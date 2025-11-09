La demolición del inmueble de la calle Rascón borra otro vestigio del regionalismo andaluz de principios del siglo XX

AxSí denuncia la falta de protección del patrimonio histórico y acusa al Ayuntamiento de permitir la degradación del centro urbano

Sábado, 8 de noviembre de 2025. El inmueble que albergó la histórica Pensión Calvo, en la calle Rascón de Huelva, ha sido demolido esta semana para dar paso a un nuevo edificio de viviendas. La excavadora que trabaja sobre los restos del inmueble ha borrado de un plumazo lo que el partido Andalucía Por Sí (AxSí) califica como “otro crimen más” en la larga lista de construcciones patrimoniales desaparecidas en la ciudad.

Según el comunicado difundido por la Coordinadora Local de AxSí, la intervención ha eliminado por completo la estructura original, incluida su balconada forjada, descrita por un especialista consultado como “una auténtica obra de arte realizada con técnicas de forja y herrería hoy de difícil reproducción, y de un valor patrimonial inigualable”.

El partido andalucista denuncia que el derribo es “un nuevo agravio” contra el patrimonio arquitectónico onubense y critica la inexistencia de un inventario municipal actualizado de edificios históricos que deban ser protegidos. “Resulta indignante —expresan— que destruir lo que daba personalidad a nuestra ciudad salga tan barato y sin consecuencias”.

El comunicado recuerda que este caso se suma a la desaparición de otros inmuebles emblemáticos, como la farmacia del siglo XIX de la calle Concepción o las demoliciones recientes en la calle Isaac Peral.

Para AxSí, la pérdida de la antigua Pensión Calvo simboliza el deterioro de la identidad urbana de Huelva y la desatención institucional hacia su legado histórico. “Tememos que, poco a poco, Huelva se convierta en una ciudad incapaz de contar su propia historia a las generaciones futuras y a sus visitantes, perdiendo así el bello legado arquitectónico del regionalismo andaluz de principios del siglo XX”, advierte la formación.

El comunicado concluye con un llamamiento a la ciudadanía para “decir basta al robo a mano armada que supone la destrucción del patrimonio arquitectónico”, recordando la figura del investigador e historiador local Diego Díaz Hierro, quien dedicó buena parte de su obra a documentar y preservar la memoria arquitectónica de la ciudad.