Doñana y los frutos rojos de Huelva en el epicentro de la manipulación y la desinformación en la radio televisión pública andaluza

LA MANIPULACIÓN INFORMATIVA SE CRONIFICA EN CANAL SUR

El Consejo Profesional de la Radio y la Televisión de Andalucía reúne 250 nuevos ejemplos de malas prácticas periodísticas

Martes, 24 de octubre de 2023. En su nuevo análisis semestral, el Consejo Profesional de la Radio y la Televisión de Andalucía reúne 250 nuevos ejemplos de malas prácticas periodísticas en los informativos N1 y N2 de Canal Sur TV entre los meses de abril a septiembre de 2023. A través de ellos se confirma el sesgo ideológico, las técnicas de manipulación y la propaganda cada vez más denunciadas por los profesionales de la cadena.

Profesionales a los que el Consejo Profesional de la RTVA ha agradecido el apoyo y las aportaciones para elaborar el más completo informe realizado hasta la fecha sobre los informativos de Canal Sur.

Los meses objeto del siguiente análisis incluyen dos procesos electorales y una negociación de investidura. En periodos tan sensibles los informativos de Canal Sur han incumplido su obligación de servicio público y neutralidad. No se trata de una opinión, esta afirmación se sustenta en las 250 malas prácticas que se detallan a continuación. Se unen al más de medio millar de casos que el Consejo Profesional de la RTVA ha venido denunciando en los últimos dos años y medio, y que llevan a una peligrosa conclusión: la manipulación se ha cronificado en este periodo en Canal Sur.

DOÑANA COMO EJEMPLO DE DESINFORMACIÓN

1.- La cobertura de la Ley de Regadíos en Doñana del gobierno andaluz y Vox en el Parlamento de Andalucía y todos los hechos generados en torno a la protección del Parque Natural se han convertido en un ejemplo de desinformación periodística y ha quebrado todas las normas de rigor, veracidad, independencia, imparcialidad y pluralismo a los que está obligado un medio público. Hasta el punto de que la propia Junta Electoral Central, en decisión del 4 de mayo, acusó a la Dirección de Informativos de tener una actitud partidista en este asunto y le instó a mantener una posición de estricta neutralidad tras la emisión el 20 de abril de un panel sobre “fake news” en torno a la ley presentada en el Parlamento de Andalucía y que reproducía los argumentarios distribuidos por el ejecutivo andaluz. Ese panel se ha convertido en símbolo de la manipulación y el antiperiodismo en la televisión pública andaluza.

2.- Pero la desinformación y malas prácticas periodísticas han tenido muchos más ejemplos en este asunto. A la nueva Ley de Ordenación de los Regadíos de Doñana se dedican 21 minutos y 01 segundos a defenderla y 7 minutos y 55 segundos a argumentos en contra los días 10, 12 y 13 de abril. Es decir, en los tres primeros días en que irrumpe este asunto en la actualidad andaluza, Canal Sur dedica tres minutos a defender la ley por cada minuto de críticas.

3.- El desequilibrio informativo se mantiene durante todo el mes de abril con el tema en plena efervescencia. Canal Sur TV en sus informativos N1 y N2 dedica 60 minutos y 07 segundos a los argumentos y grupos que defienden la ley y 19 minutos y 08 segundos a quienes la critican.

4.- Se han dado informaciones faltas de rigor, cuando no directamente falsas. El 31 de mayo Canal Sur convierte en su tema de portada una campaña de boicot a las fresas de Huelva en Alemania apoyado, según la televisión pública andaluza, por el gobierno de España.

5.- Canal Sur no informa de esa campaña de boicot de la asociación Compact hasta que el gobierno andaluz responsabiliza al gobierno español de esa campaña, replicando los argumentos de San Telmo. Dedica al tema 26 minutos y 47 segundos entre el 31 de mayo y el 7 de junio. 21 minutos y 38 segundos con los argumentos del gobierno andaluz acusando al gobierno central, 5 minutos y 9 segundos con argumentos del ejecutivo nacional negándolo. Los informativos de Canal Sur dan información falsa en rótulos como el utilizado el 1 de junio, “El apoyo del gobierno español a la campaña”.

6.- El 4 y 5 de junio se informa de la visita primero y de la suspensión después de una delegación de parlamentarios alemanes a Doñana. Se acusa al gobierno español de provocarla, pero no se informa que la Junta de Andalucía autorizó la visita con varias semanas de antelación.

Doñana, Maracena, Mojacar, protestas sanitarias, elecciones… 250 ejemplos de malas prácticas periodísticas en los informativos de #CanalSur en el último semestre.

8.- El 13 de junio las comparecencias en la comisión del Parlamento de Andalucía sobre la nueva Ley de regadíos en Doñana se resumen en voces a favor de la Ley 4 minutos y 15 segundos. Voces en contra 23 segundos.

9.- El 13 de abril no se ofrece el total del presidente Sánchez diciendo “Doñana no se toca” que destacaron todos los medios. Sin embargo, el 14 de abril sí se ofrece la respuesta del portavoz del gobierno andaluz a esas declaraciones.

10.- Canal Sur, como hemos señalado, ofrece una amplia información de la campaña contra los frutos rojos de Huelva, pero no da información alguna sobre las posibles multas que podría imponer la Unión Europea si se amplían los regadíos, como anunció Bruselas el 24 de abril.

11.- Tampoco informa del rechazo de la UNESCO a la iniciativa del gobierno andaluz del 25 de mayo.

12.- El 30 de agosto la UNESCO lanza una amenaza al gobierno andaluz, donde pone en cuestión que Doñana siga siendo Patrimonio de la Humanidad y pueda engrosar la lista de Patrimonio en Peligro, si no se toman medidas urgentes y se desarrolla un plan de acción inmediato. La noticia es ocultada a los espectadores de Canal Sur.

14.- No se dedica ni un segundo a las críticas en medios de todo el mundo a la iniciativa del gobierno andaluz como las recogidas en The Washington Post el 14 de abril o en The Guardian el 17 del mismo mes.

15.- El 7 de junio estaban previstas en escaleta unas colas con la aprobación del decreto de medidas contra la sequía del gobierno central con una inversión de 2.190 millones de euros. Las colas no se emiten y se tiran desde la edición. Ese día se dedican 14 minutos y 35 segundos a la polémica con las fresas de Huelva, destacando la carta de Moreno Bonilla pidiendo que cesen los ataques a Andalucía desde Moncloa. Se dedican 11 minutos y 9 segundos a los ataques que denuncia el gobierno andaluz, 3 minutos y 26 segundos a las voces políticas que niegan que se esté produciendo ataque alguno y responsabilizan al proyecto de ley de la Junta del desprestigio internacional de los productos de Huelva.

16.- El 20 de abril, en plena polémica de Doñana, no se ofrece testimonio de Pedro Sánchez sobre el tema, sí de Alberto Núñez Feijóo defendiendo la postura del gobierno andaluz. Al presidente del gobierno se le vincula con la Ley del Solo Sí es Sí.

17.- El 29 de abril varios miembros del PP acusan al hijo del ministro Luis Planas de estar detrás de las críticas de Bruselas a la Ley de Regadíos en Doñana, de las que no se ha informado en la televisión pública andaluza. Canal Sur da las críticas populares y no informa de los desmentidos desde las oficinas de la Unión Europea.

18.- El 29 de junio la NASA responsabiliza a la agricultura y el turismo de la sequía en Doñana. Canal Sur Tv no da la información, ni las imágenes espectaculares de los acuíferos secos vistos desde el espacio.

19.- El 13 de mayo científicos internacionales, WWF BirdLife y decenas de asociaciones relacionadas con la conservación del medio ambiente hacen pública una carta contra la Ley de Regadíos de Doñana. No se da.

20.- El 10 de junio la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir califica de engaño la nueva Ley de Regadíos de Doñana. No se emiten las declaraciones en los informativos de Canal Sur TV.

21.- El 15 de junio el portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía enseña una caja de fresas en la sesión en defensa de los productores onubenses. Canal Sur TV no ha dado la información, que sí dieron el resto de medios, que las fresas no eran de Huelva, sino que comercializaba una empresa francesa y eran fresas de origen marroquí.

CAMPAÑAS ELECTORALES, QUIEBRA DEL SERVICIO PÚBLICO

22.- Si algo ha sido especialmente grave en este periodo de seis meses objeto de análisis, ha sido la quiebra de los principios de independencia y neutralidad en las dos campañas electorales celebradas en mayo y julio, quebrando la obligación de servicio público encomendado a un medio público en un periodo tan sensible. De nuevo hubo apercibimiento, como sucedió en las elecciones autonómicas de 2022, a la Dirección de Informativos por parte de la Junta Electoral Central por la quiebra de estos principios por la emisión de un panel sobre Doñana.

24.- El 16 de mayo se conoce la presencia de condenados por terrorismo en las listas de Bildu. Ese mismo día se dedican 6 minutos y 50 segundos al tema. El 17 de mayo, 7 minutos 33 segundos. No faltó información de este asunto hasta el mismo día de la cita con las urnas, convertido en el tema de campaña por el PP. Hay que recordar que en Andalucía se celebraban elecciones municipales donde no se presentaba la formación vasca.

25.- En este contexto es curioso que el 18 de mayo Covite denuncia la instrumentalización de las víctimas de ETA por parte del PP y de Isabel Díaz Ayuso al manifestar que ETA sigue viva. No se ofrecen estas declaraciones a la audiencia. Sí fueron difundidas ampliamente en Canal Sur TV las manifestaciones de los dirigentes de Covite y Consuelo Ordoñez cuando denunciaron la presencia de condenados por terrorismo en las listas de Bildu.

26.- Tampoco se informa el 21 de junio de las declaraciones de COVITE contra las camisetas de Nuevas Generaciones con el lema “Que te vote Txapote”.

27.- Canal Sur TV no informa de la polémica por la carta firmada como presidente de la Junta por Moreno Bonilla en las elecciones municipales. Tampoco de la amonestación por esta razón de la Junta Electoral al presidente andaluz.

29.- El 18 de mayo, en plena campaña de las municipales, se dedican 2 minutos y 5 segundos al problema de la “ocupación”. Nunca se ha dedicado un tiempo similar al problema de los desahucios, menos aún en campaña electoral.

30.- El 30 de mayo se dedican 4 minutos y 10 segundos a críticas por la convocatoria de elecciones en julio. Se ofrecen totales ciudadanos, todos en contra de las elecciones en verano, las delegaciones enviaron también totales a favor, Sevilla decidió no emitirlos.

31.- El día anterior, 29 de mayo, en que Sánchez convocó las elecciones, se le dedicó 1 minuto y 20 segundos a sus razones para disolver Las Cortes. Una cuarta parte del tiempo dedicado a las críticas por la convocatoria en verano.

32.- Canal Sur TV no hace ni una sola referencia en sus informativos a la entrevista del 17 de julio de Silvia Intxaurrondo a Alberto Núñez Feijóo, en que dejó en evidencia algunas mentiras en el discurso del candidato popular y que todos los medios internacionales, nacionales, autonómicos y locales señalaron como decisiva en la campaña.

33.- El 21 de julio, en un mitin, Feijóo sitúa Huelva en el Mediterráneo. Canal Sur no lo emite. La campaña vino marcada por varios errores geográficos del candidato popular, situando Badajoz en Andalucía, por ejemplo, que la televisión pública andaluza esconde incluso en el típico vídeo de curiosidades y gracietas de campaña.

35.- Solo en un día, el 15 de julio, las dudas sobre el voto por correo ocupan un tiempo de 9 minutos y 40 segundos. Fuera por supuesto de los bloques electorales. Esto es más tiempo que el dedicado a la salud mental de los andaluces en los seis meses objeto de este análisis, 9 minutos y 02 segundos.

36.- El 18 de julio se dedican 3 minutos y 44 segundos para hacerse eco del bulo de las 800.000 personas que no habían recibido su voto, cuando al no estar en casa en las dos ocasiones en que acudió el cartero, simplemente tenían que recogerlo en la oficina.

37.- Se destacan las declaraciones de los sindicatos de Correos cuando se quejaron de no haberse hecho todas las contrataciones. No se emiten las declaraciones de esos mismos sindicatos elogiando el trabajo hecho y haber dado un servicio ejemplar

38.- Los espectadores de Canal Sur han sido los únicos de toda España a los que no se ha ofrecido información alguna sobre la polémica lona de Vox en Madrid, que resaltaron todos los medios lanzando a la basura a colectivos feministas o activistas LGTBI.

39.- El otro gran tema de la campaña electoral de julio para Canal Sur fueron los peajes en autovía que denunció el PP. El 14 de julio se dedicaron 7 minutos y 24 segundos al presunto peaje que el gobierno pensaba implantar para 2024 y que el PP convirtió en el punto central de su argumentario en esa jornada. Se dedica 1 minuto y 18 segundos a los argumentos del gobierno, 6 minutos y 06 segundos a las ideas fuerza del PP.

41.- El 21 de septiembre se confirma que la UE ha aceptado la propuesta del gobierno y no habrá peajes en las autopistas en 2024. La noticia se da con unas simples colas de 16 segundos en el N1 y nada en el N2.

42.- El 21 de julio no se da ninguna información del pacto alcanzado entre el PP y Bildu en el ayuntamiento de Vitoria para repartirse las comisiones, que marcó la actualidad política del último día de campaña electoral en todo el país.

43.- El 19 de julio se hace viral un vídeo del líder del PP Esteban González Pons y del de Vox en Valencia, Carlos Flores, mofándose de la ministra Diana Morant por afearles el tuteo cuando ella les llamaba de usted. Todos los medios emiten el vídeo salvo Canal Sur.

44.- En los bloques electorales de los informativos N1 y N2 de las elecciones generales del 23 de julio, con tiempo tasado por la Junta Electoral, el político con mayor presencia es Alberto Núñez Feijóo con 28 totales, Santiago Abascal con 22, Moreno Bonilla 20, Yolanda Díaz 19, María Jesús Montero 16, Juan Espadas 15, Pedro Sánchez 15 y Toni Valero 12. Es decir, casi duplican las apariciones en esos bloques del candidato del PP a las del candidato del PSOE a la presidencia del gobierno. El tiempo está tasado, pero la Dirección de Informativos elige que políticos entran en cada bloque.

46.- El 23 de julio se ocultan los gritos a favor de Ayuso en la noche electoral en la sede del PP. Al día siguiente no fueron incluidos en ningún resumen o crónica balance. Canal Sur TV fue el único medio que así lo entendió, todos los demás destacaron esos gritos como lo más relevante en esa noche en Génova.

MARACENA O MOJÁCAR, PARADIGMAS DE FALTA DE INDEPENDENCIA

47.- El intento de secuestro de una concejal del PP en Maracena por parte de la expareja de la alcaldesa socialista se ha convertido en ejemplo de mala praxis periodística en los informativos de Canal Sur. El capítulo más grave sucedió el 8 de junio, cuando se abre el informativo N1 con una información manipulada al reproducir solo la declaración ante el juez del secuestrador de Maracena acusando al número tres del PSOE andaluz, Noel López, de proporcionarle cocaína. Información desmentida por el informe forense días atrás y publicada en todos los medios andaluces. Canal Sur TV lo ocultó en esa información de apertura de informativo.

48.- En el desarrollo del N1 de ese día, sí se da de pasada una referencia al informe forense y en el vídeo del N2, realizado desde Granada, ya se ofrecen todas las contradicciones del secuestrador con el informe forense poniendo en contexto su declaración judicial y realizando una información impecable del tema, lo que le supuso al redactor el castigo a no volver a hacer ningún otro vídeo de este asunto.

50.- El 6 de junio se amplían esas imágenes y se recogen informaciones sobre la concesión de una gasolinera como detonante del secuestro. Se dedican al caso 7 minutos y 2 segundos, solo 1 minuto y 3 segundos de argumentos de los investigados defendiendo su inocencia. No se ponen en contexto las imágenes en que la alcaldesa estaría junto al secuestrador a instancias de la Guardia Civil.

51.- El día más destacado en la cobertura del caso Maracena fue el 26 de mayo, día del cierre de la campaña de las elecciones municipales, en que la Dirección de Informativos, en una jornada tan especial, lo convierte en el tema del día con portada y desarrollo, vídeos, directos, paneles, colas y totales con un tiempo en pantalla de 11 minutos y 53 segundos con el auto del juez solicitando abrir investigación a Noel López en el TSJA.

52.- Es curioso que el 14 de junio, cuando la fiscalía pide al mismo TSJA que rechace la petición de investigación a Noel López, el tema se resuelve simplemente en colas.

53.- Y el 15 de junio, cuando el mismo TSJA rechaza la investigación al número 3 del PSOE, Noel López, el tema no se cuenta en el N1. Es cierto que la noticia se produce muy próxima a la hora del informativo, pero medios digitales sí lo tenían a las tres de la tarde en sus ediciones como el diario El Mundo.

54.- En el N2 sí se da la noticia, pero con un simple vídeo que no realiza Granada, sino un redactor jefe en Sevilla. En el local de Granada sí se realiza un video por los profesionales de la Delegación, mucho más claro, fundamentado y con criterios periodísticos que el que emite la cadena. Choca esta cobertura de perfil bajo sobre la decisión del TSJA cuando solo días antes, en pleno cierre de campaña electoral, se dedicaron más de 11 minutos con el auto del juez pidiendo actuar a este mismo Tribunal.

55.- Es más, estos días 14 y 15 de junio son los únicos días con novedades sobre el caso Maracena en que el tema se da sin directos, ni presencia en portada y en posiciones secundarias del informativo.

56.- De hecho, el 16 de junio se vuelve a hacer un directo y va en portada la dimisión de la alcaldesa Berta Linares en el N1, lo que no se hizo con la decisión del TSJA de archivar la causa y devolverla al juez de Maracena.

57.- Solo entre el 26 y el 31 de mayo, se le dedicó al caso Maracena en Canal Sur TV, en sus informativos N1 y N2, 26 minutos y 34 segundos. Más del doble de tiempo dedicado, en los seis meses objeto de este análisis, a la siniestralidad laboral en Andalucía, 10 minutos y 48 segundos.

58.- Otro asunto de amplia cobertura en Canal Sur fue la polémica por la compra de votos antes de las elecciones municipales y que Canal Sur convirtió en el otro gran tema de campaña junto a Bildu y Maracena. A la compra de votos en Mojácar se le dedican 21 minutos y 1 segundo. 20 minutos y 15 segundos cuando el caso afectaba al PSOE y 46 segundos cuando empezó afectar al PP.

59.- El día de cierre de la campaña electoral de las municipales, 26 de mayo, los informativos de Canal Sur Televisión dedicaron a las acusaciones al PSOE por la compra de votos en Mojácar 5 minutos y 16 segundos. Es decir, Maracena y Mojácar ocuparon el 25% de todo el tiempo de información ese día de especial trascendencia en la televisión pública de Andalucía.

61.- El 23 de junio declaran un centenar de personas por la compra de votos del PP en Mojácar. La noticia no se da, tampoco la petición del PSOE de anular las elecciones en el municipio almeriense.

62.- Se dedica amplia cobertura a los casos de presuntas compras de votos que afectan al PSOE de una u otra manera como Mojácar o Melilla con un tiempo en pantalla también esos días, final de campaña electoral, de 12 minutos y 49 segundos. Pero se reduce en los casos que afectan al PP como Villalba del Alcor, con 1 minuto y 5 segundos en pantalla, o Albuidete, con 31 segundos. O directamente no se dan, como los mensajes de WhatsApp conocidos de concejales del PP en Jaén el mismo 27 de mayo.

63.- El 20 de abril Izquierda Unida denunció que en la residencia San Juan de la Cruz en Córdoba se facilitaba el voto a favor del PP y no mereció ni un simple segundo de atención para los informativos de Canal Sur

LAS PROTESTAS SANITARIAS, ESCONDIDAS POR CANAL SUR TV

64.- La última jornada de protestas en defensa de la sanidad pública, el 17 de septiembre, deja claro el tratamiento Informativo de estas movilizaciones en la televisión pública andaluza. Ese domingo se dan unas colas de las protestas por toda Andalucía y un total con un tiempo de 40 segundos. Se dedica el cuádruple de tiempo a los seguros para perros, el triple a buscadores de oro en el río Darro y el doble a un congreso de tatuadores en Torremolinos.

66.- Sin embargo, la posición del gobierno andaluz ante esas movilizaciones triplica y cuadruplica el tiempo dedicado a las protestas. El 11 de abril, día previo a la convocatoria de huelga en la sanidad andaluza, los informativos de Canal Sur solo emiten un testimonio de la Consejera de Salud en el N1 y ésta es entrevistada en directo en el N2. Ni una sola información sobre las demandas de los sanitarios de la comunidad y las razones para esa convocatoria de huelga.

67.- El 12 de abril, con la sanidad andaluza paralizada por la huelga, la noticia no se da en portada del N1. En esa portada se informa, por ejemplo, de la declaración de la emergencia migratoria en Italia.

68.- Ese mismo 12 de abril, la huelga de los sanitarios andaluces se resuelve en el desarrollo con colas y total del Sindicato Médico en el N1, 54 segundos. 1 minuto y 11 segundos en el N2 donde se añade un panel. Ese mismo día se da como segundo tema del informativo un vídeo sobre una enfermera andaluza en Cataluña acosada por defender el castellano y unas colas y totales de Moreno Bonilla apoyándola, con una duración de más del doble del tiempo dedicado a la huelga en la sanidad andaluza durante todo el día.

69.- El 26 de abril a la huelga sanitaria se dedican 25 segundos en colas en el N1, nada en el N2. Ese mismo día se dedican 1 minutos y 26 segundos en cada informativo a las reclamaciones de los agricultores del entorno de Doñana a favor de la ley de regadíos del gobierno andaluz.

71.- El 11 de mayo vuelven a producirse movilizaciones en la sanidad andaluza a las que Canal Sur dedica 49 segundos en colas.

72.- El 13 de mayo la manifestación en defensa de la sanidad pública se resume en unas colas de 21 segundos.

73.- El 16 de mayo se dedican 22 segundos a las movilizaciones en la sanidad únicamente en colas. Se dedica quince veces más tiempo ese mismo día al ambiente en el Rocío.

74.- El 23 de junio se vuelven a convocar protestas ante los hospitales por parte de las organizaciones de usuarios en defensa de la sanidad pública y no merece ni un segundo de cobertura por parte de Canal Sur TV.

75.- El 28 de junio las protestas sanitarias por la desaparición del personal del servicio Salud Responde se resume con unas colas de 17 segundos.

76.- Durante los meses de verano, Canal Sur TV no se ha hecho eco de ninguna de las quejas de sanitarios y usuarios sobre el deterioro de la sanidad andaluza. Ni del ciudadano que permaneció 27 horas en las urgencias de Málaga y acabó llamando a la policía, que fue incluso noticia a nivel nacional, ni de las protestas en hospitales por cierre de camas y falta de personal, ni del ciudadano de Almería muerto el 28 de agosto mientras esperaba una ambulancia en el centro de la ciudad.

78.- El 14 de septiembre se concentran en las puertas del Parlamento vecinos de varios municipios del área de Estepa denunciando el mal funcionamiento de la sanidad en la zona. No aparecen en los informativos N1 y N2 de Canal Sur.

79.- Lo mismo que con las movilizaciones sanitarias sucede con el resto de las protestas contra el gobierno andaluz. Las protestas en la educación andaluza el 15 de abril se resumen en unas colas de 18 segundos en el N1 y nada en el N2. Ese mismo día se dedican 2 minutos y 53 segundos a las rogativas a santos para que llueva.

80.- El 23 de junio las protestas por los problemas con el bono joven de alquiler en Andalucía se reducen a unas colas de 22 segundos en el N2. No se dio nada en el N1.

81.- El 14 de mayo la manifestación de la plataforma Salvemos Doñana se resume en unas colas y totales de 56 segundos. Ese mismo día se dedica el doble de tiempo y con directo incluido a la Virgen Chiquita de Cinta o el triple a la cobertura de telefonía móvil en Tarifa.

LAS HUELGAS CONTRA EL GOBIERNO CENTRAL SOBREDIMENSIONADAS

83.- Solo a esta protesta de funcionarios de justicia le dedica Canal Sur TV 16 minutos y 54 segundos hasta su desconvocatoria el 5 de julio. Cuatro veces más tiempo que el dedicado a las movilizaciones en la sanidad andaluza durante el mismo periodo.

84.- Otra comparación más. Durante el mes de mayo con movilizaciones en justicia y en la sanidad andaluza, Canal Sur dedica 8 minutos y 39 segundos a los funcionarios de justicia que protestan contra el gobierno central, solo 1 minuto y 53 segundos a los sanitarios que protestan contra del gobierno andaluz.

85.- Es curioso que el 15 de junio son los funcionarios de justicia que dependen de la Junta de Andalucía los que se concentran en protesta por sus condiciones laborales. En esta ocasión no se les dedica ni un segundo en la televisión pública de Andalucía.

86.- Los informativos de Canal Sur llegan a dedicar el doble de tiempo a la no huelga de jueces y fiscales anunciada durante el mes de mayo, que a las sí huelgas en la sanidad andaluza en estos meses. Solo el día que se anuncia que los jueces y fiscales plantean una huelga contra el gobierno, el 8 de mayo, se le dedican 2 minutos y 48 segundos, casi el doble del tiempo dedicado a las movilizaciones sanitarias en ese mes.

88.- El 12 de mayo se convoca huelga en la Seguridad Social contra el gobierno de la nación. Va en portada del informativo y se hacen vídeos de 1 minuto y 23 segundos y 1 minuto y 48 segundos. Solo en un día ya tiene casi el doble de cobertura que todas las protestas sanitarias en Andalucía durante el mes de mayo.

89.- Lo mismo sucede con las protestas de agricultores. Solo dos días con protestas ante el ministerio de Agricultura en Madrid tienen una cobertura mayor que la que ha tenido la sanidad andaluza en los seis meses objeto de este análisis. El 31 de mayo las manifestaciones de agricultores son cubiertas con dos vídeos de 1 minuto 43 segundos y 1 minuto y 7 segundos. El 5 de julio a las protestas de agricultores con tractores en Madrid se dedican directos y vídeos con un tiempo 2 minutos y 13 segundos en el N1 y 1 minuto y 48 segundos en el N2.

90.- Con los ganaderos, por el desplome de los precios de la leche, ocurre igual. El 2 de mayo ocupan la portada, paneles y vídeo de los informativos N1 y N2 por espacio de más de 3 minutos. El 10 de mayo se les dedican dos vídeos de 1 minuto y 37 segundos y de 1 minuto y 22 segundos. Solo en estos dos días tienen más presencia en pantalla que los médicos y sanitarios andaluces en seis meses.

91.- No se ha hecho nunca un directo en la puerta de un hospital o un centro de salud en Andalucía por las reclamaciones de sus trabajadores en el tiempo objeto de este análisis. El 1 de mayo se hace directo en el aeropuerto de Málaga por la huelga de Air Europa con un único vuelo suspendido.

92.- Los informativos de Canal Sur se han convertido en una herramienta más de comunicación del gobierno andaluz. Las noticias que la Dirección de Informativos considera perjudiciales para el ejecutivo de Juanma Moreno no son emitidas. La televisión pública de Andalucía no da noticia alguna de la apertura el 24 de abril de una investigación por prevaricación a la alcaldesa de Marbella o al consejero y portavoz del gobierno Ramón Fernández-Pacheco durante su mandato como alcalde de Almería.

93.- El 14 de septiembre es imputada la alcaldesa de Ronda, muy cercana a Moreno Bonilla, por malversación y falsedad. Este escándalo de corrupción es ocultado a la audiencia de Canal Sur ese día y los siguientes, en que son imputadas hasta siete personas y los informes policiales, del que se hacen eco el resto de medios, relacionan al PP de Andalucía con el caso.

94.- Ese mismo 14 de septiembre la Fiscalía anuncia la investigación de una adjudicación a dedo por parte de la Junta de Andalucía a una empresa para reparación de carreteras sin trabajadores ni habilitación legal para contratar con la administración. No encontramos información alguna en Canal Sur.

95.- El 8 de mayo se conoce que la Fiscalía Anticorrupción investiga a la Consejería de Presidencia, durante el periodo de Elías Bendodo como consejero, por las contrataciones express. No se dedica ni un segundo a esta noticia.

96.- En julio la Intervención de la Junta ve irregularidades en las contrataciones de emergencia de la Junta. El tema se convierte en objeto de controversia política con amenaza por parte de la oposición de pedir una comisión de investigación en el Parlamento. El asunto no existe para Canal Sur.

98.- El 29 de septiembre también se esconde a la audiencia la investigación dela Fiscalía a la Alcaldesa de Granada cuando era Consejera de Fomento por cinco contratos de emergencia a empresas que incumplían todos los criterios para recibir adjudicaciones públicas.

99- El 31 de agosto Finnova informa que el gobierno andaluz tiene sin ejecutar casi 4.600 millones de euros de fondos europeos del periodo 2014-2020. La noticia es recogida por todos los medios andaluces salvo Canal Sur.

100.- El 2 de agosto se convierte en noticia que una funcionaria de Salud Granada fue apartada de su cargo tras denunciar irregularidades en la gestión. La noticia no existió para Canal Sur TV.

101.- El 5 de septiembre se conoce que el nuevo secretario del Consejo Escolar de Andalucía es el hermano del número dos del PP en Granada y portavoz de educación en el Parlamento andaluz y nombra asesora a su mujer. La noticia no existe para la televisión pública andaluza.

102.- El 31 de mayo el Consejo de Gobierno autoriza dos nuevas universidades privadas en Andalucía. La información es ocultada en las conexiones en directo desde San Telmo.

103.- El 2 de agosto la subida de todos los servicios escolares en Andalucía no merece la atención de los informativos de Canal Sur.

104.- El 8 de septiembre no se da la noticia sobre la decisión de la Junta de Andalucía de cerrar todos los centros específicos de atención de enfermedades de transmisión sexual.

105.- Sin embargo, cuando se anuncia la compra de la finca de Venta de Palma para incluirla en el Parque Natural de Doñana se convierte en el tema del día con una duración de 9 minutos y 22 segundos el 12 de septiembre.

106.- El 13 del mismo mes se dedican 7 minutos y 43 segundos a las reuniones para preparar la celebración de la gala de los premios Grammys, cita estratégica para el gobierno andaluz.

107.- El 5 de abril se conoce que la alcaldesa de Motril se gasta 7.000€ del ayuntamiento para pagar multas personales. La noticia no se da en Canal Sur TV.

108.- El 14 de septiembre el presidente del Parlamento de Andalucía expulsa de la cámara a los alcaldes del área de Estepa por sus protestas contra el funcionamiento de la sanidad. El incidente no aparece en la información de ese día.

109.- Las críticas, denuncias o iniciativas de la oposición, sindicatos o asociaciones civiles no son tratadas por los informativos de Canal Sur TV. El 15 de mayo no se ofrece información de la denuncia del PSOE por la ayuda que se concedió a sí mismo el Director General de Pesca de la Junta de Andalucía de la que informaron todos los medios andaluces salvo la televisión pública.

110.- El 15 de mayo tampoco se informa de la ayuda de 166.000€ a una asociación próxima a Vox para la atención a embarazadas. Todos los medios se hicieron eco de que dicha asociación consideraba discípulos de Satanás a los políticos que apoyan el aborto y que realizaban concentraciones ante clínicas que realizaban interrupciones del embarazo.

111.- El 24 de mayo se conoce la ayuda de la Junta a la fundación Destino Andalucía de José Manuel Soto. Saltó a las portadas de todos los medios de comunicación andaluces salvo Canal Sur, que no le dedicó ni un solo segundo.

112.- El 9 de mayo el Sindicato Médico anuncia el cierre de la unidad de psiquiatría del Hospital Muñoz Cariñanos. Canal Sur TV no recoge en sus informativos N1 y N2 esta denuncia.

113.- El 8 de junio UGT denuncia 1.650 puestos sin cubrir en el Hospital Regional de Málaga. La denuncia no se incluye en los informativos de Canal Sur.

114.- El 4 de abril se conoce que las listas de espera para la atención de un especialista en la sanidad andaluza son las mayores de España en 2023. La noticia no se da.

115.- El 7 de abril salta la noticia de que medio millón de niños andaluces no tienen pediatra asignado. La noticia no existe para la televisión pública de Andalucía.

116.- El 26 de julio el Defensor del Pueblo comparece en el Parlamento y alerta de los retrocesos en derechos y de la degradación de la sanidad pública en Andalucía. La comparecencia no merece atención alguna en Canal Sur.

117.- El 11 de septiembre la información del inicio del curso escolar se centra en las declaraciones del presidente de la Junta y la Consejera de Educación. No se da ni una sola declaración de la oposición o las críticas de los profesionales de la educación que denunciaban carencias en el inicio del curso.

LOS INFORMATIVOS DE CANAL SUR AL SERVICIO DE JUANMA MORENO

118.- Ni las campañas electorales, ni las olas de calor, ni el escándalo Rubiales, ni la sequía, ni terremotos, ni catástrofes naturales. Ningún otro tema ocupa tantos minutos en los informativos de Canal Sur Tv como la actividad del presidente de la Junta de Andalucía. El presidente andaluz ha tenido un tiempo en pantalla estos seis meses de 240 minutos y 13 segundos. Casi seis veces más que el líder de la oposición, Juan Espadas, que ha tenido 43 minutos y 47segundos. Y casi el triple que todos los líderes andaluces de la oposición que suman 94 minutos y 21 segundos. Manuel Gavira, 23 minutos y 31 segundos,José Ignacio García 13 minutos y 31 segundos e Inma Nieto 13 minutos y 32 segundos.

119.- Los minutos en pantalla de Juanma Moreno son un 50% más del tiempo dedicado a la sanidad andaluza en Canal Sur TV en este periodo 132 minutos y 05 segundos. El triple que el tiempo dedicado a educación, 77 minutos y 36 segundos. 10 veces más tiempo que el dedicado a la siniestralidad laboral en Andalucía con cifras récords,10 minutos y 48 segundos, o a la salud mental de los andaluces, 9 minutos y 02 segundos.

120.- La imagen que se ofrece del presidente de la Junta siempre es amable y vinculada a noticias positivas. Si los datos del paro son buenos, hay valoración del presidente, si son malos, nunca. Si los resultados electorales son buenos, como el 28 de mayo, Moreno monopoliza las valoraciones, si no son los esperados, como el 23 de julio, la imagen del presidente andaluz no se vincula a esos resultados.

121.- El 27 de septiembre Juanma Moreno asiste a la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad Internacional de Andalucía. Ni se hace mención a la polémica por las dos nuevas universidades privadas autorizadas por el gobierno andaluz entre las dudas sobre su calidad de toda la comunidad universitaria andaluza. Toda la información emitida gira en torno a la excelencia que se busca desde la Junta.

122.- Siempre se une la imagen de Juanma Moreno a actos tradicionales como su presencia en la Borriquita en Semana Santa el 2 de abril. O a Inauguraciones, destacando el día 3 de abril con sesión doble en Almería, a mediodía en el Hospital Torrecárdenas y en el N2 el Cable Inglés, financiado al cien por cien por el gobierno central, dato que se omite en la información.

123.- Es habitual ofrecer los mensajes en redes sociales del presidente andaluz demostrando su sensibilidad y cultivando su imagen de hombre de estado. El 11 de junio se ofrece un tuit dando el pésame a la familia de un policía muerto en Jaén. El 13 de julio por el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. El 9 y el 25 de agosto preocupado por el aumento de las víctimas de violencia machista. El 22 de agosto ofreciendo la solidaridad de Andalucía a los afectados por el incendio de Tenerife. El 31 de agosto sobre la polémica por el modelo territorial. El 5 de septiembre trasladando el pésame por el fallecimiento de María Teresa Campos o para criticar las exigencias de Puigdemont o el 9 de septiembre por el terremoto en Marruecos.

124.- Pero nunca se dan si resultan negativos para su imagen o son polémicos. Si un mensaje en redes sociales del presidente de la Junta ha tenido repercusión en este tiempo fue la publicación en twitter el pasado 3 de septiembre criticando las alertas por la DANA. Canal Sur Tv en esa ocasión no hizo mención alguna a esa publicación en sus informativos. Tampoco la recomendación a duchas de tres minutos por la sequía que hizo el presidente en sus redes sociales.

125.- La presencia del presidente de la Junta llega al punto de ocupar el segundo plano de las colas de apertura del informativo del 7 de septiembre con la capilla ardiente de la cantante María Jiménez. Por supuesto hay total de Juanma Moreno en la portada y el desarrollo del informativo.

126.- Se identifica siempre a Juanma Moreno y su gobierno con Andalucía y sus intereses. Solo el ejecutivo de la Junta defiende a Andalucía en rótulos, vídeos y pasos y en todos los temas. Ejemplos. El 1 de septiembre se abre informativo con el siguiente rótulo, “ante las exigencias de nacionalistas catalanes y vascos, el gobierno andaluz ha salido a defender la posición de Andalucía”. El 12 de septiembre con motivo de la compra de la finca Veta La Palma se rotula, “el gobierno andaluz blinda Doñana”, haciendo suyo el discurso del presidente de la Junta.

127.- Juan Manuel Moreno monopoliza las informaciones de las sesiones de control al gobierno en el Parlamento. Un ejemplo, el 28 de junio se dedicaron 8 minutos y 51 segundos a las intervenciones de Moreno Bonilla, 3 minutos 56 segundos al resto de portavoces de la oposición y 44 segundos al portavoz del PP, por supuesto cerrando la información.

128.- Solo ese día 28 de junio, Moreno Bonilla aparece más en Canal Sur TV que Manuel Gavira, José Ignacio García e Inma Nieto juntos en todo ese mes. 3 minutos y 13 segundos el portavoz de Vox, 3 minutos y 12 segundos la portavoz de Por Andalucía y 2 minutos y 49 segundos el líder de Adelante Andalucía en todo el mes de junio. Los 8 minutos 51 segundos del presidente andaluz en un solo día es casi el mismo tiempo que el dedicado al líder de la oposición Juan Espadas en todo el mes, 9 minutos y 20 segundos. Solo se dan en portada declaraciones de Juanma Moreno.

129.- De hecho, en estos seis meses el presidente de la Junta ha ocupado 65 portadas de informativos. Solo otro líder andaluz ha tenido presencia en las portadas de los informativos de Canal Sur, Juan Espadas, en una sola ocasión. Los consejeros del gobierno andaluz han aparecido en 22 portadas. El presidente del gobierno Pedro Sánchez ha ocupado 25 portadas por 19 del líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo.

130.- El contraste es claro con las sesiones de control al gobierno en el Congreso de los Diputados o en el Senado, donde las intervenciones del Presidente del Gobierno, las pocas veces que van en portada, siempre van respondidas por voces de la oposición y lo mismo en el desarrollo, donde cada total de Pedro Sánchez va acompañado por totales del PP y Vox. El 33% de la información corresponde al gobierno y el resto a la oposición, en contra del criterio utilizado en el Parlamento de Andalucía.

131.- Al debate de investidura de Núñez Feijóo en Madrid asisten el presidente de la Junta y el líder de la oposición en Andalucía. A Juanma Moreno se le dedican 56 segundos, directo, colas y total. La presencia de Juan Espadas en Madrid se resume con unas colas de 17 segundos, sin total alguno. Estaba previsto en la escaleta, pero se acaba tirando.

GOBIERNO NACIONAL, ESTRATEGIA DE CONFRONTACIÓN

132.- En estos seis meses Pedro Sánchez ocupa un tiempo en pantalla de 79minutos y 17 segundos. Tres veces menos que el presidente andaluz. Si Juanma Moreno sextuplicaba en tiempo al líder de la oposición en Andalucía, a nivel nacional es al revés, el líder de la oposición tiene más tiempo de información que el presidente del gobierno. 79 minutos y 17 segundos el presidente Sánchez, 95 minutos y 55 segundos Alberto Núñez Feijóo.

133.- El 1 de julio Pedro Sánchez visita Ucrania como primer acto de la presidencia europea por parte de España. La visita no va en portada y se le dedican 49 segundos en el N1. El cumpleaños del Turronero ese mismo día se destaca en portada del N1 y del N2 y se le dedican 5 minutos y 34 segundos con directos desde el lugar de la celebración.

134.- Es curioso que el 2 de agosto se les dedica más tiempo a las vacaciones privadas de Pedro Sánchez en Marruecos que a su visita oficial a Kiev en julio.

135.- El 13 de julio se emite la noticia del apercibimiento de la Junta Electoral Central al Presidente del Gobierno por unas declaraciones en campaña desde la sede del Consejo de Europa. El 6 de julio no se informó del mismo apercibimiento de la JEC al Presidente de la Junta por un acto de suelta de tortugas también en campaña electoral.

136.- Tampoco se ofrece información alguna de otra multa el 7 de septiembre al portavoz del gobierno andaluz por parte de la JEC por quiebra del principio de neutralidad en una rueda de prensa del Consejo de Gobierno. O el 15 de agosto la multa de 2.200 euros al consejero Antonio Sanz por la misma razón.

137.- Las leyes e iniciativas del gobierno central se ocultan. El 10 de julio el Consejo de Ministros aprueba una oferta de empleo público récord de casi 40.000 plazas. La información estaba prevista en escaleta, pero es eliminada posteriormente desde la edición.

138.- El 23 de mayo el Consejo de Ministros aprueba una partida de 580 millones para la atención primaria y otros 38 para la salud mental. El tema no se da en el N1, en que la información del Consejo de Ministros ocupa 1 minuto y 9 segundos centrada en el problema de racismo tras el caso Vinicius. En el N2 se dan unas colas de 41 segundos.

139.- El 4 de septiembre se dedican 8 minutos y 59 segundos a la visita de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, a Puigdemont en Bélgica. 8 minutos y 18 segundos se dedican a críticas a la visita y al gobierno, incluida una entrevista a un catedrático en directo contrario a la amnistía. No se hace ninguna entrevista a ningún experto que defienda la postura contraría y se dedican solo 41 segundos a argumentos o testimonios que no son críticos con la visita.

140.- Ese mismo 4 y 5 de septiembre se celebra en Córdoba la reunión de ministros de agricultura de la UE. Se dedica a la reunión y la postura del gobierno español 1 minuto y 20 segundos. Se dedican 4 minutos y 41 segundos a protestas de agricultores y críticas del gobierno andaluz al ejecutivo central.

141.- El 19 de abril hay acuerdo para sacar adelante la Ley de Vivienda. Canal Sur destaca como principal característica que facilita la ocupación en un panel explicativo. Se dedica el doble de tiempo a las noticias sobre presiones a Sánchez de Marruecos hace dos años para cesar a González Laya que a la primera ley de vivienda de la democracia.

142.- El 17 de mayo se aprueba definitivamente esa ley de vivienda. Merece unas colas de 30 segundos para los informativos de Canal Sur TV.

143.- El 26 de agosto el gobierno aprueba la creación de 1.800 plazas MIR en Andalucía. La noticia no figura en las escaletas de los informativos N1 y N2 de Canal Sur.

144.- Sin embrago las leyes del gobierno andaluz son ampliamente explicadas con paneles, directos, vídeos, colas y totales y se limitan las críticas. Por ejemplo, el 29 de junio se aprueba la nueva ley de policías locales y se ofrecen 7 minutos y 23 segundos a argumentos para defenderla como positiva y 1 minuto y 24 segundos a críticas a la nueva norma de los grupos de la oposición.

145.- Lo que siempre ocupa un lugar destacado en las escaletas son las polémicas entre los socios del gobierno de coalición. Ejemplo, el 11 de mayo se recogen las críticas de Podemos a las medidas contra la sequía que aprueba el gobierno, medidas que no fueron recogidas en su día ni en el informativo N1 ni en el N2.

146.- El 8 de mayo se recoge el choque en el gobierno por los avales ICO para la adquisición de vivienda. Se le dedica más del triple del tiempo del dedicado a la aprobación de la ley de vivienda.

147.- Muy significativo resulta el 24 de julio, cuando Canal Sur emite un total en el balance electoral de Ione Belarra cuestionando el resultado de Yolanda Díaz. El resto de los medios ofrecen también un total de Esperanza Aguirre cuestionando el de Feijóo, Canal Sur no lo emite.

148.- El 7 de junio se ofrece un vídeo sobre las negociaciones en Sumar con las discrepancias entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias. Ese mismo día se hace un vídeo con las listas del PSOE para las generales destacando la “imposición” de ministros como cabezas de lista en muchas provincias andaluzas.

149.- El 12 de junio nuevo vídeo sobre la batalla en la izquierda con Sumar de 1 minuto y 18 segundos. No se ha hecho ni un solo vídeo en estos seis meses sobre Sumar centrado en sus propuestas, solo en sus discrepancias internas.

150.- El 7 de julio Feijóo se ve obligado a explicar, por las críticas internas, unas declaraciones sobre la mesa de diálogo en Cataluña en que se abría a mantenerla. La polémica no existe para Canal Sur.

151.- El 27 de agosto, Feijóo abre el curso político en Pontevedra, no se informa de la ausencia de algunos líderes populares como Ayuso. El presidente popular insiste en su intención de sentarse con Junts antes del debate de investidura. El PP en Cataluña expresa su oposición. El tema no existe para los informativos N1 y N2 de la televisión andaluza.

152.- El 6 de septiembre se levanta polémica en el seno del PP tras unas declaraciones de Feijóo dispuesto a buscar con el PSOE un nuevo encaje territorial de Cataluña en España. La división y la polémica en el PP no merece ni un segundo en las escaletas de Canal Sur.

153.- Los informativos de la televisión pública han escondido las críticas en el PP por la convocatoria de un acto contra la amnistía el 24 de septiembre, dos días antes del debate de investidura, y tras las declaraciones de Aznar marcando la estrategia de Feijóo, lo que fue criticado dentro del partido como recogieron todos los medios excepto Canal Sur.

154.- El 20 de junio se dedica el doble de tiempo, 1 minuto y 53 segundos, a las discrepancias entre Pedro Sánchez e Irene Montero tras las últimas entrevistas electorales del presidente del gobierno, que a las discrepancias entre PP y Vox por las declaraciones de María Guardiola en Extremadura negándose a pactar con la ultraderecha, 52 segundos.

155.- Canal Sur no ha dedicado ni un segundo, ni ha ofrecido una comparativa con las declaraciones de María Guardiola antes y después de pactar con Vox, como han hecho todos los medios, ni ha hecho referencia alguna a las presiones internas y las diferentes posturas en el PP por este asunto en sus informativos N1 y N2.

156.- Tampoco el 18 de agosto la televisión pública de Andalucía se hizo eco de las voces en el PP que le pedían a Feijóo realismo y que dejara de vivir una ficción con la investidura, que fue la noticia política del día en todos los medios del país.

157.- Canal Sur TV se hace eco y difunde todas las críticas a Pedro Sánchez realizadas por antiguos dirigentes socialistas como Alfonso Guerra el 21 de junio, Cesar Antonio Molina el 30 de junio o cualquier otro dirigente socialista durante la campaña electoral. Sin embargo, no se informa de ninguno de los manifiestos de apoyo al presidente Sánchez que surgieron durante el mismo periodo electoral desde diferentes sectores de su partido, de la sociedad civil o del mundo de la cultura pidiendo el voto progresista y denunciando una involución democrática.

158.- El expresidente Zapatero se convierte en protagonista de la precampaña electoral tras una entrevista en Cope el 12 de junio que fue recogida en todos los medios del país. Canal Sur no ofreció ni un solo testimonio del anterior líder socialista apoyando a Sánchez.

159.- Sin embargo, el 5 de septiembre se dedican dos vídeos de 1 minuto y 13 segundos a las críticas de Felipe González al secretario general del PSOE por la posibilidad de una ley de amnistía.

160.- El 7 de septiembre se vuelven a recuperar esas declaraciones de Felipe González y se incluye una entrevista crítica con Sánchez de Alfonso Guerra para elaborar otros dos vídeos de casi 1 minuto y 30 segundos.

161.- El 11 de septiembre se ofrece un total de Tomás Gómez contra el presidente del gobierno de 36 segundos.

162.- El 20 de septiembre se hace una amplia cobertura de la presentación de un libro de Alfonso Guerra en Madrid con la asistencia de Felipe González y centrado en las críticas a la ley de amnistía y a Pedro Sánchez. Se hacen directos en portada y desarrollo, colas, totales y vídeo con un tiempo de 3 minutos y 20 segundos.

163.- Ese mismo día Pedro Sánchez asiste a las sesiones de Naciones Unidas en Nueva York con rueda de prensa incluida, se le dedican colas y total, 45 segundos, casi 5 veces menos que al libro de Guerra.

164.- El 19 de septiembre presentó su libro “Sombras de Luz” el expresidente de la Junta Rafael Escudero, no hubo críticas a Sánchez. No se cubrió el acto para los informativos de Canal Sur.

165.- El 21 de septiembre se vuelve a realizar un vídeo sobre Guerra y González con las críticas a Sánchez con la presentación del libro de la tarde anterior que ya se había cubierto. Se hace otro vídeo de 2 minutos y 06 segundos.

166.- Ese mismo día se emite en el N2 un video con voces del PSOE crítico con las posiciones de Alfonso Guerra con una duración de 1 minuto y 26 segundos. Durante el mes de septiembre se han dedicado a críticas a Sánchez de antiguos dirigentes del PSOE más de 10 minutos y a líderes socialistas que apoyan a su secretario general menos de un minuto y medio.

167.- La polémica interna en el PP por el uso del euskera por parte de su portavoz, Borja Semper, en el primer pleno del Congreso con autorización para usar las lenguas cooficiales no existe para los informativos de Canal Sur TV. No se emite el total, destacado en todos los medios, el 19 de septiembre. El 20 de septiembre, con el tema en todas las portadas y citando fuentes del partido molestas “porque un debate que teníamos ganado se ha perdido”, no merece ni un segundo para la Dirección de Informativos.

168.- El 15 de mayo dimite la presidenta del PP de Alcalá de Guadaira denunciando humillaciones a dos semanas de las elecciones municipales. No se ofrece información alguna.

AGENDA IDEOLÓGICA, AL MARGEN DE CRITERIOS PERIODÍSTICOS

169.- Durante el mes en que tardan en constituirse los nuevos gobiernos autonómicos de Vox y PP en comunidades como Aragón, Valencia o Baleares, que se convierte en el tema político a nivel nacional, la televisión pública de Andalucía le dedica 1 minuto y 25 segundos en todo el mes de junio.

170.- Los días 6 y 7 de julio en que se retira la inmunidad a Carles Puigdemont como eurodiputado, Canal Sur TV dedica esos dos días al tema 4 minutos y 53 segundos, en víspera del inicio de la campaña electoral de las generales. El cuádruple del tiempo dedicado a los pactos PP-Vox en todo un mes.

171.- El 13 de junio el pacto PP-Vox en Valencia se resume en 21 segundos. El 14 de junio se ofrecen otras colas de 15 segundos sobre esos pactos. El 15 de junio se informa con unas colas de 20 segundos de la decisión de Vox y PP de hacer vicepresidente de la Comunidad Valenciana al torero Vicente Barrera.

172.- Ese mismo 15 de junio se dedica el cuádruple de tiempo, con total incluido, a las declaraciones del delegado del gobierno en Madrid sobre la mayor colaboración de Bildu que el PP en la legislatura, que se convirtieron también en noticia de alcance nacional.

173.- El acuerdo de gobierno en Baleares entre PP y Vox se resume en unas colas de 30 segundos y no llega a los 20 el pacto sobre Las Cortes de Aragón. No se dedica ni un segundo a los perfiles de los nuevos presidentes de los parlamentos en esas comunidades. Se oculta el borrado de miles tuits y su carácter negacionista de la violencia de género o antivacunas que fueron portada en todos los medios del país.

174.- El pacto en Murcia se resume en unas colas de 19 segundos el 1 de septiembre, cuando empiezan a negociar, y otras colas de 34 segundos el 6 de septiembre cuando cierran el acuerdo. Solo ese día se dedica el triple de tiempo a una reunión entre Pedro Sánchez y el Fiscal General del Estado que los informativos de Canal Sur TV vinculan a la visita de Yolanda Díaz a Puigdemont y las exigencias del expresidente de la Generalitat para la investidura. La reunión estaba en la agenda del presidente desde mucho antes que se produjeran ambos acontecimientos.

175.- Sí se dedica más tiempo a las negociaciones en Extremadura, donde se hace un vídeo y una batería de totales de 1 minuto y 50 segundos cuando María Guardiola se niega a pactar con Vox el 20 de junio. El tema desparece de las escaletas de Canal Sur los días siguientes, sin referencia alguna al cambio de postura de la futura presidenta extremeña, ni a la polémica y las presiones en el PP tras sus primeras declaraciones. El 30 de junio se vuelve a hacer un vídeo cuando hay acuerdo de gobierno de 1 minuto y 33 segundos, solo con las reacciones de políticos extremeños. Había previsto un vídeo con reacciones nacionales que marcaban la actualidad y ese vídeo se tira, igual que los totales de Feijóo y Sánchez sobre este asunto que se reconvierten en totales más “amables” para el líder del PP, que habla de cultura, y del Presidente del Gobierno, que hace referencia a política migratoria, sin mención alguna al pacto del gobierno en Extremadura que era el tema del día.

176.- El 4 de agosto se resume en solo 31 segundos el pacto de gobierno en Aragón entre PP y Vox. Se dedica más tiempo ese mismo día a críticas al PSOE por no pactar con el PP en Ceuta.

177.- El 1 de septiembre salta a las portadas de todos los medios de comunicación la foto de la Directora General de Justicia del Gobierno de Aragón con una bandera franquista y las publicaciones del Director General de Caza elogiando al golpista Millán Astray. La noticia es ocultada a los espectadores de Canal Sur.

178.- El 10 de septiembre se decide incluir en el informativo N2 unas colas de las concentraciones en toda España en contra de una posible amnistía a los líderes independentistas. Sin demasiada presencia en las concentraciones, todos los medios centran su información en cómo los concentrados contra la amnistía boicotean un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del terremoto de Marruecos en Barcelona. En las colas de Canal Sur TV ese incidente se oculta.

179.- El 16 de junio un diputado de Vox en Valencia hace unas declaraciones afirmando que no existe la violencia machista. Esas palabras se ocultan a los espectadores de Canal Sur.

180.- La televisión pública de Andalucía tampoco emite las declaraciones de Feijóo justificando por un “divorcio duro” la condena por violencia de género al líder de Vox en la Comunidad Valenciana.

181.- No se ha dado información alguna sobre los sobresueldos de Feijóo y la petición de actualizar su declaración de bienes en el Senado. Cuando se supo que el líder de la oposición cobraba hasta tres sueldos, el 16 de agosto, tampoco se dio información alguna en la televisión pública andaluza.

182.- No se ha dedicado ni un segundo a la subida de sueldos a alcaldes y concejales en numerosos municipios tras las elecciones municipales con mayorías conservadoras como en Marbella o Cádiz.

183.- El 18 de julio Canal Sur TV no informa en cadena de la censura a una obra de Ana Belén en el ayuntamiento de Jaén. La televisión pública no se ha hecho eco de ninguna de las informaciones sobre censura cultural a obras de autores como Virginia Wolf que se convirtieron en noticia de portada en todos los medios nacionales y autonómicos tras los pactos del PP y Vox en numerosos ayuntamientos.

184.- Tampoco se hace eco la televisión pública de Andalucía de la polémica por la retirada de banderas LGTBI de edificios oficiales después de las elecciones municipales y los pactos de gobierno con la ultraderecha.

185.- Ni una noticia tampoco sobre la prohibición de minutos de silencio tras los crímenes machistas en ayuntamientos gobernados por PP y Vox como La Solana, que se convirtieron en noticia destacada en todo el país.

186.- Tampoco se dedica ni un segundo a la decisión del Ayuntamiento de Maracena el 4 de agosto de retirar el criterio de ser víctima de violencia machista para acceder al bono social. Sin embargo, sí se dieron dos vídeos de 1 minutos y 58 segundos, solo con totales del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Albondón en Granada, porque el alcalde socialista hizo regalos sexistas durante las fiestas a sus vecinos.

187.- Tampoco el 1 de agosto se ofreció la imagen de la alcaldesa de La Grajuela en Córdoba conduciendo una carretilla tras las fiestas, con bebidas y una amiga, que emitieron todos los medios nacionales.

188.- Para Canal Sur TV no existe la polémica el 3 de agosto tras el tuit del Centro de Estudios Andaluces responsabilizando de la muerte de Blas Infante a “la quiebra de la convivencia y la democracia liberal en 1936”. Ni un solo segundo dedicó la televisión pública a un tema que fue actualidad varios días en todos los medios y en la política andaluza.

189.- No se emiten las declaraciones el 19 de julio del número 1 de las listas de Vox al Congreso por Cuenca que comparaba el matrimonio homosexual con casarse con un gato y que fueron reproducidas por todos los medios.

190.- Sin embargo, el 18 de julio, sí ofreció Canal Sur el total del Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, insultando a dirigentes de VOX por llamar a los sindicalistas “comegambas”.

191.- Ese mismo 18 de julio Canal Sur TV no se hace eco de las declaraciones del exconsejero Juan Bravo sobre que con tres millones de parados no se encuentra un cortador del jamón.

192.- El 10 de abril el Tribunal Supremo confirma las penas de cárcel del caso Gúrtel por la visita del Papa a Valencia. No ocupa ni un segundo en las escaletas de Canal Sur.

193.- El 26 de junio se abre el informativo N1 con la decisión de la Audiencia de Sevilla de suspender el ingreso en prisión de José Antonio Griñán. Se aprovecha para ofrecer un nuevo video histórico repasando todo el caso ERE. Es el séptimo vídeo histórico sobre el caso emitido en lo que llevamos de año.

194.- El 8 de septiembre el juez archiva el caso Neurona y descarta la financiación ilegal de Podemos. La noticia no existe para Canal Sur TV. A este tema se dedicaron 12 vídeos durante el año 2021 en que surgió el tema, además de otros tantos directos, colas y totales, con presencia diaria en los informativos de Canal Sur durante semanas con cada movimiento judicial y reacciones políticas.

195.- El 18 de abril el Tribunal Constitucional rechaza el recurso de súplica de la Junta por el impuesto a grandes fortunas. No se ofrece la noticia a los espectadores de Canal Sur. Se hizo un amplio despliegue cuando fue presentado.

196.- El 13 de agosto se liquida en 25 segundos el alegato feminista de Amaral en el Sonorama cuya imagen se viraliza en todos los medios. Ese mismo día se dedica 1 minuto y 17 segundos a la cogida de El Cordobés.

197.- Solo en un día, el 16 de agosto, se emiten dos vídeos de 2 minutos y 13 segundos sobre las faenas de Roca Rey y Morante de la Puebla. Es más, por ejemplo, que el tiempo dedicado a las protestas en la sanidad andaluza durante todo el mes de mayo.

198.- El 18 de junio se emite una información de 2 minutos y 28 segundos, sin elaboración periodística, solo con un vídeo propagandístico de la Confederación Española de la Policía denunciando el aumento de agresiones a policías y actos violentos sin ofrecer fuente alguna. En todo ese mes de junio los informativos de Canal Sur TV dedican a los sindicatos de clase solo 1 minuto y 18 segundos en los 30 días.

199.- La ideología marca las escaletas hasta el punto de que el 11 de septiembre se conecta con Nueva York para conmemorar el 22 aniversario de los atentados del 11S y no se dedica ni un segundo al 50 aniversario del golpe de estado de Pinochet en Chile que mereció una amplia cobertura en todas las televisiones del mundo.

FALTA DE PLURALISMO Y PARCIALIDAD INFORMATIVA

200.- La información dedicada al gobierno andaluz ocupa un tiempo estos seis meses de 499 minutos y 23 segundos. La información de todos los líderes y partidos políticos de la oposición en Andalucía se queda en 151 minutos y 55 segundos, menos de un tercio del ocupado por la información protagonizada por el presidente y los consejeros del ejecutivo andaluz.

201.- La información protagonizada por el gobierno andaluz supera en más del doble a todo el tiempo dedicado a la violencia machista en los informativos N1 y N2 de abril a septiembre que se queda en 197 minutos y 38 segundos. Es el cuádruple del tiempo dedicado al medio ambiente en plena emergencia climática, 85 minutos y 26 segundos.

202.- Cuando el PP ha llegado a pactos con Vox, siempre ha pactado y acordado. Y cuando ha reconocido negociaciones con los independentistas catalanes, o no se ha dado, o se ha pasado muy por encima y nunca se ha hablado de independentistas o del partido de Puigdemont, siempre se ha mencionado como Junts. Cuando es el PSOE el que pacta, para los informativos de Canal Sur TV, siempre cede y nunca negocia con Junts, sino con independentistas o el prófugo Puigdemont.

203.- El 24 de septiembre, el acto contra la amnistía del PP en Madrid ocupa 8 minutos y 12 segundos en las escaletas del N1 y el N2 de Canal Sur con declaraciones y argumentos contrarios a una ley que aún no existe. Al acto del presidente del gobierno en Cataluña en la Fiesta de la Rosa del PSC se le dedican 2 minutos y 49 segundos.

204.- El 19 de septiembre con motivo del primer pleno con el uso de lenguas cooficiales en el Congreso, Canal Sur dedica en sus informativos 5 minutos y 25 segundos a declaraciones y argumentos contrarios a su uso y 1 minutos y 11 segundos a favor. Se abre el desarrollo del Informativo N1 y la portada del N2 con el plante de Vox.

205.- Los datos de paro siguen siendo un ejemplo de parcialidad informativa y falta de rigor. El 4 de abril o el 4 de mayo se utiliza el mismo rótulo, “Andalucía lidera la creación de empleo” o “Andalucía lidera la bajada de paro” cuando es Baleares la comunidad donde más se reduce el paro.

206.- Canal Sur sigue sin ofrecer el dato que Andalucía es la CCAA con mayor tasa de paro del país, lo que vuelve a certificar la EPA del 27 de abril. La televisión pública de Andalucía ha escondido estos seis meses la tasa de paro andaluza.

207.- No hay un criterio periodístico a la hora de ofrecer esos datos de desempleo a los espectadores. Unas veces lo importante es el número de parados, otras los datos de afiliación a la Seguridad Social, según convengan al gobierno andaluz. El 4 de julio se destaca la bajada de 8.000 parados, no se recoge que Andalucía es la única comunidad que pierde cotizantes a la Seguridad Social de toda España. Sin embargo, el 27 de julio, con la EPA del segundo semestre, se destaca la creación de 100.000 empleos en un año y se resta importancia a que solo ha bajado el paro en 1.300 personas, el dato más bajo de todo el país.

208.- El 2 de agosto se destacan las cifras récord de afiliación a la Seguridad Social en Andalucía y el número de parados más bajo en 15 años. A nivel nacional, con los mismos datos históricos, se destaca la pérdida de autónomos y la ralentización en la creación de empleo. Los buenos datos andaluces sí los valora el gobierno andaluz, de los datos nacionales no hay valoración del ejecutivo. A la ministra de Trabajo se le sacan declaraciones no sobre el paro, sino sobre el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso.

209.- La información sobre la situación de sequía que vive Andalucía ha sido uno de los temas que más minutos de información ha ocupado en estos seis meses. Se ha dedicado diez veces más tiempo a las críticas al ejecutivo central y a las medidas aprobadas por el gobierno andaluz en este asunto que a las críticas a la inacción de la Junta o a las actuaciones de otras administraciones como el gobierno central o la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

210.- El 28 de septiembre un concejal socialista de Madrid le toca la cara al alcalde Almeida en un pleno. La noticia es recogida en el informativo N2 de Canal Sur, así como las peticiones de dimisión de dicho concejal. No se dedica ni un segundo al ayuntamiento de Godella, donde el vicealcalde del PP pidió hacer un trío a una concejal de la oposición “al ser muy abierta”. Se pide su dimisión y también el tema adquiere relevancia nacional, pero no merece la atención de la televisión pública andaluza.

211.- Los informativos de Canal Sur no dan o camuflan los datos positivos de la economía española y magnifican los negativos. Ejemplos. El 6 de julio la AIREF eleva las previsiones de crecimiento de la economía española, el dato no se ofrece a la audiencia y se resalta que aumentan en 300.000 el número de familias en dificultades.

212.- El 15 de mayo se resume en 25 segundos la mejora de las previsiones económicas de la Unión Europea para España, que la sitúa como el país que más crecerá de los grandes países del continente.

213.- El 28 de abril se destaca la subida del IPC adelantado, pero no se dedica ni un segundo a la mejora del crecimiento económico, superior a las previsiones en el primer trimestre.

214.- El 8 de junio se informa que Alemania ha entrado en recesión técnica y se destacan los datos económicos de países como Polonia como contraste positivo. No se mencionan los datos de España que son los mejores de las grandes economías del euro con un crecimiento del 0,5 en el trimestre y un 3,8% interanual.

215.- El 6 de julio el fabricante de chips Broadcam anuncia una inversión en España de 1.000 millones de euros para crear una planta de fabricación. La noticia es recogida con amplitud en todos los medios del país salvo en Canal Sur.

216.- El 25 de julio el FMI aumenta las previsiones económicas de España para 2023 y 2024. La noticia no es emitida por la televisión pública andaluza. El 4 de agosto sí se da la caída de la venta de viviendas a causa de las continuas subidas de los tipos de interés.

217.- El 30 de agosto se confirma que España vuelve a tener el IPC más bajo de Europa. Los informativos de Canal Sur no dan el dato y ofrecen la información con una subida mensual de 6 décimas sin contextualizar con la situación en la zona Euro.

218.- Lo mismo sucede el 11 de septiembre, donde se destaca la subida de la inflación de tres décimas en agosto y no se informa de las declaraciones en Bruselas confirmando que España es la economía con mejor control de la inflación y mayor crecimiento económico.

219.- El 28 de septiembre se da el dato de inflación al alza por la subida de electricidad y combustibles. En este caso se omite el dato de inflación subyacente a la baja. Cuando el IPC bajaba, Canal Sur centraba su información en la subida de esa inflación subyacente.

220.- Tampoco se informa el 11 de septiembre de la mejora de tres décimas en las previsiones de crecimiento de la economía española para 2023 según las autoridades comunitarias.

221.- Sí se da el 19 de septiembre la rebaja del Banco de España de tres décimas en la previsión de crecimiento para 2023. No se hace mención alguna a los 4.774 millones de euros de superávit en la Seguridad Social y el récord de cotizaciones que se conocen el 11 de septiembre.

222.- En el caso de los datos de la economía andaluza se actúa al revés. Un ejemplo, el 17 de agosto se oculta el dato, que resaltaron todos los medios, de la caída de ventas de la industria en Andalucía de un 17,7% por tercer mes consecutivo. Canal Sur elabora una información sobre la buena marcha de las exportaciones.

223.- Siempre se destacan en las informaciones los abucheos y los pitos a los miembros del gobierno central, como al ministro Marlaska en el Día de la Policía el 20 de septiembre o en la llegada de Sánchez al debate de investidura el día 26. Pero se ocultan si son para el Presidente de la Junta o sus consejeros, como las protestas en la Universidad de Almería el 18 de septiembre o en las puertas del Parlamento por ciudadanos de Estepa movilizados por la gestión sanitaria el día 14.

224.- El 12 de septiembre el Tribunal Superior de Justicia de Navarra rebaja en un año la condena a un miembro de La Manada en aplicación de la Ley del Solo Sí es Sí. Se dedican 1 minuto y 29 segundos a críticas a la ley y al gobierno, solo 25 segundos a críticas a la decisión de los jueces navarros. No se informa del voto particular de la magistrada que rechazaba bajar la condena, ni que los dos jueces que la han rebajado eran los mismos que se opusieron a la condena por violación y pedían una condena de solo 9 años por abusos y que tuvieron que ser corregidos por el Tribunal Supremo.

225.- El 6 de abril se ofrece un video con un perfil por la muerte del exministro popular Josep Piqué, así como conexiones en directo con el tanatorio y la capilla ardiente con reacciones a su fallecimiento. El 18 de marzo falleció el exvicepresidente socialista Pedro Solbes, solo se dieron unas colas.

LOS MOVIMIENTOS CIUDADANOS NO EXISTEN PARA CANAL SUR

226.- La Andalucía real no está en las escaletas de Canal Sur, donde solo parece que hay espacio para la Andalucía oficial. En estos seis meses la juventud andaluza tiene un tiempo en pantalla de 32 minutos y 08 segundos, que contrasta con los 240 minutos de Moreno Bonilla. Además, los jóvenes en la mayoría de los casos saltan a las noticias de la televisión pública cuando son autores o víctimas de delitos.

227.- A los temas que afectan a la infancia, en estos seis meses, Canal Sur, en sus informativos N1 y N2, ha dedicado 65 minutos y 49 segundos, que contrastan con los 259 minutos dedicados a los consejeros del gobierno andaluz. La mayor parte de las veces, los niños entran en las escaletas de Canal Sur cuando están enfermos o son víctimas de abusos.

228.- A los mayores andaluces Canal Sur ha dedicado estos meses 41 minutos y 22 segundos. Muy lejos de los 531 minutos dedicados al gobierno andaluz y el partido que lo sustenta. Igualmente, lejos quedan los 54 minutos y 56segundos dedicados a la inmigración, los 30 minutos y 39 segundos dedicados a sindicatos y empresarios o los 21 minutos y 30 segundos dedicados a los discapacitados andaluces.

229.- Los movimientos ciudadanos no existen para la Dirección de Informativos de Canal Sur. Por ejemplo, el 23 de abril se moviliza la plataforma Comedores Dignos en Málaga y no se cubre.

230.- Las movilizaciones de los interinos despedidos por la Junta de Andalucía el 2 de mayo no han tenido cobertura alguna en los informativos N1 y N2 de Canal Sur.

231.- El tema sí entra en las escaletas de la televisión pública de Andalucía el 27 de julio. Se dedican tres minutos a la posibilidad de un acuerdo negociado por la Junta para su reincorporación a puestos de trabajo en la administración andaluza. La información era difícil de entender, al no haberse contado nunca que se había producido el despido de casi un millar de trabajadores.

232.- El 21 de mayo “Rebelión Científica” se encadena a la Giralda contra la Ley de Regadíos de Doñana. Canal Sur no ofrece esa imagen.

233.- El 22 de mayo no se dedica ni un segundo al informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza que considera que el 30% de la población andaluza está en riesgo de exclusión.

234.- El 10 de junio jóvenes andaluces empiezan a recoger firmas al no cobrar el bono joven para el alquiler. La noticia no existe para Canal Sur TV.

235.- El 5 de septiembre se producen encierros en áreas rurales de Andalucía, en nueve municipios de área Estepa, contra la gestión de la sanidad pública. No merece cobertura alguna en los informativos N1 y N2 de Canal Sur.

LOS PROFESIONALES NO CUENTAN PARA LA DIRECCIÓN DE CANAL SUR

236.- La Dirección de Informativos sigue debilitando los centros territoriales, pilar fundamental de la RTVA desde su fundación, y en una situación de degradación y abandono desconocido hasta la fecha. A las carencias de personal y medios se une una presencia informativa en cadena residual, como hemos denunciado en anteriores análisis. En estos seis meses las delegaciones han aportado 391 vídeos en el N1, eso es 2,1 videos por informativo, y 478 directos o in sitas, 2,6 directos o in sitas por informativo. Para el N2 han aportado 450 vídeos, 2,4 vídeos por informativo, y 343 directos o in sitas, 1,8 por informativo. Es decir, en estos seis meses, se han emitido 841vídeos y 821 directos o in sitas elaborados desde las delegaciones. Esto supone algo más de dos vídeos (2,3) y directos o in sitas (2,2) por informativo. Esto quiere decir que poco más de siete minutos del relato en cadena está realizado desde los centros territoriales de los más de 30 de que consta cada edición del N1 y N2.

237.- Las Delegaciones además están siendo vaciadas de contenido. Sigue la práctica de hacerles cubrir temas para enviar los brutos a Sevilla y elaborarlo allí por personal cercano a la Dirección y bajo su control.

238.- Las aportaciones de temas y las agendas informativas propuestas desde las delegaciones siguen siendo despreciadas por la Dirección de Informativos. Los profesionales no participan en la confección de las escaletas, ni en el relato del día en los espacios de noticias de la televisión pública de Andalucía. Ese relato se impone a los trabajadores despreciando sus sugerencias y criterios.

239.- En este periodo objeto de análisis se ha vivido uno de los hechos más graves de los últimos tiempos en las redacciones de Canal Sur. En abril se emite un panel con “fase mes” sobre la ley de regadíos en Doñana que merece el apercibimiento de la Junta Electoral por su partidismo y quiebra de neutralidad al reproducir el argumentario del gobierno andaluz. La Dirección de Informativos responsabiliza a profesionales recién llegados a la empresa, que no tuvieron participación alguna en el panel. Este Consejo Profesional ha pedido información sobre los hechos y sobre el departamento de “Cake News”que dijeron se había creado y del que no se ha vuelto a tener noticia. Seguimos sin recibir respuesta.

240.- Los profesionales han tenido que salvar situaciones extremadamente graves en este periodo. La Dirección intentó eliminar toda la programación local durante las elecciones generales de julio para centralizar y controlar desde Sevilla toda la información electoral. Solo la presión de los profesionales exigiendo el cumplimiento del servicio público encomendado evitó una decisión injustificada e incomprensible.

241.- Los profesionales siguen viendo cómo se tiran vídeos cuando no “gustan” a la Dirección sin dar ninguna otra razón. El 12 de junio se tira el in situ y el vídeo sobre las exhumaciones en Cuelga muros de represaliados del franquismo al hacerse mención a la ley de memoria democrática.

242.- El 13 de junio se piden vídeos sobre el IPC solo con gente quejándose de la subida de los precios. El redactor defiende en el N1 la inclusión de expertos para explicar cómo el IPC se está controlando y va mejor que en el resto de países europeos. En el N2 se quitan los totales de expertos y solo se emiten ciudadanos quejándose de precios altos sin contexto ni aportación periodística.

243.- El 31 de julio se pide un vídeo a la delegación de Madrid sobre la marcha de las negociaciones para la investidura. La noticia del día eran las divergencias en el PP entre su vicesecretario Pedro Rollan y la portavoz Cuca Gamarra sobre si los populares negociarán o no con Juntas. El vídeo se para y se resuelve en totales, sin contexto ni elaboración alguna, con el resultado de hacerlo menos entendible para la audiencia.

244.- Los profesionales de la Delegación de Madrid apenas han realizado vídeos sobre las negociaciones de investidura en esta ocasión. Han hecho los directos de agosto y porque la delegada estaba de vacaciones. Mientras Sevilla se encargaba de lo que estaba pasando en Madrid en las reuniones políticas, los periodistas de Madrid se encargaban de temas como las mascotas en los divorcios, el circo acrobático chino, el último espectáculo de Farruquito, jóvenes emancipados o trabajadores en olas de calor.

245.- Es incomprensible que con la falta de personal que padece la empresa, se hayan duplicado redactores para cubrir temas como el escándalo Rubiales. En la asamblea de la Federación de Fútbol, en las reuniones del CSD o las decisiones del TAD se envían dos redactores distintos para entrar en informativos y deportes. En Canal Sur, desde hace más de 30 años, los profesionales han demostrado que son capaces de sacar adelante cualquier tema independientemente del área al que pertenecen. Hasta ahora nunca había habido redactores de primera y redactores de segunda que no pueden entrar en determinados espacios.

246.- Cada vez es más habitual llegar de cubrir un tema y tener que realizar unas colas y tenerlas ya escritas por la Dirección o la Edición. Han llegado quejas desde diferentes delegaciones como Granada o Almería.

247.- No ha pasado desapercibido para los profesionales de la cadena como se hacen menos vídeos y más colas, que se pueden cambiar en Sevilla, o in sitas, que se pueden tirar si no responden a lo que la Dirección quiere.

248.- Se cambian las colas que escriben habitualmente los redactores. Muy llamativo el 6 de septiembre cuando se cambian totalmente las colas al redactor que las escribe sobre la renuncia a su escaño de Batet. Se quita del texto lo que sí dice la expresidenta del Congreso, que se marcha tras unos grandes resultados de su partido y convencida de que Pedro Sánchez formará gobierno, y se incluye, desde la Dirección de Informativos, algo que no dice, relacionando su marcha con sus polémicas con los nacionalistas.

249.- El 11 de septiembre se obliga a cambiar en varias ocasiones el vídeo sobre la conmemoración de la Diada en Cataluña para incluir “más quema de banderas y menos relación con la negociación de la investidura”. Estos cambios y modificaciones no son casos aislados, sino la práctica diaria en las redacciones de Canal Sur, donde se imponen totales, textos y enfoques a los profesionales.

250.- El nuevo sistema de viajes hace difícil realizar coberturas con profesionalidad y garantías. Un ejemplo, los compañeros de deportes no pueden cubrir un partido de fútbol en Barcelona donde la empresa, ante las limitaciones presupuestarias, es incapaz de reservar un hotel y envía a sus periodistas a Mollet del Valles o Granollers, para informar a 50 kilómetros de donde se produce la noticia, con más coste económico y peor información para la audiencia.

CONCLUSIONES

Estos son solo unos pocos ejemplos de lo que sucede cada día en las redacciones de Canal Sur. Una situación que la Dirección General no quiere o no puede poner remedio, la mayoría del Consejo de Administración apoya, porque los han elegido para ello, ni siquiera quieren un representante de los trabajadores en el Consejo como marca la ley, y la mayoría de la Comisión de Control de la RTVA ha decidido no afrontar, porque es más fácil dedicarse a insultar a los trabajadores que controlar a la Dirección.

Posición del Consejo Profesional de la RTVA Los profesionales nos hemos quedado solos en la defensa de la radio y televisión pública, independiente y de calidad que debemos a los andaluces y que mandata el Estatuto de Autonomía, la Ley de la RTVA, la Carta de Servicio Público, el Contrato Programa y el Estatuto Profesional de la RTVA. Y lo seguiremos haciendo, incluso en esa soledad. No se trata de la opinión del Consejo Profesional elegido por la mayoría de los trabajadores de la cadena. Solo en este análisis ponemos sobre la mesa 250ejemplos de malas prácticas que todos pueden constatar. Y que se suman al más de medio millar denunciado desde marzo de 2021. Una vulneración diaria de todos los principios de independencia, neutralidad, objetividad, pluralismo, veracidad, rigor, que deberían ser la guía del funcionamiento de los informativos de Canal Sur. Los profesionales de Canal Sur tenemos clara la radio y la televisión que queremos hacer, con el personal y los medios suficientes, con una financiación adecuada y siempre al servicio de los andaluces. No nos resignamos a que la manipulación se crucifique en la radio y la televisión de Andalucía y no se puedan hacer las cosas de otra manera. Queremos escaletas que representen a toda la sociedad andaluza y no sean simples herramientas de comunicación del gobierno de turno. Queremos enfoques informativos profesionales y libres y no redactar noticias al servicio de intereses políticos. Queremos que los profesionales participen en todo el proceso informativo y se respeten sus criterios y sus opiniones. Tenemos más de 30 años de experiencia a nuestras espaldas sabiendo lo que es hacer radio y televisión públicas. No aceptamos lecciones de nadie que quiera imponernos totales, puntos de vista y enfoques que vienen dictados desde altas instancias y poderosos gabinetes de comunicación. Queremos redacciones libres, donde cada profesional aporte lo mejor que tiene, sin miedo a que no seguir las órdenes de la Dirección suponga no volver a tocar un tema o ser cambiado de sección o programa. Queremos que se respeten nuestros textos y si deben ser cambiados, se nos den razones profesionales y no “que es lo que quieren los de arriba”. Rechazamos que se siga degradando y vaciando de contenido a las delegaciones porque no se someten al control de la Dirección de Informativos y es mejor que los temas se redacten por personal de confianza en Sevilla. Rechazamos que un tema sea o no noticia porque convenga o no convenga a un determinado gobierno. Rechazamos que se tiren vídeos porque “no gustan” a la Dirección o “no es lo que se había pedido”. Pedimos respeto para los profesionales de Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión en el ejercicio de su labor. Y lo que es más importante, pedimos respeto para la sociedad andaluza, que necesita una radio y una televisión que cumpla la ley, que respete la obligación de servicio público y no tenga que ser apercibida por su quiebra de neutralidad cada vez que hay elecciones. Que haga de la veracidad, el rigor, el pluralismo y la independencia su modo de funcionamiento. Que lleve hasta sus casas, sus móviles o sus ordenadores información y no propaganda, espacios de noticias libres y no manipulación. Así lo establecen el Estatuto de Autonomía, la Ley de Creación de la RTVA, la Carta de Servicio Público, el Contrato Programa y el Estatuto Profesional que obligan a Canal Sur a cumplir con su obligación de ayudar a construir una sociedad democrática sana, informada y libre.