo, movimientos obreros, masonería y procesos políticos contemporáneos. Entre sus trabajos más conocidos figuran Historia del socialismo y Historia de la masonería en España. Del Sexenio Revolucionario a la Segunda República, además de numerosos títulos de divulgación histórica destinados a lectores no especializados. Montagut ha logrado consolidar un estilo propio: claridad expositiva, rigor documental y una concepción de la historia como herramienta para comprender el presente sin convertirla en escenario de confrontación partidista.

Ese enfoque es el mismo que desarrolla en La Mar de Onuba como responsable de la sección Historia Obrera de Huelva, donde recupera episodios, organizaciones y figuras del movimiento obrero andaluz con una lectura contextual que permite entender el origen de conflictos laborales, desigualdades y dinámicas sociales actuales. Sus textos aportan continuidad histórica a debates presentes y contribuyen a iluminar procesos que suelen quedar fuera de los relatos oficiales.

La publicación de La larga posguerra encaja en esa línea de trabajo. Revisar las raíces de la represión, la construcción ideológica del franquismo y las condiciones de vida de la mayoría social permite entender con mayor claridad discusiones contemporáneas sobre memoria democrática, desigualdad, derechos sociales y discursos de nostalgia autoritaria. Montagut no propone conclusiones cerradas ni interpretaciones maximalistas; ofrece herramientas para pensar, y lo hace desde la documentación y la responsabilidad pública del historiador. Ese equilibrio —ni distante ni complaciente, crítico sin caer en simplificaciones— es una de las razones por las que su obra resulta especialmente valiosa en un momento en que el debate público se mueve con frecuencia entre la amnesia selectiva y la manipulación del pasado.

La larga posguerra se suma así a una trayectoria que combina docencia, investigación y divulgación rigurosa. La obra contribuye a mantener abiertos los espacios de reflexión histórica en un tiempo donde la información se fragmenta y la memoria se disputa. Y refuerza la importancia de autores que trabajan con sobriedad, precisión y respeto por los hechos, cualidades imprescindibles para comprender de dónde viene la España actual y qué tensiones siguen marcando su presente.