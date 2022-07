Ya no vendrán más residuos tóxicos de Montenegro al vertedero de Nerva

El Banco Mundial recomienda al país balcánico exportar a Bélgica o construir su propio vertedero.

Ecologistas en Acción, junto con los otros miembros de la Comisión por el Cierre del Vertedero Ya, ha tenido acceso al informe del Banco Mundial para la reestructuración del proyecto de limpieza de los residuos industriales de Montenegro que fueron investigados en el puerto de Sevilla.

Tras conocer la oposición de la ciudadanía a importar y enterrar 53.000 toneladas más de residuos tóxicos en Nerva, el Banco Mundial prorroga el plazo de ejecución a Montenegro durante un año, pero con alternativas diferentes a la exportación a España.

Izquierda Unida ve un triunfo del pueblo de Nerva en la recomendación del Banco Mundial.

Martes, 12 de julio de 2022. El 30 de junio de 2022 el Banco Mundial publicó un informe que recoge la situación en la que se encuentra el proyecto para la limpieza de lugares contaminados de Montenegro. Este proyecto tiene una financiación de 60 millones de dólares, que incluye el astillero de Bijela y la gestión de residuos industriales.

El documento hace referencia a las 110.000 toneladas de arenas y suelos contaminados que Andalucía pretendía importar para su enterramiento definitivo en Nerva (Huelva). Recoge que las autoridades españolas suspendieron los permisos de importación de más residuos de Bijela debido a infracciones de la normativa CE para el envío de suelo contaminado.

Según el informe, España y Montenegro acordaron que la posibilidad de reanudar las exportaciones de 53.000 toneladas de suelo contaminado, que aún quiere exportar el país balcánico a nuestro país, se ha vuelto poco probable. Justifica esta decisión en buena parte en la oposición en las comunidades cercanas al lugar donde se enviaron los materiales de desecho.

Los nervenses, con con la Comisión por el Cierre del Vertedero Ya al frente, y apoyado por alcaldes y alcaldesas de la Cuenca Minera de Huelva, contaron con la participación de la ciudadanía onubense y sevillana y numerosos colectivos de diversos ámbitos, cuando elevaron su voz en contra y se manifestaron a las puertas del Parlamento de Andalucía de la mano de la Comisión por el Cierre del Vertedero Ya. La voz de alarma saltó cuando se supo que esas 53.000 toneladas de residuos tóxicos iban a seguir trasladándose desde más de 3.500 kilómetros de distancia, en barco a través de Doñana, entrando por el río Guadalquivir hasta la ciudad de Sevilla y, desde la capital andaluza, por carretera a Nerva para ser enterrados definitivamente allí.

Ecologistas en Acción se congratula de confirmar que la movilización ciudadana, junto con otras actuaciones de despacho, ha sido un pilar fundamental para que se decida no importar 53.000 toneladas más de residuos peligrosos de Montenegro, que no vendrán a este vertedero de Nerva. Es una buena noticia saber que la acción social tiene su efecto, aunque normalmente la propia ciudadanía no sea informada de estos logros.

Por ello, la organización ecologista invita a la población a seguir reclamando que le sea devuelto su territorio y su futuro cerrando el vertedero tóxico de Nerva. Su actividad e instalaciones constituyen tanto una amenaza para todo el territorio andaluz que recorren los residuos en su periplo hasta su enterramiento. Hay que subrayar que supone un riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente en Sevilla capital, donde se descargan los residuos en el puerto, y sobre todo en Nerva, donde se entierran a perpetuidad a 700 metros del pueblo.

Juan Romero, portavoz de Ecologistas en Acción, ha declarado: “Este negocio de mercadeo con residuos y sus instalaciones ha demostrado, durante sus 25 años de funcionamiento, que constituye una vergüenza para Andalucía y España, en tanto que se ha creado una zona de sacrificio, algo que difícilmente otro país europeo consentiría”.

Izquierda Unida ve un triunfo del pueblo de Nerva en la recomendación del Banco Mundial El coordinador de la asamblea de IU de Nerva, Francisco J. Moreno Mateo ha expresado que “es una gran noticia este informe del Banco Mundial, y lo que muestra es que la lucha unitaria consigue frutos. Si no vuelven a llegar más residuos de Montenegro es resultado de la toma de conciencia y de la movilización de la gente de Nerva, tanto el 4 de febrero frente al vertedero, como el 10 de marzo en Sevilla. Por eso es muy importante seguir actuando por el cierre del vertedero y conseguir poner fin a esa instalación completamente sobrepasada y en la que se han incumplido todas las condiciones que se pusieron en el momento de su construcción”. Para finalizar, Moreno Mateo ha pedido al Gobierno central y a la Junta de Andalucía que reaccionen a este documento y que “confirmen definitivamente que a Nerva no va a llegar ni una tonelada más de los residuos de Montenegro”.