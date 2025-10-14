El órgano elegido por la plantilla renuncia en bloque tras constatar que la dirección ha ignorado durante años sus informes y ha vulnerado los principios básicos del servicio público.

Acusan al director general de bloquear la renovación del Consejo y de incumplir el Estatuto Profesional al no convocar elecciones ni responder a las denuncias de malas prácticas.

Llamamiento a la plantilla: “El Consejo Profesional no es un adorno, es una herramienta esencial para el buen funcionamiento y la mejora de la información. Sin independencia ni pluralidad, Canal Sur pierde su sentido como medio de comunicación de todos los andaluces”.

INCREÍBLE. #CanalSur es la única #tv que no ha ofrecido ni 1s de las declaraciones de MA Rodríguez y de la pareja de Ayuso ante el juez Hurtado. La Dir de Informativos lo ha ocultado mientras ha dedicado más de 1.000 minutos a las investigaciones judiciales al gobierno #Andalucía pic.twitter.com/ceAInBxNAJ — Consejo Profesional RTVA (@ConsejoRTVA) October 13, 2025

Martes, 14 de octubre de 2025. El Consejo Profesional de Canal Sur Radio y Televisión ha presentado su dimisión en bloque denunciando la pérdida de independencia, el bloqueo institucional y la degradación del servicio público en la radiotelevisión andaluza. El órgano elegido por la plantilla, garante de la ética informativa y la pluralidad, comunica su renuncia tras constatar que la dirección ha ignorado de forma sistemática sus informes y ha incumplido las obligaciones recogidas en el Estatuto Profesional de la RTVA.

En su comunicado, fechado este lunes 14 de octubre, el Consejo explica que su decisión responde a una situación “insostenible” tras más de cuatro años de mandato en los que —aseguran— la dirección de la empresa pública ha marginado su función y desatendido las reiteradas advertencias sobre malas prácticas informativas. “No podemos seguir siendo cómplices de una estrategia encaminada a devaluar un instrumento imprescindible para la independencia y la mejora de la información”, afirma el texto remitido a la plantilla.

El Consejo recuerda que el artículo 13.1 del Estatuto Profesional obliga al ente público a convocar elecciones en el plazo de un mes desde la expiración de su mandato, y que el artículo 15.2.2 impone la obligación de responder de forma motivada a los informes emitidos. Ninguna de esas disposiciones, señalan, se ha cumplido. Según el comunicado, la dirección no ha convocado elecciones desde abril, no ha recibido al Consejo desde hace tres años y lleva cuatro sin responder a sus informes.

Durante ese periodo, el órgano de representación profesional ha elaborado decenas de documentos internos denunciando censura, manipulación y desequilibrios en la cobertura informativa de los principales servicios de Canal Sur. Sus pronunciamientos, publicados regularmente en el blog oficial y difundidos por medios como La Mar de Onuba, han señalado la reducción de la información territorial, la ocultación de temas de interés público y la desproporción en la presencia institucional del Gobierno andaluz en los informativos.

La dimisión llega tras un ciclo sostenido de enfrentamientos con la dirección y después de que el Consejo Profesional acusara recientemente a Canal Sur de haber ocultado durante días la crisis de los cribados de cáncer de mama, vulnerando los principios de actualidad, relevancia e interés público. En los últimos meses, también había rechazado decisiones de programación que consideraba ajenas al interés ciudadano y contrarias a la misión de servicio público.

El texto de despedida concluye con un llamamiento a la plantilla para participar en la renovación del órgano y mantener viva la defensa del periodismo público: “El Consejo Profesional no es un adorno, es una herramienta esencial para el buen funcionamiento y la mejora de la información. Sin independencia ni pluralidad, Canal Sur pierde su sentido como medio de comunicación de todos los andaluces”.