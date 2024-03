Andalucía, en el furgón de cola en inversión per cápita de los Fondos Next Generation

El Gobierno andaluz es el que más dinero ha recibido de este programa europeo (1.273 millones de euros a fecha de 31 de enero), pero ha repartido sólo 150 euros per cápita, la quinta peor cifra de todas las comunidades autónomas de España

Sábado, 9 de marzo de 2024. El estudio Evolución de los Fondos NextGenEU en España, elaborado por tres expertos pertenecientes al Centro de Política Económica Esade: el director adjunto de Esade, Jorge Galindo; el economista Javier Martínez; y el profesor Manuel Hidalgo, que también es docente en la Universidad Pablo de Olavide (UPO), ubicada en Sevilla.

Al considerar el volumen de fondos en relación con la población, el País Vasco encabeza la lista en términos per cápita, lo que destaca su eficiencia en la captación de fondos por habitante. A pesar de que Andalucía muestra altos volúmenes totales, en términos per cápita se posiciona mucho más abajo, la quinta por la cola sólo por delante de Melilla, Comunidad de Madrid, Navarra y Ceuta. Esto sugiere diferencias en la densidad de proyectos o en la distribución demográfica que podrían influir en la percepción de la inversión realizada. Esta lista la encabezan País Vasco, Castilla-La Mancha, Aragón, Castilla y León o La Rioja (todas por encima de 300 euros per cápita) en contraste con Cataluña, Madrid (130 euros per cápita), Andalucía (150,3€) -siendo la comunidad andaluza la que más dinero ha recibido hasta ahora- o Navarra (90€).

A continuación, se muestra el ranking de comunidades autónomas según licitaciones y subvenciones asociadas con Fondos Next Generation de la Unión Europea (total y per cápita a 31 de enero de 2024). Es la suma del dinero licitado y abierto a subvención por las entidades autonómicas, y aquello que éstas, además de otras entidades públicas de nivel autonómico (como universidades), han obtenido en subvenciones y licitaciones:

Analizar al detalle el destino y el ritmo al que se están transfiriendo los 80.000 millones de € que España tiene asignados a día de hoy en el marco del programa de Fondos Next Generation EU «sigue suponiendo un reto mayúsculo, incluso a la luz de la reciente la valoración de medio término que acaba de publicar la propia Comisión Europea sobre el avance del plan», ponen de relieve los autores del estudio.

La primera y principal razón es que, desgraciadamente, «no existe un lugar centralizado de información que, por parte de la propia Administración, recopile y muestre todas las convocatorias y ejecuciones asociadas». Para solventar, al menos parcialmente, esta falta de transparencia, «recogemos con un sistema de scraping y algoritmos en tiempo real todas las convocatorias de licitaciones y subvenciones, así como las concesiones de ambas».

Opacidad

Estos datos recogidos de fuentes públicas oficiales son sometidos por parte de Esade a un exigente proceso de filtrado, depuración, eliminación de duplicados para evitar problemas de doble contabilización que aquejan normalmente a este tipo de seguimientos, y asignación de información adicional cruzando bases de datos oficiales para completar el análisis.

Con todo ello, se puede observar en la fase más cercana posible al impacto en la economía real el estado de avance de los Fondos NextGenEU. Esta fase no corresponde con la llegada efectiva del dinero a las entidades ganadoras de dichas concesiones, pues esta información no es pública, pero sí la inmediatamente anterior.

Empezando en 2021 y hasta el cierre de enero de 2024, los datos indican que, de los 80.000M€ asignados, se han convocado 56.344M€ (un 70%) y concedido 32.925M€ (un 41%).

Demasiada acumulación de dinero en un número reducido de empresas

Un 72% de las concesiones a empresas (excluyendo autónomos, personas físicas, etcétera) se concentra en el top 1% de receptores: unas 1.540. Dentro de estas empresas, el top 0,1% que más acumula se lleva un 42%.

Por sectores, de los 16.000M€ otorgados por subvenciones y licitaciones que tienen asignada una afiliación sectorial concreta (para el resto no hay datos), más de 4.000M€ (un 25%) se dedicaron a la construcción.

Si evaluamos este ritmo desde un punto de vista estrictamente temporal, diríamos que, para cumplir los plazos, «debería acelerar sensiblemente«. En términos comparativos, salta a la vista que «hay diferencias muy considerables entre territorios y sectores».

Ahora bien, otra manera de valorar estos resultados es que la ejecución de los fondos se ha adaptado a la estructura preexistente, «siguiendo un ritmo similar al que podíamos anticipar de antemano, yendo por los caminos de menor resistencia: las entidades y administraciones con mayor experiencia adquirida, capacidad interna construida, y vinculadas a los componentes de planes más articulados (Perte, VEC o de microchip, el Kit Digital o agencias de energía, por ejemplo) son las que han podido responder de manera más ágil a las altas exigencias de objetivos y ejecución dispuestas por parte del plan europeo original».