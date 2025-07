Una nota de prensa de la Subdelegación del Gobierno presenta la campaña 24/25 como ejemplo de coordinación, legalidad y eficacia.

El relato oficial evita cualquier referencia a las denuncias, deficiencias y vulneraciones documentadas en el modelo GECCO.

Viernes, 18 de julio de 2025. La Subdelegación del Gobierno en Huelva ha difundido este viernes una nota de prensa en la que ofrece su balance oficial de la campaña agrícola 2024/2025, en el marco de la Comisión Provincial de Seguimiento de los Flujos Migratorios. Según el documento, la reunión mantenida por la subdelegada María José Rico y la jefa de la dependencia de Trabajo e Inmigración, Angélica Alonso, con representantes de asociaciones empresariales del sector agrícola (Asaja, UPA, Freshuelva, Federación de Cooperativas de Andalucía, Citricultores, Fresón de Palos) y sindicatos (UGT-FICA y CCOO), ha servido para constatar el “buen desarrollo” de la campaña, evaluar las estrategias aplicadas y planificar futuros procesos de contratación en origen bajo el marco de la llamada migración circular.

La Subdelegación destaca que en la campaña actual se han desplazado a Huelva cerca de 18.000 personas trabajadoras extranjeras procedentes de ocho países, principalmente Marruecos (más de 15.500), seguidas de Colombia, Ecuador, Honduras y, por primera vez, Guatemala (con 500 trabajadoras). También se prevé la incorporación de contingentes de Senegal, Gambia y Mauritania. La cifra total de jornadas cotizadas a la Seguridad Social asciende, según los datos oficiales, a 1.758.804.

La nota insiste en la utilidad del programa GECCO como “instrumento indispensable” para gestionar la movilidad laboral “de manera segura, ordenada y regular”, y alude a una supuesta consolidación del sistema como modelo de “cogestión” de la migración laboral entre múltiples actores. Se subraya, además, el papel de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en la implementación de proyectos como MigraTalent, que ofrece sesiones informativas a las trabajadoras tanto a su llegada como antes de su regreso.

El comunicado señala también que los contratos son de tipo fijo-discontinuo y que las autorizaciones de residencia y trabajo permiten trabajar en España hasta nueve meses al año durante un periodo de cuatro años, sin necesidad de tramitar visado anual. Las empresas, por su parte, ponen en valor su participación en la formación de las trabajadoras y en la adquisición de nuevas competencias. El Gobierno, los sindicatos y las asociaciones empresariales coinciden, según la nota, en que el sistema garantiza legalmente los intereses de ambas partes, ofrece estabilidad al sector y genera beneficios tanto para la economía local como para los países de origen, en línea con los compromisos de “codesarrollo”.

Hasta aquí, el relato oficial.

Desde La Mar de Onuba consideramos imprescindible señalar que esta nota de prensa no está dirigida a informar, sino a blindar el relato institucional sobre la contratación en origen en Huelva. El texto constituye un ejercicio de propaganda gubernamental que presume de eficiencia, colaboración y derechos sin aportar datos verificables ni espacio alguno para la autocrítica. Pretende que los medios reproduzcan sin cuestionamientos una visión idílica del sistema GECCO, ignorando por completo las numerosas evidencias de irregularidades, abusos y vulneraciones documentadas durante esta campaña y todas las anteriores.

No hay una sola mención a las denuncias públicas e institucionales sobre incumplimientos contractuales, coacciones, amenazas, fallos de cobertura sanitaria, presión sobre mujeres embarazadas, impagos, o procesos de despido iniciados desde Marruecos sin posibilidad de defensa en España. Tampoco se hace referencia a las trabajadoras que no han podido trabajar, a quienes no han regresado al país de origen, ni a los graves fallos de control que siguen facilitando que personas con documentación legal acaben en situación irregular. Se ignoran incluso casos documentados en los que se han vulnerado derechos fundamentales, como el acceso a la sanidad o a una baja médica debidamente tramitada.

La única alusión a la situación nacional del empleo —y a la prioridad que deben tener los residentes— la introducen, casi de forma testimonial, los sindicatos UGT y CCOO. Por lo demás, el comunicado reproduce sin rubor las fórmulas vacías que desde hace años adornan la retórica oficial: “contratación ética”, “gobernanza migratoria”, “modelo de éxito”, “prestigio del sector”, “gratuidad garantizada”, “compromiso institucional”. Nada se dice de cómo se fiscalizan esas promesas ni de quién evalúa el cumplimiento efectivo de los derechos laborales o de la trazabilidad real de los contratos.

Es particularmente ofensiva la alusión a la formación recibida por las trabajadoras, sin que se explique en qué consiste, quién la imparte o cómo se garantiza que tenga valor formativo real. También se invoca un supuesto beneficio para los países de origen, pero nada se detalla sobre cómo estos programas contribuyen a ese desarrollo que se da por hecho, más allá de mantener a flote un modelo económico basado en la temporalidad, la dependencia y la rotación.

Este tipo de comunicados no buscan dar cuenta de la realidad compleja y contradictoria del modelo GECCO, sino reforzar un relato en el que todas las piezas encajan porque así se ha decidido que debe contarse. Pero la verdad es otra, y desde La Mar de Onuba seguiremos haciendo nuestro trabajo: documentar lo que no encaja, acompañar a quienes denuncian lo que el sistema silencia, y exigir a las instituciones que, si de verdad se toman en serio los derechos de las personas migrantes, lo demuestren con hechos y no con notas de prensa.