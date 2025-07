El PSOE denuncia que “nos endeudan más, pagamos más impuestos y no hay ni un solo proyecto nuevo. Es la alcaldesa del postureo”.

Francisco Muñoz defiende que el endeudamiento responde a inversiones visibles y acusa al PSOE de ocultar 25 millones de euros a la Diputación.

Martes, 15 de julio de 2025. El Grupo Municipal Socialista ha denunciado este lunes que la deuda financiera del Ayuntamiento de Huelva ha aumentado en tres millones de euros durante el primer año de mandato de Pilar Miranda como alcaldesa. Según ha explicado el portavoz del grupo, Francisco Baluffo, los datos publicados por el Ministerio de Hacienda confirman que la deuda viva del Consistorio ha pasado de 124 a 127 millones de euros entre 2023 y 2024, lo que considera un “paso atrás” tras ocho años de “gestión económica responsable” del PSOE.

Baluffo ha asegurado que la causa principal de este nuevo incremento de la deuda es el préstamo de 12 millones de euros que el actual equipo de gobierno del PP suscribió a los pocos meses de asumir el cargo. “Ya advertimos que ese préstamo no solo incrementaría la deuda, sino que también traería consigo una subida de impuestos. Y el tiempo, lamentablemente, nos ha dado la razón”, ha señalado. En una declaración difundida a través de audio, ha insistido en que “esta deuda es un lastre para el futuro de Huelva. Nos tacharon de alarmistas, pero hoy Huelva tiene más deuda y los onubenses pagamos más impuestos”.

Durante su intervención ante los medios, el portavoz socialista ha recordado que cuando su formación asumió el gobierno municipal en 2015, heredó una deuda bancaria de 220 millones de euros, que sumaba más de 400 si se contabilizaban también las obligaciones con proveedores. “En dos legislaturas, logramos reducir esa deuda con los bancos en 97 millones, dejándola en 124. Lo hicimos sin subir ni un solo impuesto y manteniendo todos los servicios públicos”, ha recalcado.

El PSOE denuncia que los dos primeros años de mandato de Pilar Miranda se han caracterizado por un aumento del endeudamiento, una mayor presión fiscal y la ausencia de inversiones relevantes. “No hay avances en limpieza, no se rehabilitan viviendas municipales y no se ha iniciado ninguna inversión transformadora. Solo vemos una gestión centrada en la propaganda y el autobombo”, ha expresado Baluffo. Además, ha criticado el uso de más de 10 millones de euros en publicidad institucional: “Es una alcaldesa que no gobierna, que solo posa para las fotos mientras Huelva se endeuda. Esta es la alcaldesa del postureo”.

En respuesta a las críticas, el Segundo teniente alcalde de Economía y Hacienda, Francisco Muñoz, ha restado importancia a las cifras y ha defendido que el endeudamiento actual responde a inversiones visibles y necesarias. Ha citado, entre otras, la adquisición de nuevos autobuses urbanos mediante renting, y la póliza de crédito suscrita en 2024 para hacer frente a las nóminas municipales, “por la situación que nos dejó el anterior equipo de gobierno”. Según Muñoz, dicha póliza ya ha sido cancelada, y ha subrayado que “el Ayuntamiento tiene ahora una sanidad financiera importante”.

El portavoz del equipo de Gobierno ha culpado a los anteriores mandatos del PSOE de haber generado una deuda de 25 millones de euros con el Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación que, según sostiene, no aparece en la contabilidad oficial del Estado: “Cada año incrementaba la deuda de este ayuntamiento en 3 millones de euros de manera absolutamente ilegal”. Para Muñoz, esa es la única preocupación financiera real del actual gobierno: “Cuando algo nace ilegal convertirlo en legal es difícil”, ha añadido.

Desde las filas socialistas, sin embargo, insisten en que “cada euro que se dedica a pagar intereses a los bancos es un euro que se le quita a nuestros barrios, a los servicios públicos y al mantenimiento de la ciudad”, y advierten de que el rumbo económico marcado por el PP conduce a “un callejón sin salida” para Huelva. “Si en solo dos años han sido capaces de endeudar más a Huelva, subir los impuestos y no ofrecer ni un solo avance real, ¿qué podemos esperar hasta mayo de 2027?”, ha planteado Baluffo. “Huelva no puede permitirse pagar las fotos de Pilar Miranda con más sacrificios de sus vecinos”.