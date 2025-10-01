632 minutos a la presunta corrupción que rodea a Pedro Sánchez, 7 a Montoro y apenas 2 a los contratos del SAS.

El órgano profesional de Canal Sur alerta de censura de temas, ocultación de la realidad andaluza y reducción de la información territorial.

Miércoles, 1 de octubre de 2025. El Consejo Profesional de Canal Sur RTVA ha hecho público un nuevo informe sobre los contenidos de los informativos de la cadena durante el verano de 2025. Bajo el título “Más ideología que información”, el órgano representativo de los trabajadores denuncia que la dirección de informativos ha vuelto a vulnerar de forma sistemática los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, pluralismo, veracidad y rigor que recoge el Estatuto Profesional de la RTVA.

El documento recoge un exhaustivo análisis de las escaletas emitidas entre junio y septiembre. Los datos ponen de relieve un sesgo político que, según el Consejo, ha situado los intereses del Gobierno andaluz y de su partido por encima del servicio público y de la ciudadanía. Como ejemplo, la televisión pública ha dedicado 632 minutos a informaciones sobre los supuestos casos de corrupción que rodean al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras que a la imputación del exministro Cristóbal Montoro apenas se han dedicado 7 minutos y 22 segundos. En el caso de los contratos irregulares en el SAS, investigados en sede judicial, el tiempo ha sido de tan solo 2 minutos y 2 segundos. También llama la atención el desequilibrio en el tratamiento de la política territorial: en el mismo periodo, Canal Sur ha emitido 62 minutos y 40 segundos de información sobre Cataluña, más del doble del tiempo concedido a temas de vivienda en Andalucía, que ocuparon 26 minutos y 36 segundos.

El Consejo señala además la escasa atención a problemas de especial relevancia social. En cuatro meses, la situación del fiscal general del Estado recibió 49 minutos, mientras que la dependencia en Andalucía apenas alcanzó los 2 minutos y 57 segundos. La huelga del metal en Cádiz ocupó 21 minutos y 31 segundos, la siniestralidad laboral en Andalucía 4 minutos, y las universidades andaluzas poco más de 7 minutos. En contraste, la fallida restauración de la imagen de la Macarena recibió 8 minutos de cobertura y la visita de Moreno Bonilla a Japón, 46 minutos y 49 segundos.

En el informe se subraya el contraste entre el tiempo dedicado a asuntos menores y la desatención a problemas estructurales. Canal Sur empleó 10 minutos y 35 segundos para informar sobre el procesamiento del hermano de Pedro Sánchez, 28 segundos a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y 3 minutos y 54 segundos a la dimisión del comisionado del Gobierno para la DANA, Ángel Batalla. Sin embargo, a la citación judicial de los últimos gerentes del SAS se concedieron apenas 31 segundos. La inauguración de una exposición sobre Cleopatra en Madrid recibió incluso más tiempo que ese proceso judicial. Se dedicaron también más minutos al “día del perro” (1 minuto y 24 segundos) que a las quejas por las listas de espera en sanidad (32 segundos) o a las protestas de los bomberos forestales andaluces (1 minuto y 6 segundos).

El Consejo sí reconoce un aspecto positivo: en agosto se triplicó la presencia de contenidos de las delegaciones territoriales, aunque el 75 % fueran sobre incendios, ferias o fiestas locales. Este refuerzo de la información de proximidad ayudó a mejorar la audiencia en ese mes, pero en términos generales el verano de 2025 se salda con la constatación de que los informativos de Canal Sur restaron audiencia a la cadena en su conjunto, convirtiéndose en los que menos plusvalía han generado de toda la FORTA.

El análisis también incluye la atención desmedida a ciertos asuntos frente al olvido de otros. La cadena dedicó 107 minutos a los retrasos de los trenes frente a los 2 minutos y 17 segundos sobre la situación de la sanidad andaluza, pese a las reiteradas denuncias ciudadanas y sindicales por el cierre de centros de salud, listas de espera y colapso hospitalario. El maquillaje del presidente Sánchez tras la imputación de Cerdán recibió el doble de tiempo (4 minutos y 36 segundos) que todas las quejas sanitarias del verano. En total, se dedicó cuatro veces más tiempo a ese asunto que al calor en las aulas (2 minutos) o a las protestas de los trabajadores del Infoca (1 minuto y 6 segundos).

El componente ideológico queda patente en la comparación entre los 632 minutos dedicados a la corrupción que afecta al Gobierno central y la ínfima atención a la corrupción que salpica al Ejecutivo andaluz. El Consejo subraya que los profesionales de Canal Sur no pudieron informar sobre cuestiones como la autorización a clínicas privadas para facturar operaciones más caras mediante conciertos, la ampliación de la causa judicial de los contratos del SAS, la petición de explicaciones al Gobierno andaluz por parte de un juez el pasado 15 de junio, o la dimisión del director de la Agencia de la Dependencia, ocurrida el 31 de julio en medio de la mayor lista de espera sanitaria de España. Tampoco se permitió informar sobre la pitada a Moreno Bonilla y Núñez Feijóo en Málaga, ni sobre las protestas en la Universidad de Córdoba contra el presidente de la Junta.

El Consejo Profesional denuncia que la censura y el silenciamiento de estos asuntos evidencian la degradación del servicio público que debe prestar la RTVA. Y concluye que los informativos de Canal Sur en el verano de 2025 se han caracterizado por una agenda informativa partidista, que invisibiliza los problemas de la sociedad andaluza y utiliza los recursos de la radiotelevisión pública como herramienta de propaganda.