Ocho museos acogerán el domingo intervenciones creadas para dialogar con sus colecciones

El programa reúne más de 170 propuestas escénicas, educativas y de mediación a lo largo de noviembre

En Huelva, Gero Domínguez presenta una pieza en el Museo y el Circuito de Peñas suma actuaciones durante todo el mes

Viernes, 14 de noviembre de 2025. Andalucía celebrará este domingo 16 de noviembre el Día del Flamenco con un programa de actividades que se extiende por las ocho provincias y que coincide con el 15 aniversario del reconocimiento del arte jondo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La agenda reúne propuestas escénicas, acciones educativas, mediación artística y un circuito de peñas que refuerza la presencia del flamenco en espacios culturales y en su propio tejido asociativo.

El núcleo central de la jornada estará situado en los museos andaluces a través del ciclo Flamenco Expuesto, que desarrollará intervenciones creadas específicamente para dialogar con las salas, obras y colecciones de cada centro. Entre ellas figuran Fragmentos en la noche, de la coreógrafa granadina Sara Jiménez en el Centro Andaluz de la Fotografía; Fragilidades, de Ana Morales y José Carra en el Museo de Cádiz; y Lo que ya fueron otros, de La Venidera & Flamante en el C3A de Córdoba. En Granada, Leonor Leal presentará En talleres, con Antonio Moreno a la percusión.

En Huelva, el Museo provincial acogerá Yo no soy la obra, de Gero Domínguez, acompañado por Perrate, Maui de Utrera y la creación sonora de Nono Barrera, propuesta que forma parte del ciclo museístico y que se integra en la mirada contemporánea que articula esta edición.

El circuito se completa con intervenciones en Jaén, Málaga y Sevilla. Vanesa Aibar actuará en el Museo de Jaén con Aspid; David Coria presentará Tu dulce pelo rosa en el Museo de Málaga junto a Helena Martín e Isadora O’Ryan; y Andrés Marín llevará Un aire de Signos (Arigatô, Argentina) al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla.

A lo largo de noviembre, la programación suma recitales, proyectos de mediación y espectáculos que subrayan la diversidad del flamenco actual. El Ballet Flamenco de Andalucía continúa la gira de Tierra Bendita, bajo la dirección de Patricia Guerrero, en teatros de Granada y Málaga. Por su parte, Del taller a las tablas: Action Painting, del artista Emilio Fornieles, fusiona pintura y flamenco con distintas bailaoras y músicos.

El tejido asociativo también adquiere un papel central mediante el Circuito Andaluz de Peñas Flamencas, que reúne más de medio centenar de recitales repartidos por Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla. Entre los artistas participantes se encuentran Celia Ortega, Blanca Lorente, Manuela Vargas, Abraham El Zambo, Morenín, Emi Álvarez, La Yunko, Agustín Barajas o Regina, que llevarán sus propuestas a las peñas a lo largo del mes.

Con esta red de actividades, el Día del Flamenco se presenta como un encuentro plural que activa museos, teatros y espacios comunitarios, y que reivindica la vigencia creativa del arte jondo en toda Andalucía.