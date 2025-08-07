Aagesen anuncia la firma de la orden de bases de las ayudas para la sostenibilidad y la diversificación del sector agrario en Doñana

La vicepresidenta ha realizado el anuncio desde la playa de Camposoto, en San Fernando (Cádiz), donde ha supervisado la finalización de los trabajos de restauración del litoral tras los daños ocasionados por los últimos temporales. Desde allí, ha subrayado la conexión entre la protección del litoral y el compromiso del Gobierno con la recuperación de los ecosistemas y el fomento de modelos productivos sostenibles.

Aagesen ha confirmado que la orden de bases la firmó “ayer mismo” y se encuentra lista para su publicación inmediata, durante esta semana, paso previo a la convocatoria de ayudas: “Cumplimos así con el compromiso de que Doñana vuelva a estar en las mejores condiciones posibles”. La convocatoria saldrá a información pública durante agosto para el periodo de alegaciones, último paso antes de la convocatoria definitiva.

Este nuevo impulso se une a la convocatoria dotada con 11,5 millones de euros, destinada a proyectos innovadores de diversificación económica y sostenibilidad en el ámbito agrario y forestal de la comarca, que se encuentra ya en fase para la resolución definitiva. Ambas líneas de ayudas completa una inversión total de 40 millones de euros, enmarcada en las líneas 1, 2 y 3 del Marco Socioeconómico de Doñana.

FUENTE: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco)