La versión del cobrador

Miguel Ángel afirma que siempre ha actuado con conocimiento del Ayuntamiento y sin respaldo formal

Niega las acusaciones de abuso y dice sentirse abandonado

Responsabiliza al Consistorio de haber tolerado la gestión irregular

Miguel Ángel, vecino del barrio de El Matadero, lleva años abriendo y cerrando la pista deportiva municipal, organizando los turnos para su uso y encargándose del encendido de las luces. En conversación con esta redacción, asegura que ha venido ejerciendo ese papel con conocimiento tanto del Ayuntamiento de Huelva como de la asociación vecinal Santa Ana. Sin contrato, sin sueldo y sin respaldo formal, sostiene que ha cubierto un vacío que ninguna institución ha querido asumir: “Esto debería estar regularizado, pero se ha hecho así para evitarle al Ayuntamiento un gasto”.

No niega que haya cobrado por el uso de la pista, pero insiste en que nunca ha sido con ánimo de lucro ni al margen de lo conocido por quienes tienen responsabilidad pública. “Ojalá me hubieran dado de alta y me hubieran dado un sueldo, y la pista fuera gratuita para todo el mundo”, mantiene. Según su relato, la gestión informal ha permitido que las pistas funcionaran, que no estuvieran abandonadas y que los usuarios supieran a quién dirigirse para utilizarlas.

Quien ha ejercido ese papel de gestor asegura que ha estado solo. “No tengo contrato, no tengo sueldo. Estoy tragando carros y carretas”, repite. Desde su punto de vista, quienes ahora le denuncian lo hacen sin conocer lo que ocurre realmente o con intenciones personales. “Me están acusando de cosas que no he hecho, y encima me dejan solo los que saben lo que hay”, sostiene.

Sobre los episodios de tensión descritos por algunos vecinos, niega con rotundidad que haya existido enfrentamiento con los jóvenes o que se haya producido intervención de la Policía Local. “Aquí no ha venido la policía nunca. Que lo compruebe quien quiera”, mantiene. También rechaza la versión que lo acusa de haber apagado las luces para expulsar a chavales tras un pago. “Por Dios, ¿voy a cobrar a unos niños, dejarlos sin jugar y quedarme con el dinero? Habría que ser muy sinvergüenza. Y no soy yo”.

Dice que la pista ha permanecido abierta siempre. “No hay puerta. Solo se cerró una vez por un robo”. Y niega también haber contratado personal de vigilancia, explicando que quienes han sido señalados como tales son, en realidad, personas derivadas por el Centro de Inserción Social para realizar tareas comunitarias. “Aquí vienen para echar horas de limpieza, nada más. No están contratados por mí ni por nadie”.

Miguel Ángel no oculta que se siente en el centro de un conflicto que no buscó. Asegura que todo lo que se le imputa parte de una sola persona, y que la mayoría del barrio ha seguido utilizando la pista sin problemas. Para demostrarlo, ha compartido con esta redacción mensajes recibidos por WhatsApp en los que varios vecinos defienden su papel, afirman que nunca se les ha impedido entrar con bebidas, y que cuando le han comprado refrescos a él, los precios han sido incluso más bajos que en las tiendas del entorno.

Desde su punto de vista, la denuncia no es representativa. “Aquí juegan montones de chavales. En un solo partido ya hay 10. ¿Dónde están esos miles de afectados de los que hablan?”. Cuestiona también que el problema se reduzca solo a El Matadero: “Hay 17 pistas municipales. Llame a todas. Pregunte quién las lleva, qué horarios tienen, qué se cobra. En todas se hace lo mismo. Pero parece que el problema solo soy yo”.

El encargado de las pistas mantiene que, si el Ayuntamiento quiere intervenir, él dará un paso al lado. “Si esto no se regulariza, me voy. Y la asociación también soltará la pista. Entonces que venga quien quiera y se haga cargo”. Dice que no se aferra a ningún papel, pero sí exige que se escuche su versión completa. “Que pregunten a los chavales, a los usuarios. Pero que no se cuente solo una parte”.