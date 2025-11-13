Un vecino de Plaza Houston pidió a través de la Línea Verde municipal que se aplicaran las “soluciones técnicas” existentes para estabilizarlo, pero el aviso fue rechazado el mismo día tras ser catalogado como «NO PROCEDE»

Jueves, 13 de noviembre de 2025. El pasado 4 de abril de 2025, un vecino de la Plaza Houston, situada en populoso barrio Isla Chica de Huelva capital, registró en la Línea Verde municipal un aviso sobre el estado de un árbol situado en la entrada del aparcamiento del antiguo estadio del Recreativo, un espacio de paso habitual para peatones y vehículos. El vecino explicaba que el ejemplar había quedado inestable tras las tormentas de marzo y señalaba que existían soluciones técnicas para estabilizarlo, «ustedes las conoces» —escribía— “seguro mejor que yo”. Y terminaba con una petición: “Por favor, aplíquenlas cuanto antes.”

El aviso quedó registrado con el número 4071040 en la categoría Parques y Jardines. La resolución del Ayuntamiento de Huelva, fechada el mismo día de su entrada, fue “No procede”. No se realizó ninguna actuación preventiva. Este jueves, el registro y su cierre motivado seguían disponible en la app de Línea Verde.

Y también este jueves, el árbol ha caído como consecuencia del temporal. Operarios municipales han procedido «con prontitud» a su retirada, ya con el tronco seccionado y apoyado sobre el pavimento.

El momento ha sido documentando por el mismo vecino que realizó la advertencia con un nuevo mensaje en el que recuerda que pidió una intervención en abril, que el aviso fue archivado sin actuación y que el árbol “acaba de caerse”. Y añade: “Saquen, por favor, sus propias conclusiones.”