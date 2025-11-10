El sindicato exige la urgente aplicación del convenio del metal para los trabajadores de esta empresa que llevan a cabo labores de limpieza de materiales muy peligrosos, incluso radiactivos

Lunes, 10 de noviembre de 2025. Los trabajadores de la empresa JOGA, que ejercen sus funciones de limpieza en la empresa IMPALA situada en el polo químico, trabajan con materiales peligrosos, tóxicos, y en algunos casos radiactivos; algo no previsto en el convenio de limpieza de oficinas y locales comerciales al que están acogidos por contrato. Por esta razón se han concentrado este lunes a las puertas de la fábrica en la que efectúan los trabajos.

El sindicato exige a la empresa que los trabajadores pasen al convenio del metal, una norma acorde a las funciones reales que llevan a cabo, y que refleja la casuística que pueda darse en el día a día, sirviendo a su vez para tenerlos más protegidos a través de las medidas prevista, y a su vez con una clasificación profesional y económica acorde a sus funciones reales.

La organización sindical ha tratado de reunirse con los representantes de la empresa JOGA para solventar la grave situación que se deriva de esta irregularidad de adscripción, pero ha sido imposible por la negativa empresarial, algo que según los representantes del sindicato CGT Huelva puede ser debido, con casi total seguridad, a que tomar la medida correcta produciría desajustes en los beneficios empresariales.

Estas mismas fuentes de los representantes de los trabajadores nos señalan que, mantener en el convenio de limpieza de oficinas y locales comerciales a personas que manipulan habitualmente productos muy tóxicos y peligrosos, y en el caso de la empresa JOGA hasta materiales radiactivos, es una verdadera barbaridad que debiera corregirse de inmediato, y que de no hacerse provocará como primera consecuencia la movilización continua de los trabajadores.

El lunes 10 de Noviembre se ha llevado a cabo la primera de las concentraciones previstas, con el apoyo unánime de los trabajadores de la empresa JOGA en IMPALA, así como por otros miembros del sindicato CGT Huelva que han acudido a apoyar. Según las declaraciones de los representantes sindicales, tras esta primera acción reivindicativa, si la empresa insiste en su cerrazón a la hora de aceptar reuniones de negociación con los trabajadores, se va a iniciar una campaña continuada de denuncias y movilizaciones que podría derivar en huelgas, y que no acabarán hasta conseguir la aplicación del convenio del metal.

Dentro de esta campaña, se indica por parte del sindicato, que esta irregular práctica empresarial, solo es posible con la connivencia de algunas empresas que subcontratan servicios como los de limpieza y no exigen entre las condiciones de la subcontratación la aplicación del convenio correcto de los trabajadores que acudirán a sus instalaciones, lo cual será puesto de manifiesto también en las movilizaciones que pretenden señalar este problema de salud laboral y de condiciones laborales como algo global que afectas a todas las partes del sistema de producción.

La organización anarcosindicalista hace un llamamiento a todos los y las trabajadoras, así como a otras organizaciones sindicales, para realizar movilizaciones conjuntas a fin de solucionar este grave problema que afecta a cientos de trabajadores.