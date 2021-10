Vuelve la librería ‘Ayre Solidario’, la iniciativa onubense que convierte el interés por la lectura en proyectos de cooperación al desarrollo

Aire solidario todos los días de nuestra vida

Todos los días de nuestra vida, cada informativo que vemos u oímos nos acerca a otra realidad de la que afortunadamente nunca somos protagonistas: hambre, miseria, guerra, pobreza, violencia… Cada mañana de cada uno de los días de nuestra vida nos levantamos con la visión del sufrimiento de otros, más cerca o más lejos, pero ahí está, cada jornada.

Muchos permanecen ya insensibles al dolor ajeno. Hay que reconocer que éste es mucho y constante. Algunos empatizan con él, pero, o bien no se deciden o no saben como dedicar un poco de su tiempo para paliarlo. Unos pocos decidimos actuar. Nos gustaría que si alguna vez, ojalá no ocurra jamás, nos viésemos en esa situación, si alguna vez pasásemos de ser meros espectadores a desgraciados protagonistas seguro que desearíamos que alguien como nosotros nos tendiera una mano.

Da igual donde ocurra, el origen suele ser siempre el mismo: La Injusticia

Hay que movilizarse contra ella, lo que implica, entre otras muchas cosas, el prestar ayuda a los más desfavorecidos. Da igual donde estén y cual haya sido la causa por la que viven lo que viven: Niños de la Calle, Refugiados, Exiliados, Desahuciados, Perseguidos, Pobres…

“No digas que no tienes tiempo, dime que tus prioridades son otras”

Pensamos que no hay más prioridad que la ayuda a los más desfavorecidos.

¡Y ahí estamos!

Originalmente la Asociación AYRE de Huelva se creó en 2016, una vez que las personas promotoras de ella regresaran del campo de refugiados de Idomeni (Norte Grecia) al finalizar sus solidarias intervenciones sanitarias, con las personas que venían huyendo de la guerra en Siria. Tareas Solidarias, que nació en 1994 para denunciar la guerra civil en Bosnia i Herzegovina y apoyar a las personas refugiadas, pasó en 2004 al Norte de Marruecos para trabajar en educación para el desarrollo y apoyar el tejido asociativo en Larache y en Tánger concluyendo esta etapa en 2016.

Desde el año 2018 somos la misma organización: AYRE SOLIDARIO y vamos seguir aunando fuerzas para luchar contra las injusticias que día a día sufren muchas personas. Creemos en los valores de solidaridad, respeto, tolerancia e interculturalidad y abrimos las puertas de nuestros hogares para las personas que así lo necesiten, pues NADIE ES ILEGAL EN NUESTRA CASA.