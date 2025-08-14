Relacionado…

Jueves, 14 de agosto de 2025. El sector de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Huelva ha reclamado este miércoles el cese “inmediato” de Antonio Ortega, gerente de los distritos de salud Huelva-Costa y Condado-Campiña del Servicio Andaluz de Salud (SAS), a raíz de sus recientes declaraciones en redes sociales sobre la saturación de las urgencias hospitalarias.

En un mensaje publicado en la red X y posteriormente eliminado, Ortega afirmó que “las urgencias se cierran por la tarde en los centros de salud porque no va nadie por el calor, y se llenan a partir de las 21:00 en los hospitales porque la gente no tiene educación sanitaria, y es la hora de salir con el fresquito a que te vea el médico”.

Para CSIF Huelva, estas palabras son “desafortunadas” y “una muestra más” de la mala gestión de Ortega al frente de los centros de salud, que —según el sindicato— está en el origen del colapso de las urgencias hospitalarias. “En vez de gestionar mejor los recursos humanos y la falta de plantilla en todos los centros de sus distritos, se permite la licencia una vez más de escribir unas desafortunadas palabras en las redes sociales”, ha declarado el responsable de Sanidad de CSIF Huelva, César Cercadillo.

El sindicato recuerda que la decisión de cerrar los centros de salud de la capital onubense en horario de tarde responde a una orden directa del gerente. Actualmente, solo el centro de atención primaria de Isla Chica permanece abierto para urgencias hasta las 20:00 horas. “Es difícil imaginar a un paciente acudir hasta allí desde barriadas alejadas como El Torrejón, Los Rosales, La Orden o el centro de Huelva. Prefiere acudir al hospital”, ha señalado Cercadillo.

El representante sindical también ha acusado a Ortega de reincidir en este tipo de manifestaciones, recordando que en 2023 se burló, desde una cuenta pública del Distrito Huelva-Costa en Facebook, de los pacientes que soportaban largas colas en los centros de salud, comparándolas con las filas en pastelerías o para comprar tortillas.

Para CSIF Huelva, el problema de saturación hospitalaria tiene su origen en la deficiente gestión de la atención primaria: “Cuando la atención primaria no funciona como puerta de entrada al sistema, con demoras de un mes o mes y medio para ser visto por un médico, se resiente toda la estructura, incluidos los hospitales. Las urgencias están colapsadas durante todo el año por el mal funcionamiento de los centros de salud”.

El sindicato rechaza de plano que los pacientes acudan a las urgencias “de paseo con la fresquita”: “Van porque están enfermos, algunos con patologías graves. Además, el señor Ortega debe saber que las recomendaciones sanitarias apuntan a que los ciudadanos se queden en casa durante las horas de calor extremo”.