Lozano denuncia que la autorización ambiental planteada prolonga la actividad del vertedero al menos hasta 2041.

El Ayuntamiento acusa a la empresa gestora DSM de incumplir sus compromisos económicos y reclama un frente común en defensa de Nerva.

Lunes, 22 de septiembre de 205. El Ayuntamiento de Nerva ha suspendido la Mesa de Diálogo convocada para este lunes 22 de septiembre a la que estaban citados partidos políticos, colectivos sociales y ecologistas, la empresa gestora del vertedero y representantes de distintas administraciones. La decisión se ha adoptado tras la ausencia de la Junta de Andalucía, a la que el alcalde José Luis Lozano considera imprescindible en un proceso de debate sobre el futuro de las instalaciones.

Lozano ha recordado que la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha abierto un periodo de información pública en torno a una modificación sustancial de la autorización ambiental integrada del vertedero. Según el regidor, esta autorización conllevaría la implantación en Nerva de nuevas industrias relacionadas con la recepción, tratamiento y almacenaje de residuos y mantendría operativo el sumidero al menos hasta 2041.

El primer edil ha calificado de “difícilmente explicable” la ausencia de la Junta en una reunión que tenía como objetivo “ver por primera vez las caras todas las partes implicadas en un despropósito que condena a Nerva a seguir conviviendo con un vertedero a apenas 700 metros de sus casas”. En su declaración pública, ha denunciado la contradicción entre los mensajes del Gobierno andaluz sobre el “cierre ordenado” de los vasos del vertedero y la publicación de una autorización que, a su juicio, prolonga la vida de las instalaciones.

Desde el equipo de Gobierno se ha recordado que, nada más conocerse la publicación de la nueva autorización, se mantuvo contacto con todas las formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento —PSOE, Izquierda Unida, Partido Popular y Xnerva—, así como con colectivos ecologistas y sociales que desde hace años expresan su rechazo al vertedero. Estas conversaciones desembocaron en una reunión celebrada el 4 de septiembre en la que participaron Ecologistas en Acción, Izquierda Unida de Nerva, el Movimiento Ciudadano Ni Vertederos Ni Tecnosuelos, Nerva Salud y Dignidad, el Partido Popular, el PSOE de Nerva, Riotinto Salud y Dignidad y Xnerva. En ella también estuvieron presentes los parlamentarios andaluces del PP Alejandro Romero Romero y Juan Antonio Márquez Lancha.

En dicha reunión se acordó la convocatoria de una Mesa de Diálogo inédita en casi treinta años, a la que además fueron invitados representantes de la empresa gestora DSM, del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía. La ausencia de esta última administración ha llevado finalmente a la suspensión del encuentro.

El alcalde ha anunciado que, “a la mayor brevedad, y previa consulta de los afectados”, convocará una nueva reunión para conformar un frente común que defienda los intereses de la población. Asimismo, ha mostrado el rechazo del Consistorio a la construcción de nuevas plantas asociadas al vertedero, entre ellas una de tratamiento de lixiviados y aguas industriales externas, otra de lavado y biorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos, metales pesados y plaguicidas, así como la implantación de una planta para la mezcolanza de residuos industriales contaminados (tecnosuelos).

Lozano ha vinculado este escenario a la actuación de la empresa DSM, a la que acusa de incumplir desde hace años el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento y de dejar de ingresar en las arcas municipales cerca de dos millones de euros. El regidor ha subrayado que, mientras se plantean nuevas industrias relacionadas con residuos tóxicos y peligrosos, la ciudadanía sufre la falta de recursos básicos: calles sucias, alumbrado deficiente, carencias de seguridad y un progresivo desmantelamiento de los servicios municipales.

“El bienestar de nuestros vecinos y el futuro de nuestra tierra debe ocuparnos a todos, mucho más allá de las siglas políticas que representemos”, ha señalado el alcalde, que ha llamado a la unidad de todas las fuerzas locales para hacer frente a una situación que califica de “dramática”.