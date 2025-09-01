Mari Tere Flores acusa a Miranda de convertir el Ayuntamiento en un “salón de celebraciones pagado con el IBI».

El PSOE denuncia facturas con reparos de Intervención y advierte de un gasto millonario en publicidad que triplica al asfaltado de la ciudad.

Martes, 2 de septiembre de 2025. El Ayuntamiento de Huelva ha aprobado este mes de agosto dos contratos por un importe total de 225.000 euros: 152.928 euros para catering de actos municipales hasta 2027 y 71.767,71 euros para el renting de un Toyota Highlander Luxury de siete plazas, segundo coche oficial de alta gama para la alcaldesa. A ello se suma una previsión de más de diez millones de euros en publicidad y propaganda en los ejercicios 2024 y 2025, una cifra que casi duplica lo destinado al asfaltado de toda la ciudad.

Así lo ha denunciado este martes el Grupo Municipal Socialista, que acusa a Pilar Miranda de “despilfarro, lujo y autobombo” y de haber aprobado estos contratos “con oscurantismo y de espaldas a la ciudadanía”. La viceportavoz María Teresa Flores ha advertido que el 15% de subida del IBI que llegará en las próximas semanas servirá en parte para financiar meriendas, cócteles y recepciones, y ha señalado que “el dinero de los impuestos de los onubenses no está para pagar jamón, gambas y barra libre en los actos de la alcaldesa”.

Flores ha recordado además facturas de 2.500 euros en meriendas con reparos de Intervención, aprobadas en el pleno de marzo pese a carecer de contrato y “contravenir la ley de manera flagrante”. “Pilar Miranda está convirtiendo el Ayuntamiento en un salón de celebraciones con todo incluido y barra libre, pero pagado con el bolsillo de los onubenses”, ha denunciado.

El segundo contrato corresponde al renting del Highlander de lujo, que costará 1.500 euros al mes durante 48 meses. “¿De verdad Huelva necesita pagar un coche de lujo para la alcaldesa mientras hay calles sin asfaltar, viviendas municipales en ruina y barrios abandonados?”, se ha preguntado Flores, quien ha ironizado: “Una cosa sí es cierta: para recorrer los barrios llenos de baches de nuestra ciudad, un todoterreno es la única opción posible”.

Los socialistas enmarcan estas decisiones en un patrón de gasto que, según denuncian, prioriza el autobombo frente a las necesidades de la ciudad. En 2024 el Ayuntamiento destinó 566.000 euros a publicidad, un 52% más de lo previsto, y en 2025 ya se han presupuestado 1,7 millones, el triple que el año anterior. A estas partidas se suman casi cuatro millones de “otros gastos diversos” en 2024 y otros 3,7 millones previstos en 2025, que el PSOE califica como “cajón de sastre opaco”.

Mientras tanto, siguen pendientes actuaciones como el nuevo contrato de limpieza, paralizado desde hace nueve meses, la rehabilitación de viviendas municipales en Pérez Cubillas y La Navidad o la atención a barrios abandonados. “Recursos hay, lo que falta es voluntad política para invertirlos en lo que realmente importa: limpiar la ciudad, rehabilitar viviendas, cuidar los barrios y mejorar los servicios públicos”, ha señalado Flores.

En 2023, tras asumir el gobierno local, el PP señaló a la anterior corporación de Gabriel Cruz por supuestos gastos de protocolo, como «desayunos de 600 euros» o «entrevistas a 1.000 euros el minuto». Aquellas acusaciones nunca fueron acreditadas.