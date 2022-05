UPA denuncia el colapso en las oficinas bancarias de municipios productores de frutos rojos por la falta de medios de las entidades financieras

Martes, 3 de mayo de 2022. El momento álgido de la campaña de recolección incrementa aproximadamente en 50.000 personas trabajadoras que acceden a los servicios bancarios. Sin embargo, los horarios de apertura, el número de oficinas y el número de cajeros siguen siendo los mismos.

Repartidos por los principales municipios productores de frutos rojos, más de 50.000 personas trabajadoras de temporada necesitan acceder a servicios bancarios en la provincia. Esto ocurre año tras año por las mismas fechas, generando un colapso de las oficinas de ciertas entidades financieras.

Con un escenario de disminución constante del número de oficinas disponibles y donde no se amplían ni horarios ni número de cajeros en municipios donde la población se duplica o triplica, el resultado es fácil de esperar. Cualquier usuario/a que necesita acudir a una oficina bancaria para realizar una gestión tiene tiempos de espera de más de una hora. Esto incluye a usuarios/as de cualquier perfil, sean particulares o empresas. En el caso de empresas el problema ocurre por las mañanas y en el caso de los trabajadores/as el colapso se produce a partir de las 16:00h que es cuando terminan su jornada laboral y acuden a los cajeros.

En el caso de los empresarios agrícolas esto se convierte en un problema, porque cuando la gestión bancaria necesita de la atención personalizada en la oficina, con estos tiempos de espera y con las plantaciones de frutos rojos a pleno rendimiento, acudir al banco significa perder una parte importante de la jornada. Todo ello en un momento en el que la temporada de recolección requiere máxima atención a pie de campo. Esto es especialmente problemático en los pequeños empresarios/as porque es el momento en el que más trabajadores/as están en finca y se requiere de una mayor atención.

UPA Huelva quiere demandar una mayor disponibilidad de medios por parte de las entidades bancarias en los municipios freseros. En primer lugar, porque es lógico que una mayor demanda venga acompañada de un mejor servicio. Y en segundo lugar porque la situación de colapso que puede observarse en las oficinas bancarias no contribuye a dar una buena imagen sobre la importancia y repercusión social y económica que la campaña de frutos rojos tiene sobre los municipios en la realidad. Esto se refleja especialmente en aquellos/as usuarios/as que no trabajan directamente en la campaña o vecinos de estos municipios que no desarrollan una actividad agrícola, pero que si necesitan de unos servicios bancarios adecuados que no estén afectados por esta situación.

UPA Huelva quiere destacar el esfuerzo y desempeño de los trabajadores de las oficinas bancarias durante esta época, que ven como con los mismos medios deben atender a una población que se duplica o triplica. Son las entidades financieras las que deben ampliar sus medios personales, materiales y sus horarios ante un incremento de su clientela previsible, dado que se repite temporada tras temporada en las mismas fechas.

UPA Huelva hace un llamamiento a las entidades financieras a que refuercen sus servicios en estos municipios durante la campaña de frutos rojos. El acceso a los servicios que contratan trabajadores/as y empresas durante la campaña agrícola es similar campaña tras campaña y tiene un coste en forma de comisiones y el correspondiente aumento en sus cuentas de resultados. Son muchos los millones de euros que se mueven durante la campaña de frutos rojos en las entidades bancarias, por lo que es lógico que los servicios bancarios estén acordes con estas cifras y no se produzca una pérdida en la atención personal y la calidad hacia los usuarios/as.