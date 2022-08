Aprobado el decreto de ahorro energético, ¿en qué consiste?

Viernes, 26 de agosto de 2022. Este jueves, el Gobierno ha sacado adelante el plan de ahorro energético con el apoyo de la gran mayoría de sus socios de investidura: PNV, ERC y Bildu, además de los grupos del Gobierno de coalición. El BNG se abstuvo y el PP, Vox, Ciudadanos, Junts per Catalunya, CUP, Coalición Canaria, Foro Asturias y UPN votaron en contra.

El plan del Ejecutivo ha sido convalidado en el Congreso con 187 votos a favor, 161 en contra y 1 abstención. Esto ha sido posible gracias a que el Ejecutivo ha tramitado el decreto como proyecto de ley para que los grupos políticos puedan introducir enmiendas en el texto definitivo.

Desde el pasado 10 de agosto ya están en vigor sus medidas, como la limitación de la temperatura del aire acondicionado, que no podrá ser inferior a los 27 grados, y la temperatura de la calefacción, que no podrá ser superior a 19 grados; el apagado del alumbrado de escaparates y edificios públicos, siempre y cuando se encuentren desocupados, a partir de las 22:00h. El plan también obliga a instalar sistemas de cierre automáticos en las puertas de edificios y locales, que tendrán hasta el 30 de septiembre para instalarlos.

Ahora habrá unas cuatro semanas para introducir enmiendas y la idea del Gobierno es que el proyecto se tramite de forma acelerada para que se apruebe en octubre.

Cuca Gamarra: «El decreto no recoge recomendaciones sino imposiciones y prohibiciones»

Desde la derecha han tildado las medidas del decreto como «malas para la economía española», tal y como ha señalado la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que ha achacado el 9% de reducción del consumo eléctrico desde que se aprobaron estas medidas a que «los españoles no pueden pagar la energía a estos precios».

El PP considera que este decreto no ha tenido en cuenta ·el mantenimiento de la actividad económica y la creación de empleo, máxime con el escenario de recesión como el que se intuye en España, que el Gobierno está a tiempo de evitar».

Según Gamarra, el decreto no recoge «recomendaciones» sino «imposiciones y prohibiciones». «Acompañado de un régimen sancionador que se puede llevar por delante a autónomos, pymes y empresas», ha añadido.

Espinosa de los Monteros: «El plan de ahorro energético aplica tremendos recortes»

Desde Vox, Iván Espinosa de los Monteros ha advertido que el no de su partido responde a que el plan de ahorro energético aplica «tremendos recortes». En los pasillos del Congreso, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha sostenido que recurrirán el decreto en el Tribunal Constitucional.

Decretazos y chantajes

Para la diputada de Ciudadanos Carmen Martínez, el Ejecutivo gobierna a base de «decretazos, sin consultar con nadie» y con «chantajes». «Dejen de gobernar a espaldas de la oposición», ha pedido.

Por su parte, el diputado de la CUP Albert Beltrán ha calificado el decreto como «decreto ómnibus» por incluir medidas que nada tienen que ver el ahorro energético.

Ana Oramas, diputada de Coalición Canarias, ha criticado que las medidas planteadas por el Gobierno «no sirven para Canarias» porque no usa gas y porque no tiene transporte ferroviario.

La portavoz de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras, ha explicado el voto en contra de su grupo porque incluye medidas como el rescate de autopistas madrileñas y por incluir ayuda al sector eléctrico.

Raquel Sánchez carga contra el PP

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha cargado contra el PP por su voto en contra afirmando que: «Tenemos una oposición negacionista, obstruccionista y un Partido Popular que da la espalda a los problemas de los españoles».

Además, ha negado que el Gobierno no haya intentado ponerse en contacto con el PP para negociarlo. «Cuando intentamos dialogar, no conseguimos que nadie se ponga al teléfono, y me consta que ha habido compañeros diputados que han intentado ese contacto con el PP y que no ha sido posible».

Asimismo, ha señalado que el decreto «lejos de tener un carácter sancionador», como critica el PP, «busca mentalizar a los ciudadanos sobre la importancia de hacer un uso prudente de la energía» y ha puesto en valor las ayudas al sector del transporte con la gratuidad de los servicios de Cercanías, Rodalíes y Media distancia, desde el 1 de septiembre hasta final de año.

La ministra de Transportes ha explicado que, para una familia de Valencia o de Sevilla que utiliza el tren para ir a trabajar, las medidas aprobadas por el Gobierno pueden suponer un ahorro de 1.000 euros: «En menos de 24 horas, más de 60.000 usuarios han adquirido ya su bono».

Además, ha manifestado que el decreto que «se aprueba como respuesta a las consecuencias de guerra de Ucrania», tiene un triple objetivo: fomentar el transporte público, implementar las becas al estudio y reducir la dependencia de los combustibles fósiles y consumo energético.