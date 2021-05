Yolanda Díaz confirma la derogación de la reforma laboral en 2021: «Los plazos en derecho no se discuten, se cumplen»

Martes, 11 de mayo de 2021. Este lunes, la ministra de Trabajo y Economía social Yolanda Díaz ha asegurado que en este 2021 el ministerio que dirige podrá acometer la renovación y transformación del mercado de trabajo comprometida con Bruselas y que contiene, entre otras reformas, la derogación de la reforma laboral del PP de 2012.

Díaz ha señalado que el componente 23 del Plan de Recuperación es una «enmienda» a esa reforma y va mucho más allá por su «ambicioso» contenido y ha explicado las estrategias, transformaciones y cambios que llevará a cabo el Ministerio de Trabajo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Gobierno pretende a través de diez reformas y siete inversiones entre las que se encuentran la simplificación de contratos, integración de los jóvenes en el mercado de trabajo con condiciones dignas, igualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral, acabar con la temporalidad o reequilibrar la negociación colectiva, entre otras, transformar el mercado laboral este 2021.

Y todo ello, ha señalado, a través del diálogo social, donde ya se están abordando diferentes medidas que conformarán un primer paquete de reformas a realizar antes de que acabe el año. Díaz ha insistido que las diferencias que existen en muchos temas entre sindicatos y patronales no va a llevar en ningún caso a que las negociaciones para que estas reformas salgan adelante se prolonguen más allá de este año.

«Los plazos no se discuten, se cumplen»

La ministra ha sido clara: «Los plazos en derecho no se discuten, se cumplen. Nos hemos fijado una fecha y hay que cumplirla; los fondos europeos dependen en parte de esto. Los agentes sociales llevan muchos meses trabajando en silencio y con discreción, y hemos avanzado mucho».

Al ser preguntada por si se trata de un plazo realista, Yolanda Díaz ha respondido que el diálogo social ha avanzado ya mucho en algunas materias y que sindicatos y empresarios le han demostrado «siempre» que están a la altura de lo que se les pide.

«El componente 23 es archiconocido por los agentes sociales. Aunque nunca doy plazos por si no se cumplen, en este caso nos jugamos nuestro país. Y creo que las cifras de precariedad no se pueden extender más. También soy consciente de que son reformas que nunca se han abordado en España y eso me entristece. Daba igual el Gobierno que estuviera, siempre eran los mismos números. Pero nosotros vamos a cumplir», ha aseverado.

La ministra ha recordado que se van a desplegar más de 435 millones de euros para propiciar habilidades y capacitación a los trabajadores jóvenes y a los mayores de 45 años para ponerlos «en el centro» de las transformaciones que se recogen en el plan de recuperación, es decir, ha incidido en el empleo joven y la modernización de las relaciones laborales.

«Nunca más escucharemos un gobierno que les diga a los ciudadanos que toca apretarse el cinturón, ha llegado la hora de devolver derechos y oportunidades que fueron «arrebatados» en la anterior crisis», ha dicho. Y ha advertido que la precariedad «condena y lastra» la vida de las personas y condiciona las decisiones familiares. «La precariedad es sinónimo de tener miedo a que te corten el suministro de la luz o que no puedas pagar la hipoteca a final de mes».

Además ha señalado que en esa modernización del mercado laboral , «la norma será la estabilidad en el empleo y la excepción, la temporalidad y los despidos», incluido el sector turístico, para que el defiende fórmulas de estabilidad como los contratos fijos-discontinuos.

«La fórmula será con carácter ordinario la estabilidad y eso también incluye a los fijos-discontinuos, pero no otras fórmulas. La estacionalidad no puede significar nunca precariedad laboral«, ha afirmado extendiendo tal afirmación al sector agrícola.

«Estamos ilusionados desde el Gobierno, con más fortaleza que nunca. El presidente y yo estamos más unidos que nunca, la legislatura empieza ahora y los cambios empiezan ahora. Queda mucho por hacer, pero la legislatura se va a culminar, vamos a trabajar mucho, bien y conjuntamente, y lo haremos de la mano del diálogo social», ha zanjado.