Los emisarios submarinos de la costa de Huelva incumplen la legalidad y vierten aguas residuales sin tratamiento suficiente.

La falta de datos, las obras eternas y el mal funcionamiento de varias EDAR ponen en cuestión el control institucional.

Ecologistas en Acción reclama a las administraciones un compromiso inmediato con el objetivo de vertido cero.

Domingo, 21 de septiembre de 2025. Ecologistas en Acción ha denunciado que buena parte de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de la costa onubense no funcionan correctamente y vierten al mar en condiciones que incumplen la legalidad vigente. La organización ecologista ha elaborado un informe a partir de los datos de 2024 publicados por la Junta de Andalucía en la Red de Información Ambiental de Andalucía (Rediam), en el que alerta de que las deficiencias afectan a una franja litoral que, durante el verano, acoge a una población superior a la del conjunto del resto de la provincia.

El caso más significativo señalado por Ecologistas corresponde a la EDAR de La Antilla, en el subsistema Piedras. Desde hace años no ofrece resultados analíticos, pese a que arrastraba datos negativos en sus informes anteriores. A esta planta envían sus aguas residuales municipios como Cartaya, Lepe e Isla Cristina, además de urbanizaciones como La Antilla, Islantilla, Urbasur, La Redondela, Pozo del Camino y Villa Antonia. Las obras de ampliación de la depuradora fueron licitadas hace quince años y continúan sin terminar, lo que lleva a sospechar, según la organización, que el vertido del emisario submarino no se ajusta a la calidad exigida.

La situación se agrava con los problemas de funcionamiento detectados en las depuradoras de Matalascañas, Mazagón y El Rompido, que vierten al mar sin el tratamiento necesario. A ello se suma la ausencia total de depuración en Sanlúcar de Guadiana y El Granado, donde las aguas residuales se arrojan directamente al río Guadiana, un espacio protegido por la Red Natura 2000 y compartido con Portugal. Incluso la EDAR de Costa Esuri, en Ayamonte, presenta deficiencias que comprometen la calidad de sus vertidos.

Ecologistas en Acción recuerda que Andalucía y España siguen afrontando un grave problema en materia de saneamiento y depuración, que acarrea sanciones millonarias y riesgos ambientales de primer orden. Los vertidos sin tratar o insuficientemente depurados provocan la presencia de microorganismos patógenos, proliferación de algas, aumento de la turbidez y acumulación de plaguicidas, metales pesados, fármacos y otros contaminantes.

La organización ecologista reclama que las administraciones competentes dejen de aplazar soluciones y asuman como prioridad inmediata el objetivo de vertido cero. “La salud de las personas y del medio ambiente no admite más retrasos”, advierte en su denuncia.