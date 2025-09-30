Libro de Juan Manuel Seisdedos, Juan Villa y Bernardo Romero, publicado por Editorial Niebla, con prólogo del arqueólogo Juan M. Campos.

Jueves 2 de octubre, 19:00. Presentación en la plaza de la Fuente Vieja (barrio de Las Colonias, Huelva). Acompaña la Banda Sinfónica Municipal de Huelva.

La Fuente Vieja vuelve a ser punto de encuentro para hablar de la Huelva romana. “Cuentos desde la Fuente Vieja” reúne nueve relatos y nueve ilustraciones de tres autores onubenses que conversan con Onoba Aestuaria: la ciudad que acuñó moneda, miró al puerto de la Plaza de las Monjas y, según los estudios, pudo servirse de un acueducto singular —alimentado por filtración del subsuelo— para llevar agua corriente a sus habitantes.

El libro recorre lugares que aún dibujan esa memoria: del Cabezo de la Cinta al antiguo puerto urbano; del Cabezo de Roma a Las Colonias, donde, dos milenios después, sigue manando el agua de la Fuente Vieja. La propuesta no se queda en la evocación: invita a mirar el patrimonio con cuidado y a sostener su conservación, también aquí, donde la reciente rehabilitación del entorno ha convivido con episodios de vandalismo.

Con sello local y mirada histórica, la edición de Niebla abre curso poniendo literatura e imagen al servicio de una idea sencilla: conocer lo que fuimos para entender mejor lo que somos.