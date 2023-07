Comunicado del Consejo Profesional de RTVA ante la campaña electoral

Viernes, 7 de julio de 2023. Este Consejo Profesional celebró la pasada semana su reunión mensual en la delegación de Jaén. Allí tuvimos ocasión de comprobar los graves problemas que sufren todos los centros territoriales y que este Consejo ha trasladado al Consejo de Administración, la Dirección General y la Dirección de Informativos en cada uno de sus informes.

Las delegaciones, pilar central de la RTVA

La precariedad, la falta de medios y el desprecio a los criterios informativos de las delegaciones marcan el trabajo diario en los centros de producción. Los compañeros se quejan de los obstáculos que se tienen que superar cada día dentro de la propia empresa para poder desarrollar su trabajo y de la práctica, cada vez más común, de mandar solo brutos a Sevilla donde se elaboran los temas bajo el control de la Dirección.

Esta situación en las delegaciones viene confirmada por la poca presencia que tienen en la elaboración del discurso informativo en cadena de los informativos N1 y N2. Durante el mes de junio se realizaron 92 vídeos, 39 en el N1 y 53 en el N2, y 127 directos o in situs, 76 en el N1 y 51 en el N2. Esto quiere decir que se emiten dos in situs o directos por informativo y un vídeo y medio realizado en delegaciones. Apenas cinco minutos del relato informativo en cadena, lo que supone renunciar a la mayor fortaleza que tiene Canal Sur, que es su implantación territorial.

Desde este Consejo Profesional aprovechamos para agradecer a todos los compañeros el ejemplo de compromiso y responsabilidad que obligó a la Dirección a rectificar y mantener la programación provincial durante la campaña electoral que comienza esta medianoche.

La Dirección de Informativos no responde

También queremos informaros que la Dirección de Informativos no responde, desde noviembre del pasado año, a ninguna de las peticiones de información que hemos demandado a raíz de las quejas recibidas y que por tanto no hemos podido resolver ni contestar. En lo que llevamos de año son casi una veintena de peticiones de información sin responder. Desde la toma de posesión de este Consejo, la Dirección de Informativos ha respondido apenas a un 2% de las quejas que nos habéis presentado y que le hemos trasladado como mandata el Estatuto Profesional. Casi el 98% de vuestras demandas hanquedado sin respuesta, lo que es algo que lamentamos y seguimos exigiendo a la Dirección que solucione.

Negacionismo de la violencia machista

Asistimos con preocupación a los discursos negacionistas de la violencia de género que las últimas semanas han tenido hueco en nuestra programación, especialmente en tertulias como las de Mesa de Análisis o La Mañana de Andalucía. Recordamos que los principios fundamentales de la programación de Canal Sur en su Estatuto Profesional establecen el respeto a los valores de igualdad y no discriminación recogidos en el artículo 14 de la Constitución.

Los profesionales de Canal Sur no somos herramientas electorales de nadie

Volvemos a estar ante una nueva campaña electoral y los problemas de falta de pluralismo, independencia, neutralidad informativa y rigor siguen sin solucionarse. Durante el mes de junio Juanma Moreno volvió a ser el político con mayor presencia en los informativos N1 y N2 con 38 minutos, casi el doble que el resto de líderes andaluces juntos. Juan Espadas tuvo 9 minutos y 20 segundos, Manuel Gavira 3 minutos y 13 segundos, Inma Nieto 3 minutos y 12 segundos, José Ignacio García 2 minutos y 49 segundos.

Los dos principales candidatos a la presidencia del gobierno el próximo 23 de julio tienen una presencia cuantitativa muy parecida en pantalla el último mes, 17 minutos y 05 segundos Pedro Sánchez y 15 minutos y 08 segundos Alberto Núñez Feijóo. Llama la atención que hay presencia con declaraciones del candidato del PP en 15 días de los 30 que tiene junio y solo en 9 del presidente del gobierno.

El tiempo dedicado al gobierno andaluz y el partido que lo sustenta en el mes de junio fue de 101 minutos y 08 segundos. Más del cuádruple del tiempo dedicado a educación 28 minutos y 44 segundos, casi cinco veces más que el dedicado a sanidad, 23 minutos y 47 segundos, más de 15 veces el tiempo dedicado a informar del medio ambiente, 6 minutos y 36 segundos, o más de 30 veces el tiempo dedicado a la salud mental en Andalucía, 3 minutos y 08 segundos.

Los informativos N1 y N2 de Canal Sur TV dedicaron 21 minutos y 38 segundos a voces responsabilizando al gobierno de España de la campaña contra las fresas de Huelva en Alemania, 5 minutos y 09 segundos a voces del ejecutivo central negándolo. El 5 de junio no se da información del informe forense que descartaba el consumo de drogas del secuestrador de Maracena, pero el día 8 se ofrece en portada su declaración en video acusando a Noel López de proporcionarle cocaína sin referencia a dicho informe. Granada sí hace un vídeo en el N2 mostrando las contradicciones del secuestrador con el informe forense del que no se había informado. No han vuelto a hacer un vídeo sobre el tema, que se han realizado ya siempre en Sevilla.

Canal Sur TV ocultó el 1 de junio el veto del Parlamento andaluz a que los científicos declarasen en la comisión sobre la nueva ley de regadíos en Doñana, sí informó el día 2 de la rectificación y que se permitía la comparecencia de Delibes. No se ha explicado el origen francés de la caja de fresas que mostró el portavoz parlamentario del PP durante una sesión. Se ha dedicado solo en un día, el 4 de junio, más tiempo a las críticas por convocarse elecciones en verano, 7 minutos 19 segundos, que el dedicado todo el mes a los acuerdos PP-Vox en Valencia, Baleares o Aragón, sin información sobre los tuits o perfiles de los presidentes de estos tres parlamentos autonómicos que fueron noticia en todos los medios autonómicos y nacionales.

Los informativos emblema de Canal Sur Tv en cadena no han informado de las denuncias de recortes de personal en el Hospital Regional de Málaga, de los sobresueldos de Feijóo o su apelación al “divorcio duro” para justificar la condena por malos tratos al líder de Vox en Valencia, de la lona de Vox contra el feminismo o el movimiento LGTBI o de la subida de sueldo de alcaldes en municipios como Marbella o Cádiz.

La credibilidad de los profesionales de Canal Sur y el prestigio de la RTVA no aguantarían una tercera amonestación de la Junta Electoral Central, como los dos apercibimientos recibidos en las elecciones autonómicas de 2022 o el de las últimas elecciones municipales por la quiebra de los principios de independencia y neutralidad. Por todo ello pedimos el escrupuloso cumplimiento del Estatuto Profesional y los principios de imparcialidad, rigor, veracidad y pluralismo para respetar el derecho a una información libre, independiente y de calidad que tienen los andaluces.