El CHARE de Lepe y la manipulación del imaginario público

Un medio afín al PP afirma que el Director General de Carreteras “desautoriza” al ministro Óscar Puente tras asegurar que no hay “una fecha exacta” para el fin de las obras de acceso al hospital público.

La Subdelegación del Gobierno en Huelva replica que las obras siguen en plazo y recuerda que el Ayuntamiento de Lepe ha pedido una prórroga de ocho meses para completar su parte del proyecto.

Jueves, 4 de diciembre de 2025. Hay infraestructuras que avanzan sobre planos, y otras que avanzan sobre titulares. El CHARE de Lepe pertenece a la segunda categoría. Se terminó en 2016, brilla por fuera y suena a hueco dentro. Sigue cerrado. Mientras tanto, la asistencia hospitalaria pública de la comarca se presta en la Clínica Virgen de la Bella, del grupo Pascual, mediante un millonario concierto sanitario financiado con fondos públicos. Un hospital público construido y parado; un centro privado que cubre el servicio y cobra por ello. Ocho años en esa ecuación bastan para que cada titular sobre el CHARE no solo informe: condicione.

El episodio sucedido esta semana lo ilustra con precisión. El martes, un medio digital onubense perteneciente al un grupo editorial afín a postulados conservadores publicó una información —firmada por un periodista hijo de un alto cargo del PP y de la Junta de Andalucía en Huelva— cuyo punto de partida era una consulta planteada por el propio medio al Portal de Transparencia. En esa petición se solicitaba, entre otras cuestiones, una fecha exacta para la finalización de los accesos al CHARE. Una fecha concreta, como si el calendario de obra pública pudiera cerrarse por días y no por fases sujetas a climatología, suministros y procesos administrativos. La respuesta del Portal llegó firmada por el director general de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Juan Pedro Fernández Palomino: no es posible fijar un día preciso sin generar expectativas que pudieran incumplirse. Información técnica estándar. Previsible para cualquiera que haya cubierto infraestructuras.

El titular publicado, sin embargo, fue otro. Mucho más sonoro que la lectura del documento: «El director de Carreteras desautoriza a Puente y deja sin fecha el fin de las obras del Chare de Lepe». La frase articula una historia completa: confrontación interna en el Ministerio y un CHARE sin horizonte. La clave no está en lo que dice la respuesta de Transparencia, sino en lo que el titular le hace decir. Donde el documento afirma que no se puede comprometer un día concreto, la noticia presenta el matiz como ruptura con el ministro Óscar Puente. Se fuerza un verbo y el foco se desplaza: de la complejidad técnica del tramo a la política nacional. No hace falta inventar datos cuando se puede traducir una cautela administrativa en conflicto.

La secuencia siguió su curso. Ayer miércoles, la Subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, salió al paso difundiendo una aclaración: las obras estatales avanzan dentro de plazo y la ausencia de fecha cerrada responde únicamente a razones técnicas. Y añadió un dato relevante que no figuraba en la pieza anterior: el Ayuntamiento de Lepe ha solicitado una prórroga de ocho meses para completar las infraestructuras de abastecimiento necesarias para la puesta en servicio del CHARE que son de competencia municipal. Información concreta, verificable. Pero en lugar de corregir el marco inicial, el mismo medio publicó una segunda pieza, esta sin firma, que reinterpretaba el desmentido del Gobierno como la confirmación implícita de que «no hay fecha». El relato sobrevivió al hecho real. En vez de rectificar el titular para ajustar el contenido, se ajustó la lectura del contenido para sostener el titular.

No estamos ante un error informativo. Estamos ante un encuadre. Una pregunta diseñada para obtener una respuesta inevitable («no hay fecha cerrada»), convertida en titular político y sostenida incluso tras la aclaración institucional. No se informa de un hallazgo: se construye un marco. Ese marco afirma sin decirlo que el bloqueo está en Madrid, no en la realidad administrativa compartida entre administraciones. La pieza de desmentido no corrige el relato: se adapta para mantenerlo. Es un movimiento conocido en comunicación política: la historia sobrevive al dato porque la historia importa más que el dato. La pregunta no buscaba información, buscaba la frase que faltaba para que el titular respirara.

Y mientras tanto, el hospital sigue cerrado y la atención pública continúa en la clínica privada Virgen de la Bella (Pascual), que factura por cada asistencia prestada. Esa es la consecuencia material de un relato que insiste en la incertidumbre estatal mientras lo construido permanece sin uso sanitario. Hay ruido sobre el CHARE, pero es un ruido dirigido que pivota en la idea de que el problema reside en que el Ministerio «no pone fecha», aunque no hable de retraso ni parálisis, y aunque la única prórroga mencionada sea de carácter municipal. El resultado práctico es reconocible: la percepción pública discute titulares, no aperturas; Madrid aparece como origen del problema; Pascual continúa recibiendo los pagos del concierto; y el hospital terminado sigue sin recibir pacientes.

La cuestión no es por qué el CHARE no abre. La pregunta periodística es otra: por qué cada vez que se publica sobre él, el foco se desplaza justo donde conviene para que nada cambie. Aquí los titulares no aparecen: se buscan, se formulan y se sostienen. No son consecuencia del expediente, sino su traducción interesada. Así se mantiene vivo un hospital en la conversación y muerto en la práctica. Huelva habla del CHARE como promesa, pero acude a Pascual como realidad. Y a veces, entre una cosa y la otra, todo lo que separa lo público de lo privado es un titular colocado en el lugar preciso.